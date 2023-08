Segundo site, Austin Reaves está entre os 100 melhores jogadores da NBA para 2023/24

De acordo com o site Clutch Points, o ala-armador Austin Reaves já faz parte dos 100 melhores jogadores da NBA. Em sua lista anual, que começa a partir do centésimo, o atleta do Los Angeles Lakers é exatamente o primeiro a aparecer. Mas existem bons motivos para o camisa 15 fazer parte do grupo.

Primeiro, Reaves realmente evoluiu na última temporada. Apenas na segunda parte da campanha 2022/23, ele produziu 17.6 pontos, 5.5 assistências e converteu 44.3% dos arremessos do perímetro. Depois, nos playoffs, quando os jogos são ainda mais importantes, ele sustentou números similares: 16.9 pontos, 4.6 passes decisivos e o mesmo aproveitamento em três pontos. Como resultado, ele tornou-se um dos nomes mais disputados na offseason.

Diversos times tentaram fechar com o jogador de 25 anos, de acordo com rumores. No entanto, o Lakers foi mais rápido e rapidamente estendeu seu contrato. É bem verdade que os valores iniciais pareciam muito acima do mercado, mas San Antonio Spurs e Houston Rockets chegaram a conversar com o seu agente.

Agora, ele faz parte da seleção que vai disputar o Mundial de Basquete a partir do próximo dia 25. Mas quase que ele acaba jogando por outro país: a Alemanha. Reaves tem o passaporte alemão e vinha conversando sobre seu interesse com Dennis Schroder, seu antigo colega no Lakers. Depois, o atleta chegou a se reunir com o técnico alemão, Gordon Herbert. Entretanto, veio o convite para representar os Estados Unidos e ele descartou a ideia.

Mesmo com reforços de bons jogadores no Lakers, Austin Reaves deverá ser titular na NBA pela primeira vez desde o começo. Nas duas primeiras campanhas, o ala-armador totalizou 41 partidas no quinteto inicial, sendo 19 em 2021/22 e 22 em 2022/23. Apesar de o técnico Darvin Ham não anunciar quem vai começar entre D’Angelo Russell e Gabe Vincent, é certo que Reaves estará ao lado de LeBron James e Anthony Davis.

“Após fazer sua estreia em 2021 sem ser uma seleção no Draft, Austin Reaves não era nada além de um jovem jogador com um contrato two-way tentando fazer seu nome. Então, ele mereceu um contrato na NBA, o que se seguiu de um acordo de US$54 milhões por quatro anos na offseason. Reaves vem sendo tudo o que o Los Angeles Lakers precisava na posição de ala-armador nas últimas duas temporadas. Mas é difícil não o colocar como o terceiro melhor jogador da equipe, atrás de LeBron James e Anthony Davis”, escreveu Brett Siegel, do Clutch Points.

Na agência livre, o Lakers estendeu não só seu acordo, mas também os de Rui Hachimura, Russell e Davis. Além disso, fechou com Cam Reddish, Taurean Prince, Jaxson Hayes e Vincent. No momento, a equipe conta com 13 jogadores sob contrato e outros três two-way. Ou seja, ainda deve acertar com mais dois atletas antes do início da temporada regular.

