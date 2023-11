Atropelado, Kelly Oubre, do 76ers é liberado de hospital

Kelly Oubre, ala do Philadelphia 76ers, foi atropelado perto de sua residência, mas já recebeu liberação do Jefferson Hospital. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarwoski, da ESPN, o jogador caminhava no centro da cidade, próximo de sua residência, quando um veículo o atingiu. No entanto, o condutor fugiu do local, segundo o repórter John Clark, da NBC.

O acidente aconteceu por volta das 19h locais, então Oubre recebeu os tratamentos iniciais ali mesmo, entre as ruas Broad e Locust. Depois, ele foi para o hospital, onde alguns membros do Sixers foram acompanhar as informações. Daryl Morey, presidente da equipe, esteva entre eles.

Publicidade

Apesar de Kelly Oubre ser atropelado e se machucar em diversas áreas do corpo, ainda é possível que ele retorne às quadras pelo 76ers. Não existe prazo para a volta, entretanto. De acordo com Wojnarowski, não existe informação precisa sobre quais lesões ele teve. Mas a comissão médica do Sixers deve trabalhar diretamente com o jogador para o seu tratamento.

Leia mais sobre o 76ers

De acordo com a polícia da Philadelphia, o incidente está passando por investigação. De acordo com a Associated Press, Kelly Oubre foi para o hospital em condição estável e consciente. Entretanto, as lesões não seriam graves o suficiente para ele perder o resto da temporada.

Publicidade

O jogador de 27 anos participou de um treino com os Sixers na tarde de sábado e parecia estar de bom humor ao falar com repórteres. Neste domingo, a equipe enfrenta o Indiana Pacers, em casa.

Kelly Oubre teve um bom início na quadra pelo 76ers, com médias de 16.3 pontos, 5.1 rebotes e 1.4 roubo de bola. Ele chegou ao Sixers após assinar um contrato mínimo de veterano no final da última temporada. Ou seja, Oubre estava apenas no início de sua primeira campanha com a equipe de Philadelphia.

Publicidade

“Estou apenas tentando levar um dia de cada vez”, comentou na semana passada. “Eu sei que estou muito ansioso para provar meu valor nesta liga. Obviamente, este verão foi muito estressante para mim, então eu tinha muita energia acumulada para esta temporada”.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA