Austin Reaves revela conversas com outros times antes de renovar com o Lakers

Em entrevista ao podcast All The Smoke, com Matt Barnes e Stephen Jackson, Austin Reaves revelou que recebeu propostas reais de dois outros times antes de estender o contrato com o Los Angeles Lakers. De acordo com o ala-armador, o San Antonio Spurs e Houston Rockets fizeram ofertas para ele. No entanto, admitiu que quer vestir a camisa roxa e amarela por mais tempo.

“Eu queria muito continuar em Los Angeles o tempo todo [da agência livre]”, afirmou Reaves. “Tive duas propostas que chegaram muito perto de me conseguir. Mas, como disse, queria continuar em LA. Me sinto em casa. Então, é onde quero estar”.

O jogador esteve fortemente ligado ao Houston Rockets nos últimos meses, mas quando a equipe assinou com Fred VanVleet não fazia sentido trazer a jovem promessa. Além disso, o Spurs também fez uma oferta, que deveria ser perto do valor máximo de quase US$100 milhões que poderia aceitar.

Apesar das ofertas de outros times, Austin Reaves aceitou um contrato de quatro anos por US$56 milhões com o Lakers. No último ano do acordo ele terá uma opção de jogador.

Em suas duas temporadas pelo Lakers, Reaves ganhou US$2.5 milhões. Agora, com o novo acordo, o seu salário inicial será de cerca de US$12,5 milhões. Ou seja, uma valorização de 500%.

Leia mais!

Preferiu não ser draftado

Durante a entrevista, o jogador de 25 anos comentou sobre não ser escolhido no Draft de 2021. De acordo com Reaves, recusou ofertas de outros times durante o recrutamento, como por exemplo do Detroit Pistons.

“Eu poderia ter sido selecionado na 42º posição pelo Detroit”, revelou. “No entanto, meio que recusei para me colocar em Los Angeles em uma situação melhor”.

Em seguida, Austin Reaves conseguiu a oportunidade de disputar a Summer League. O atleta agradou o Lakers, tanto que passou de um contrato two-way a um garantido pelo valor mínimo.

Em 2022/23, o ala-armador caiu nas graças da torcida e do técnico Darvin Ham. Reaves disputou 64 jogos e obteve médias de 13 pontos, três rebotes e 3.4 assistências. Além disso, conseguiu ótimos aproveitamentos: quase 53% nos arremessos de quadra e cerca de 40% nas bolas de três pontos.

Nos playoffs, Reaves subiu de nível. Em 16 jogos, todos como titular, ele angariou médias de 16,9 pontos, 4,4 rebotes e 4,6 assistências. Além disso, converteu 44% dos arremessos de longa distância. Dessa forma, ajudou o Lakers a chegar à final da Conferência Oeste.

