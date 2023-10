Após troca, Philadelphia 76ers mira astro do Bulls

Após finalmente fechar a troca de James Harden, o Philadelphia 76ers volta suas atenções para o mercado, e um astro do Chicago Bulls está na mira. De acordo com o repórter Chris Mannix, da Sports Illustrated, o Sixers pretende adicionar talento ao time. Assim, os primeiros burburinhos já circulam pela franquia.

Segundo Mannix, uma das opções bem avaliadas pelo 76ers é Zach LaVine. O ala-armador do Bulls é um nome que pode ser disponbilizado para troca em breve. Afinal, o time de Chicago não começou bem a temporada. Desse modo, uma nova campanha medíocre deve levar ao desmanche do elenco.

Na offseason deste ano, a franquia de Chicago sondou o interesse do mercado por LaVine. De acordo com Jake Fischer, do portal Yahoo! Sports, o Bulls contatou alguns rivais para checar se tinham interesse em adquirir o ala-armador. Ou seja, queriam ouvir ofertas pelo atleta.

LaVine assinou uma extensão de cinco temporadas e US$215 milhões em salários com o Bulls, na offseason de 2022. Mas, os resultados decepcionantes levam vários analistas a acreditarem que mudanças vão acontecer no elenco. Nesta semana, o jogador reclamou publicamente que o jogo do Bulls não encaixa.

Os rumores em torno de LaVine, antes de tudo, não são uma novidade. O nome do jogador circula entre as especulações da liga desde o ano passado. Muitos apostam que a saída do astro de Chicago é inevitável e uma questão de tempo. Talvez algo aconteça na trade deadline de 2024.

“Há muito ceticismo ao redor da liga sobre a permanência de Zach em Illinois. As pessoas não acreditam, por exemplo, que ele vai terminar esse contrato de cinco anos na equipe. Não é nada que tenha ouvido dentro da organização. Mas, do lado de fora, muitos dirigentes não acham que esse é um casamento feito para durar”, contou o jornalista KC Johnson, da rede NBC Sports.

No entanto, uma troca do astro do Bulls para o Philadelphia 76ers não seria tão simples. A princípio, caso vá mesmo para uma reconstrução de elenco, a franquia de Chicago exigiria inúmeras escolhas de Draft, jovens talentos e contratos expirantes.

Especialista defensivo no radar do 76ers

De acordo com Mannix, outra opção estudada pela direção do 76ers é OG Anunoby. Especialista defensivo, o ala entrou no último ano de contrato garantido com o Toronto Raptors. Portanto, ele tem a opção de se tornar agente livre na próxima offseason. O inglês, aliás, vai receber US$18,6 milhões em salários nesta campanha.

Assim, com o Raptors indo na mesma direção do Bulls, ou seja, abraçando a mediocridade, Anunoby pode se tornar uma moeda de troca. Afinal, o time canadense não pode se dar ao luxo de perder o jogo de graça em 2024.

Segundo Mannix, Anunoby é a peça defensiva que o Sixers precisa para eventuais duelos de playoffs contra Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Especialmente para marcar os astros Jayson Tatum e Giannis Antetokounmpo.

Além disso, Anunoby é uma opção mais viável e “barata” que LaVine. Mas, a verdade é que são jogadores com características bem distintas. Resta saber o que o Philadelphia 76ers vai priorizar em uma troca: um pontuador como o astro do Bulls ou um defensor versátil como o inglês do Raptors.

