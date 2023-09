Austin Rivers chama jogadores do Hornets de “problemáticos” e causa revolta

Austin Rivers criticou a diretoria do Charlotte Hornets por cercar LaMelo Ball com jogadores “problemáticos”, mas Miles Bridges se sentiu ofendido. Então, o ala-pivô respondeu a indireta em suas redes sociais. Mas tudo começou com a fala do veterano ala-armador em seu podcast Off Guard.

“Eles precisam cercar LaMelo com jogadores que podem ajudá-lo a atingir seu potencial, não atrapalhá-lo. Juventude problemática é o que descreve essa situação. LaMelo não fez nada de errado. Mas qual é o critério que eles usam no Hornets? Ele tem 22 anos, não é culpa dele”, disparou.

“A função dele é ser um jovem jogador talentoso e dominar. É isso que ele faz todo jogo. Então ele só precisa de ajuda. Não vejo nenhum problema parecido no Oklahoma City Thunder e eles também são um time muito jovem. Essa merda não acontece lá”, completou.

Os jovens jogadores do Hornets estão envolvidos em várias confusões fora de quadra. A principal delas é em relação à Miles Bridges. Afinal, ele ficou fora da última temporada por conta da violência doméstica contra sua ex-namorada. A veio do próprio do time, mas a NBA também o suspendeu pelos dez primeiros jogos de 2023/24.

Além disso, Brandon Miller, segunda escolha do último Draft, se envolveu em um crime enquanto ainda estava na universidade. O jogador entregou uma arma ao amigo que foi utilizada tempos depois no assassinato de uma jovem mãe. Ao mesmo tempo, Kai Jones fez comentários polêmicos em suas redes sociais nos últimos dias.

Por isso, então, Austin Rivers fez seus comentários sobre os jogadores Hornets. No entanto, Miles Bridges não gostou e respondeu em suas redes sociais.

“Vocês jogadores vão nesses podcasts e falam como se fossem alguma coisa. Falam sobre outros times como se soubessem o que está acontecendo. A maioria dessas pessoas que falam merda nem jogam direito. Por mim, nós vamos ver isso na próxima temporada”, escreveu.

Bridges não mencionou que a fala foi para Rivers. Mas a mensagem veio dias após a fala do veterano viralizar. Pouco tempo depois, Rivers se pronunciou sobre a revolta do atleta de Charlotte.

“Isso não pode ser sobre mim”, escreveu com emojis de risada. “Tive bons minutos em todos os times que joguei, com exceção da última temporada. A situação da equipe importa. E eu ainda acredito sobre o que falei sobre Melo. Ele precisa de jogadores em volta dele com bom caráter. Pare de se preocupar comigo e se torne um de novo”.

Além disso, Kyrie Irving se intrometeu na discussão. Então, pediu para que os nomes fossem citados.

“Isso é engraçado. Amo drama envolvendo jogadores. Coloque o nome de quem você está falando da próxima vez”, escreveu o astro do Dallas Mavericks.

