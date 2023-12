De acordo com a casa de apostas Bovada, Austin Reaves é o favorito ao prêmio de melhor reserva da NBA em 2023/24. O ala-armador do Los Angeles Lakers começou a temporada com o freio de mão puxado, mas melhorou de rendimento após ir para o banco. Assim, o jogador de 25 anos vem liderando a segunda unidade do Lakers, campeão da primeira edição da Copa NBA.

Hoje, Reaves é considerado intocável pelo time angelino. Tanto que a franquia se recusa a envolvê-lo em negociações. Além disso, a saída da formação titular não impactou o seu tempo de quadra. Afinal, ele joga, em média, 29,2 minutos. O titular da posição, por exemplo, Cam Reddish, atua por 24,7 minutos.

O técnico Darvin Ham justificou a mudança. Com Reddish, o time tem agressividade defensiva. Reaves, por outro lado, ganhou liberdade no ataque. Assim, ele passa mais tempo com a bola nas mãos. Até o momento, o camisa 15 vem dando conta do recado.

“É uma adaptação. Mas eu disse a ele: em primeiro lugar, isso vai equilibrar a equipe. E, quando você entrar, terá sua própria equipe. A bola estará em suas mãos e você não terá que revezar com LeBron James e Anthony Davis. Em segundo lugar: seus minutos não vão diminuir. E, em terceiro lugar: você vai fechar os jogos para nós. Você vai estar em quadra no final. Enfim, fora isso, nada vai realmente mudar”, explicou Ham.

Na última offseason, Reaves estendeu o contrato com o Lakers até 2027. Assim, ele vai receber US$56 milhões em salários nesse período. De acordo com Jovan Buha, do portal The Athletic, o campeão da Copa NBA considera Austin Reaves o terceiro melhor jogador do time, mesmo com o status de reserva.

Portanto, Austin Reaves tem a maior possibilidade de vencer o prêmio de melhor reserva da NBA, segundo a Bovada. Na sequência aparecem Tim Hardaway Jr., do Dallas Mavericks, e Cole Anthony, do Orlando Magic. Aliás, os valores abaixo se referem às cotações. Ou seja, o que cada dólar apostado vale em caso de vitória. Confira o top 5 de favoritos ao troféu de sexto homem nesta temporada.

1. Austin Reaves (Los Angeles Lakers): US$2,25

Médias: 15,1 pontos, 4,6 rebotes, cinco assistências, 48,3% nos arremessos de quadra, 37,4% nas bolas de três pontos, 32 jogos

2. Tim Hardaway Jr. (Dallas Mavericks): US$2,85

Médias: 18 pontos, 3,7 rebotes, 1,6 assistência, 41,1% nos arremessos de quadra, 36,2% nas bolas de três pontos, 29 jogos

3. Cole Anthony (Orlando Magic): US$5,50

Médias: 14,5 pontos, 4,5 rebotes, 3,6 assistências, 44,7% nos arremessos de quadra, 35,7% nas bolas de três pontos, 30 jogos

4. Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks): US$6,00

Médias: 17,9 pontos, 3,4 rebotes, 2,7 assistências, 45,4% nos arremessos de quadra, 39,4% nas bolas de três pontos, 28 jogos

5. Malik Monk (Sacramento Kings): US$7,00

Médias: 14 pontos, 2,5 rebotes, 5,1 assistências, 42,3% nos arremessos de quadra, 40,1% nas bolas de três pontos, 28 jogos

