De contrato renovado, Austin Reaves quer ser organizador do Lakers

A renovação de contrato de US$56 milhões por quatro anos, demonstra o valor da ascensão de Austin Reaves no Los Angeles Lakers. Além disso, o ala-armador vai disputar a Copa do Mundo FIBA pelos EUA. Em alta, o jogador falou que não quer se limitar a um papel de coadjuvante sem bola na franquia. Relembrando o começo da carreira universitária, ele garante que quer ainda mais protagonismo.

“Quero trabalhar meu lado construtor. Eu tive algumas oportunidades nesse meio tempo, mas acho que posso fazer ainda mais sendo um playmaker. Antes de jogar em Los Angeles, essa foi a minha posição. O estilo de jogo que eu tive durante toda a minha carreira. As minhas últimas duas temporadas em Oklahoma foram assim”, ressaltou o jogador de 25 anos.

“O objetivo , então, é seguir trabalhando e evoluindo. Sei que adiciono muita coisa para minha equipe. Quero seguir trazendo armas ao meu jogo, e acima de tudo, ajudar os companheiros”, completou.

A evolução de Reaves na NBA foi notória. Após não ser selecionado no Draft de 2021, ele foi uma das únicas boas notícias do Lakers em 2021/22, ano onde entrou na rotação. Atuou em 61 jogos, sendo 19 deles como titular. Em 2022/23, assumiu de vez o papel de um dos líderes da equipe, inclusive nos playoffs.

Na fase decisiva, registrou médias de 16.9 pontos, 4.6 assistências e 4.4 rebotes. Do mesmo modo, teve ótimos aproveitamentos nos arremessos com 46.4% nos gerais e 44.3% nas bolas de três. Além disso, ele foi o quarto jogador com maior eficiência de toda a liga em arremessos criados individualmente (60.15%). Esse número, portanto, justifica seu desejo em jogar mais com a bola.

Outra estatística avançada que mostra a evolução do jovem é o Usage Rating. Ou seja, o percentual de jogadas comandadas por um jogador enquanto está em quadra. Ele teve 16.2% no ano passado. Como calouro em 2021/22, sua taxa foi de 12.4%. Na faculdade, onde jogava com grande controle do ataque, Reaves teve 27.7% no último ano.

Para comparar, a maior marca da NBA na temporada passada foi de Luka Doncic no Dallas Mavericks com 36.1%. No time de Los Angeles, a maior marca foi de LeBron James com 31.2%.

Alívio por extensão

A renovação de contrato de Austin Reaves foi uma das prioridades do Lakers na offseason. O desejo era mútuo, aliás. O ala-armador, afinal, não esconde que também tinha a preferência de seguir na Califórnia. Por isso, ao analisar o novo vínculo de quatro temporadas com a franquia, a primeira sensação do atleta foi de alívio.

“É um grande alívio, antes de tudo, deixar a agência livre para trás. Sempre apostei alto em mim mesmo, então sabia que uma chance era tudo o que precisava. Era só alguém me dar uma oportunidade e acharia formas de ajudar o time a vencer. Mais do que isso, eu criei carinho por esse time e a cidade. Foi um grande alívio resolver a minha situação aqui”, contou o jogador, em entrevista ao site HoopsHype.

“Estou realmente confiante com a nossa offseason. Mantivemos a base que chegou às finais do Oeste, para começar. Mas também contratamos jogadores que vão se encaixar muito bem sanando as nossas fraquezas. Todos são muito competitivos e sentimos o ‘gostinho’ do sucesso na temporada passada. Então, o pensamento de todos agora é só o título”, cravou o ala-armador.

