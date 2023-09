Astro do Hawks, Trae Young está no radar do Lakers

O Los Angeles Lakers está atento à situação do astro Trae Young no Atlanta Hawks. A informação é de Jovan Buha, do portal The Athletic. Segundo o jornalista, a direção do time angelino até que tentou outros armadores, mas no fim das contas preferiu manter o elenco atual.

Buha revelou que Damian Lillard, Kyle Lowry e Kyrie Irving estiveram no radar da franquia de Los Angeles. Young, por sua vez, é monitorado pelo Lakers há algum tempo. O fator em comum entre esses armadores? São todos All-Stars.

“O Lakers tentou alguns astros da posição 1, incluindo Lillard, Lowry e Irving. Nesta offseason, algumas pessoas da franquia, incluindo LeBron James, ainda tinham interesse em Kyrie. Mas, a direção do Lakers priorizou a continuidade. Porém, Trae Young está no radar do Lakers há muito tempo. Enfim, tudo vai depender de como a situação dele se desenrola em Atlanta”, afirmou Buha.

Publicidade

A ideia de ter uma terceira estrela no elenco não é nova no Lakers. Há três meses, Buha indicou que, apesar da ótima campanha nos playoffs, a intenção sempre foi a de buscar mais um astro. Assim, um dos nomes em pauta é o de Young. “Os dirigentes da franquia já discutiram sobre a base de uma hipotética oferta para trazer Trae”, revelou o repórter.

O debate, a princípio, foi motivado pela possível disponibilidade do armador do Hawks para negociações. Além disso, Young é cliente da Klutch Sports. LeBron, Anthony Davis e vários jogadores do elenco californiano também estão associados à agência de Rich Paul.

Publicidade

Leia Mais!

Trae Young é o principal jogador do Hawks, mas recentemente atraiu o interesse do Lakers e de outros times. E os motivos para isso estão longe da quadra. Os constantes problemas do armador nos bastidores levou à demissão de dois técnicos de Atlanta, por exemplo, nos últimos anos. Aliás, a piora da relação com o astro foi vista como um dos grandes fatores para a saída de Nate McMillan.

Segundo Kevin O’Connor, do portal The Ringer, a direção do Hawks deu um “sinal verde” para uma possível negociação de Young. Mas, por enquanto, não existe nenhum indicativo de isso vá acontecer.

Publicidade

“As operações de basquete têm liberdade da alta cúpula, em primeiro lugar, para aproveitar qualquer oportunidade de troca que apareçam. Incluindo qualquer jogador”, revelou O’Connor.

O problema é que, desde a contratação de Quin Snyder, a postura de Young mudou muito. É vista, sobretudo, como bem mais positiva.

Publicidade

“Quero iniciar uma temporada como parte de um time que vai lutar por títulos. E, por isso, acredito que Quin é o futuro. Eu acredito que vamos trazer um campeonato para Atlanta com esse cara no comando”, exaltou Young.

Aos 24 anos, Trae Young tem contrato com o Hawks até 2027. Assim, nas próximas quatro temporadas, ele vai receber US$178 milhões em salários.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol