Atlanta Hawks – Previsão da temporada 2023/24 da NBA

A temporada 2023/24 da NBA começa no próximo dia 24 e, hoje, vamos falar sobre a previsão do Atlanta Hawks. A equipe do técnico Quin Snyder passou por mudanças na offseason, mas deu sinais que gostaria de mais. Após cair na primeira rodada dos playoffs diante do Boston Celtics, o Hawks entrou na agência livre podendo fazer grandes trocas. Não fez. Aliás, despachou o ala-pivô John Collins apenas quando ele perdeu completamente valor de negociação.

Mas o Hawks ainda pode realizar outras trocas, seja antes do início da próxima campanha ou na trade deadline. Até o momento, Clint Capela e De’Andre Hunter aparecem como os nomes mais cotados para saírem. No entanto, a direção não quer entrar em desespero. Havia um alvo claro: Pascal Siakam. Só que o camaronês quer ficar no Toronto Raptors e a diretoria canadense é muito difícil de negociar. Portanto, fica como está.

Existem algumas dúvidas para a próxima temporada. Primeiro, é saber quem será o titular no lugar de Collins. Enquanto Saddiq Bey seria o nome mais provável, o time ainda tem opções como Jalen Johnson, AJ Griffin e até Bogdan Bogdanovic, com Hunter jogando como ala-pivô. Mas o Hawks quer dar mais tempo de quadra a Onyeka Okongwu há alguns anos. Então, eventualmente, ele poderia atuar ao lado de Capela. Vale lembrar que Snyder utilizava dois caras grandes no Utah Jazz (Rudy Gobert e Derrick Favors).

Publicidade

De qualquer forma, Capela pode deixar a equipe no primeiro sinal de algum outro time carente por pivô. A previsão é que o Atlanta Hawks faça algo até o período de trocas na NBA. Por enquanto, ele fica.

Leia mais

Hoje, o Hawks conta com um astro (Trae Young) e outro que tem calibre para tal (Dejounte Murray). Entretanto, a equipe trouxe o veterano Patty Mills para ser uma das primeiras opções do banco. Enquanto isso, nas alas, Saddiq Bey e De’Andre Hunter são cotados para serem os titulares. Embora exista dúvidas no setor, a reposição de John Collins deve ser feita de forma mais natural. Ou seja, com outro jogador com capacidade de jogar nos dois lados da quadra, sem grandes invenções. Por fim, o garrafão é onde Snyder pode fazer uma mudança significativa, trazendo Onyeka Okongwu para o quinteto inicial.

Publicidade

O elenco

F 41 Bey, Saddiq 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) G 13 Bogdanović, Bogdan 6 ft 5 in (1.96 m) 225 lb (102 kg) G 4 Bufkin, Kobe 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) C 15 Capela, Clint 6 ft 10 in (2.08 m) 256 lb (116 kg) F/C 24 Fernando, Bruno 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) G 2 Forrest, Trent (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 210 lb (95 kg) F 14 Griffin, AJ 6 ft 6 in (1.98 m) 222 lb (101 kg) F 18 Gueye, Mouhamed 6 ft 11 in (2.11 m) 210 lb (95 kg) G/F 12 Hunter, De’Andre 6 ft 8 in (2.03 m) 221 lb (100 kg) F 1 Johnson, Jalen 6 ft 8 in (2.03 m) 219 lb (99 kg) F 3 Lundy, Seth (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) G 25 Mathews, Garrison 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) G/F 32 Matthews, Wesley 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg) G 8 Mills, Patty 6 ft 0 in (1.83 m) 180 lb (82 kg) G 5 Murray, Dejounte 6 ft 5 in (1.96 m) 180 lb (82 kg) F 0 Norris, Miles (TW) 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) F/C 17 Okongwu, Onyeka 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) G 11 Young, Trae 6 ft 1 in (1.85 m) 164 lb (74 kg)

Movimentações na offseason

Chegaram: Kobe Bufkin, Mouhamed Gueye, Seth Lundy, Wesley Matthews, Patty Mills, Miles Norris

Saíram: John Collins, Aaron Holiday, Vit Krejci, Tyrese Martin, Donovan Williams

O técnico

Quin Snyder, de 56 anos, tem larga experiência na NBA e comandou o Utah Jazz entre 2014/15 e 2021/22. No Jazz, ele levou a equipe aos playoffs em seis das oito temporadas. Além disso, ele acumula quatro premiações de treinador do mês e chegou em três semifinais de Conferência. Em 2017/18, Snyder ficou em segundo na votação para o prêmio de Melhor Técnico do ano (Dwane Casey venceu).

Publicidade

Antes de assumir o Jazz, entretanto, Snyder foi assistente e seu último trabalho no cargo foi justamente o Atlanta Hawks, em 2013/14. Ele chegou durante a última campanha, substituindo Nate McMillan. Em 21 jogos, o Hawks venceu dez e perdeu 11 na fase regular.

O perímetro

Havia um certo receio de como Trae Young e Dejounte Murray jogariam, mas a dupla funcionou. Enquanto Young ficou mais com a bola, Murray o ajudou sem ela. Apesar de os dois não conseguirem grande aproveitamento no arremesso do perímetro (33.9% combinados), eles produziram 16.3 assistências juntos. A ideia de Snyder é cortar os turnovers (6.3) para deixar o ataque mais fluído.

Publicidade

Bogdan Bogdanovic é um ala-armador, mas que colabora na organização ofensiva. Ele pode jogar ao lado de qualquer um dos dois e acertou 40.6% nas bolas triplas em 2022/23. Já Patty Mills está no fim de sua carreira. Aos 35 anos, o australiano segue brilhando no basquete FIBA. No entanto, na NBA, ele não consegue render o mesmo por conta de sua defesa. Wesley Matthews é um veterano na liga, que contribui justamente do lado oposto da quadra. Matthews, de 36 anos, já não tem mais a mesma pontaria de outros tempos, mas sabe defender.

Publicidade

Enquanto isso, o Hawks aposta suas fichas para o futuro em Kobe Bufkin. Apesar de talentoso, o jovem não deverá ter tanto tempo de quadra em seu primeiro ano na liga.

Nas alas Saddiq Bey, ex-Detroit Pistons, e De’Andre Hunter são os prováveis titulares. Os dois são bons defensores e podem contribuir continuamente no ataque. Enquanto jogava pelo Pistons, Bey era o responsável pelo principal cestinha oponente. O mesmo ocorre com Hunter há algum tempo, mas em Atlanta.

Publicidade

Por fim, os jovens Jalen Johnson e AJ Griffin ainda precisam de minutos consistentes. Griffin, sobretudo, tem a chance de aparecer mais na próxima temporada.

O garrafão

Caso Snyder não utilize dois jogadores grandes, a previsão é que o Atlanta Hawks repita o que fez na última temporada da NBA. Ou seja, com Clint Capela como titular e Onyeka Okongwu vindo do banco. Mas a tendência é que o jovem ganhe ainda mais tempo de quadra na próxima campanha. Em 2022/23, ele jogou por 23 minutos, enquanto Capela teve 26.

Publicidade

Como terceira opção para a posição, o técnico terá Bruno Fernando, que mostrou capacidade para pontuar na Copa do Mundo de Basquete (14,0 pontos), mas defendeu bem pela seleção de Angola. O problema é que, com Capela e Okongwu, ele não consegue jogar por muitos minutos em Atlanta.

Mas Snyder ainda pode utilizar Johnson como pivô, já que em sua primeira temporada na liga, ele passou 13% de seu tempo ali.

Análise geral

Após pegar o time com o “bonde andando”, Quin Snyder terá tempo de trabalhar melhor seu elenco. O Atlanta Hawks pode ser ainda melhor em 2023/24, especialmente se a equipe melhorar no arremesso do perímetro. Na última campanha, o Hawks foi o terceiro que menos tentou de longa distância e teve o 21° aproveitamento. Ou seja, é necessário evoluir com urgência.

Publicidade

Mas a defesa foi o grande problema de Atlanta em 2022/23. O Hawks foi o quinto que mais sofreu pontos e o perímetro permitiu 11.9 cestas de três por jogo (oitavo pior índice da liga). Além disso, teve o nono pior defensive rating (116.3) de toda a NBA.

A previsão é que o Atlanta Hawks siga como um time de playoffs na próxima temporada da NBA.

Previsão Jumper Brasil: oitavo lugar na Conferência Leste

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol