“Eu sou o melhor armador da história da NBA”, crava Stephen Curry

A discussão entre os jogadores de diferentes eras é um tema “quente” em qualquer esporte. A rivalidade entre os craques do passado e presente, além disso, mantém o debate sempre nos holofotes. Mas, obviamente, existe uma repercussão especial quando não temos jogos – como agora. Stephen Curry, por exemplo, aqueceu as conversas ao apontar-se como o melhor armador da história da NBA.

“Sim, eu sou o melhor armador de todos os tempos. A discussão está entre Magic Johnson e eu? Então, sou eu. As comparações entre os atletas de diferentes eras são meio impossíveis, mas uma das coisas mais divertidas dos esportes. Fazemos esses debates porque são divertidos. Mas é claro que preciso responder que sou o melhor”, afirmou o astro, em entrevista ao podcast de Gilbert Arenas.

Curry e Johnson, certamente, têm um longo histórico de feitos em suas carreiras. O primeiro possui quatro títulos da NBA e dois troféus de MVP da liga. Acumula, além disso, nove seleções para o Jogo das Estrelas e times ideais da temporada. O ex-atleta, por sua vez, encerrou a trajetória profissional com cinco anéis de campeão. Teve também três prêmios de MVP e foi eleito 12 vezes all-star.

Publicidade

“Eu não estava aqui na época para vê-lo jogar, óbvio, mas tenho muito respeito por Magic. E o seu currículo é simplesmente ridículo, para início de conversa. Por isso, só estar nessa discussão já é algo grandioso para mim. Nunca pensei que estaria nessa condição um dia. Eu adoro essas discussões, como já disse, e preciso estar ao meu lado”, completou o lendário arremessador.

Leia mais

Arenas

A discussão está muito aberta, mas Curry pode contar com um apoio conveniente: o apresentador do podcast. Arenas, afinal, concordou de imediato com a opinião (parcial) do ídolo do Warriors. O ex-armador vê que a diferença para Johnson é pequena e discutível, mas passa por um ponto em particular. Está no que ele vê nas ruas, entre os mais jovens, no basquete do dia-a-dia.

Publicidade

“Nós podemos analisar estatísticas e, assim, analisar essa questão por horas. E eu não vi Magic jogar ao vivo. Mas sei que não existem caras de 2,06m de altura por aí tentando ser armadores. E, ao mesmo tempo, eu vejo cada criança em quadras de rua com o sonho de ser como Stephen. A influência na posição é o ponto de desequilíbrio para mim”, argumentou o ex-jogador.

Para Arenas, Johnson ainda possui uma vantagem em números e conquistas sobre Curry. O fator intangível, no entanto, faz a balança pender para um lado. “Eu olho para as estatísticas e fica muito difícil não apontar Magic como o melhor. Mas, ao ver as crianças e o basquete colegial atualmente, o debate ganha outra dimensão. A resposta é você, Stephen”, finalizou.

Publicidade

Perkins

E não é só Arenas, aliás, quem acredita que Stephen Curry já é o melhor armador da história da NBA. Muitos jogadores e comentaristas da atualidade defendem a “soberania” do armador do Warriors. O debate ganhou amplitude na temporada retrasada, depois da conquista do quarto título da carreira como MVP das finais. Kendrick Perkins acredita que o debate virou ali.

Publicidade

“A noção de posição no basquete está ultrapassada, mas Stephen vai ficar marcado para a posteridade como um armador. E a questão não é o que esse homem faz e, sim, como faz. Nós simplesmente nunca vimos, afinal, um cara de 1,88m de altura dominar essa liga. Por isso, eu reforço o que disse no ano passado: ele já está no topo da história”, sentenciou o ex-pivô e analista da ESPN.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol