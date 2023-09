Austin Reaves aguarda Dennis Schroder fora do vestiário e cena viraliza

Em um dos jogos mais marcantes da Copa do Mundo de Basquete, os ex-companheiros do Los Angeles Lakers, Austin Reaves e Dennis Schroder, se encontraram em lados opostos da quadra durante as semifinais. Os Estados Unidos foram derrotados para a futura campeã Alemanha. O reencontro permitiu que os jogadores compartilhassem um de amizade após o jogo.

O encontro entre a equipe dos EUA e a Alemanha foi uma batalha intensa, mas com o final feliz para a Alemanha. A vitória por 113 a 111 garantiu os europeus na final. Apesar da natureza competitiva do jogo, o vínculo entre Austin Reaves e Dennis Schroder permaneceu forte.

Em entrevista pós-jogo, o atleta americano expressou sua felicidade pelo sucesso do ex-companheiro que deixou o Lakers e será jogador do Toronto Raptors.

“Quero dizer que sim [fico feliz por ele]. Sempre que você vê um de seus amigos ter sucesso, é ótimo. Além disso, eu sei o quanto ele valoriza coisas assim”, declarou Reaves.

Reaves, aos 25 anos, também aproveitou a oportunidade para refletir sobre seu tempo jogando ao lado do armador em Los Angeles. Ele falou muito bem da profissionalismo do alemão e das orientação que recebeu durante seu ano de estreia na NBA.

“Eu tive a sorte de estar ao redor dele por um ano. É um cara superprofissional. Alguém que me ajudou muito durante meu ano de estreia. Então, tenho muito respeito por ele”, completou.

Após o embate, Reaves fez questão de esperar Schroder na saída do vestiário. O jogador da Alemanha publicou o momento em suas redes sociais com uma mensagem ao amigo.

“Fiquei com lágrimas nos olhos ao vê-lo em frente ao nosso vestiário depois do jogo. Mesmo ainda sentindo a dor da derrota. Isso porque sei o quanto é um grande vencedor. Você é um homem muito bom dentro e fora de quadra. É uma das pessoas mais genuínas, amigo. É por isso que o mundo o ama! Continue assim”, escreveu.

Mas foi Schroder quem se deu melhor no Mundial. Além de eliminar os Estados Unidos, o capitão alemão foi eleito MVP da competição. Afinal, foi o principal nome da final. Contra a Sérvia, na decisão, anotou 28 pontos, sendo o cestinha da partida. O armador terminou a campanha vitoriosa com média de 19.1 pontos. Ou seja, líder do quesito no time.

Por outro lado, Reaves e a seleção americana amargaram o quarto lugar no torneio. Isso porque os EUA também foi derrotado na disputada pela medalha de bronze. Em partida decidida na prorrogação, o Canadá levou a melhor. Por fim, o ala-armador foi o segundo maior pontuador da equipe com média de 13.8 ao longo do Mundial.

