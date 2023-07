Austin Rivers: “Trocas como a de Damian Lillard são ruins para a NBA”

Há alguns anos, James Harden iniciou um processo na liga que vem se tornando tendência. Ao menos, de acordo com o armador Austin Rivers. Para ele, pedidos de trocas como o de Damian Lillard são muito ruins na NBA. Além de virar uma rotina, Rivers aponta que atletas deveriam cumprir seus contratos sem reclamação.

“Não importa o quão bom você é como jogador, seja na NBA ou não, é um privilégio”, afirmou, sobre a situação de Lillard. “Se você é agente livre, então você pode ir para onde quer, é assim que funciona. Mas se não é e assina um acordo, faz parte do negócio. E se você sai em troca para qualquer outro lugar, você só vai lá e joga. Mas isso começou com James Harden e Ben Simmons, todos eles fazendo esse tipo de coisa é muito ruim para a liga”.

Apesar de ser fã de Damian Lillard, Rivers acredita que toda a situação é culpa dos próprios astros.

“Eu preciso ser honesto, mas não gosto disso, da forma que os astros estão lidando com isso”, disse. “E eu sou um grande fã de Damian (Lillard). Já tive muitas batalhas contra ele, em playoffs e é, provavelmente, um dos jogadores mais duros que já tive de marcar. Mas não gosto quando astros fazem isso só porque outros fazem. Então, se você é um grande jogador, você só não aparece para jogar? Não é assim”.

No início da agência livre da NBA, Damian Lillard e James Harden pediram trocas do Portland Trail Blazers e Philadelphia 76ers, respectivamente. Embora seja a primeira vez que o armador de Portland faz a solicitação em sua carreira, Harden já o fez no Houston Rockets e Brooklyn Nets. No entanto, até o momento, nada aconteceu e os dois seguem onde estão.

Ontem, o Jumper Brasil informou que o Sixers teria certa vantagem contra Harden, após pedir negociação para o Los Angeles Clippers. De acordo com o jornalista Zach Lowe, da ESPN, uma nova regra da NBA vai proteger a equipe.

“Existe uma regra obscura no acordo coletivo de trabalho que informa: ‘Um jogador que está em seu último ano de contrato’. Certo, então é James Harden, ele está com um contrato expirante”, disse Lowe, em seu podcast. “‘Caso o jogador do time que possui seus direitos por mais de 30 dias após o início da última temporada, sob contrato, terá cometido uma violação. Então, tal jogador não pode negociar ou assinar um acordo com outro time a não ser que o último time que jogou concorde'”.

Mas Rivers, que está sem time, também culpa o novo acordo de trabalho. Para ele, diversos jogadores que poderiam receber a mid-level, estão tendo de aceitar o salário mínimo para veteranos.

“Não sei nem por onde começar, mas é um grande problema. É uma piada. Seja você um jogador que ganha US$50 milhões ou US$2 milhões. Não sei quantos caras deveriam receber mais, mas estão presos no mínimo. É algo para a gente rir”, concluiu.

