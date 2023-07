Atlanta Hawks: confira como está o elenco após a agência livre da NBA

O Atlanta Hawks passou por algumas mudanças importantes em seu elenco durante a agência livre da NBA. No entanto, ainda pode fazer algumas negociações. Isso porque a direção tenta a troca por jogadores como Pascal Siakam, do Toronto Raptors. Por enquanto, vamos mostrar o que a equipe fez até aqui.

Chegaram

Kobe Bufkin (Draft), Mouhamed Gueye (Draft), Seth Lundy (Draft), Patty Mills (Nets), Wesley Matthews (agente livre)

Saíram

John Collins (Jazz), Trent Forrest (agente livre), Aaron Holiday (Rockets), Donovan Williams (agente livre), Tyrese Martin (agente livre)

Ainda podem sair

De acordo com rumores, o Atlanta Hawks pode fazer trocas em seu elenco antes da próxima temporada da NBA. O pivô Clint Capela e o ala De’Andre Hunter seriam os dois principais candidatos, mas outros, como Bogdan Bogdanovic e Dejounte Murray não saem, por questões contratuais. Apesar de especulações sobre o armador Trae Young, é praticamente improvável que ele deixe a equipe tão cedo.

Embora as portas estejam se fechando para uma saída de Capela, o Hawks quer dar mais espaço para Onyeka Okongwu. De acordo com rumores, o pivô foi oferecido ao Dallas Mavericks em uma troca. No entanto, o Mavs rejeitou a proposta, que envolvia os jovens Josh Green e Jaden Hardy.

Mas uma coisa é certa. Atlanta não está totalmente confortável com o seu elenco e, para isso, tenta troca por Pascal Siakam, mas encontra barreiras. E uma delas parte, a princípio, do próprio camaronês. Siakam não gostaria de deixar o Toronto Raptors, mas o Hawks insiste.

Por fim, Hunter é outra moeda de troca. O bom ala convive com lesões há alguns anos, mas pode não ter espaço suficiente, após Saddiq Bey chegar e a evolução de AJ Griffin. Ele fica, por enquanto, até que a direção encontre uma negociação justa.

O técnico

Para a próxima temporada, o Atlanta Hawks vai manter Quin Snyder como o seu treinador. Snyder chegou durante a última campanha, mas ainda não conseguiu deixar o time como gosta. No entanto, ele foi decisivo na extensão de Dejounte Murray. Ou seja, se tem um jogador que ele gosta muito no elenco, é o armador. Apesar de Murray não jogar tanto com a bola nas mãos, sua defesa faz a diferença para o técnico.

Armadores*

11. Trae Young (1,85m, 74kg, 24 anos)

5. Dejounte Murray (1,93m, 81kg, 26 anos)

x. Kobe Bufkin (1,93m, 88kg, 19 anos)

13. Bogdan Bogdanovic (1,98m, 99kg, 30 anos)

x. Patty Mills (1,85m, 81kg, 34 anos)

27. Vit Krejci (2,03m, 88kg, 23 anos)

x. Wesley Matthews (1,93, 99kg, 36 anos)

Alas**

14. AJ Griffin (1,98m, 100kg, 19 anos)

12. De’Andre Hunter (2,03m, 102kg, 25 anos)

41. Saddiq Bey (2,01m, 97kg, 24 anos)

1. Jalen Johnson (2,06m, 99kg, 21 anos)

x. Miles Norris (2,08m, 99kg, 23 anos)

x. Seth Lundy (1,98m, 99kg, 23 anos)

x. Mouhamed Gueye (2,11m, 95kg, 20 anos)

Pivôs

15. Clint Capela (2,08m, 108kg, 29 anos)

17. Onyeka Okongwu (2,03m, 106kg, 22 anos)

24. Bruno Fernando (2,06m, 108kg, 24 anos)

*armadores e alas-armadores

** alas e alas-pivôs

Análise final

Apesar de cair na primeira rodada dos playoffs, o time foi competitivo diante do Boston Celtics. Ou seja, tem algo começando a acontecer ali. Pode ser efeito do trabalho de Snyder, mas o elenco do Atlanta Hawks ainda não é forte o bastante para brigar pelo título da NBA. Por isso, a direção trabalha para reforçar o atual grupo.

Mas uma das mudanças foi despachar o ala-pivô John Collins. O atleta, que chegou a ter temporada superior a 20 pontos e dez rebotes, virou quarta ou quinta opção ofensiva. Desde então, suas performances jamais foram as mesmas e seus números despencaram. Então, o caminho rápido e fácil foi trocar o atleta para o Utah Jazz.

Por enquanto, o que chegou mesmo foi o veterano Patty Mills, que atuou pelo Brooklyn Nets na última temporada. Além dele, apenas os novatos Kobe Bufkin e o ala senegalês Mouhamed Gueye e Wesley Matthews, agente livre que estava no Milwaukee Bucks. Enquanto isso, Miles Norris e Seth Lundy são os jogadores two-way.

Mesmo que não consiga muitas mudanças até o início de 2023/24, já parece suficiente para ir aos playoffs.

