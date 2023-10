Bam Adebayo critica “leitores de estatísticas” que não assistem aos jogos

No mundo acelerado nos jogos da NBA, onde as estatísticas sempre se destacam, existe um jogador que acredita que seu verdadeiro valor em quadra muitas vezes passa despercebido: Bam Adebayo. O pivô do Miami Heat vem sendo subvalorizado, mesmo sendo um dos melhores defensores da liga. Entretanto, o atleta atribui isso a “especialistas” que não acompanham as partidas.

“Sim, obviamente porque temos muitas pessoas que observam apenas as estatísticas,” comentou o jogador, em entrevista a Brady Hawk, do 5 Reasons Sposts. “Pessoas vão direto para a coluna de estatísticas, e dizem ‘bem, ele teve tanto,’ sem saber que o mesmo jogador cedeu 40 pontos na defesa do garrafão, dependendo de quem seja. Então sim, eu sinto que se assistissem aos jogos, teriam uma perspectiva diferente”, finalizou o jogador.

Os sentimentos de Bam Adebayo mostram a frustração de diversos atletas que acreditam que suas contribuições vão muito além dos números das estatísticas de jogos. Enquanto roubos de bola e bloqueios podem dominar manchetes, Adebayo sabe que a defesa é mais complexa. São detalhes cruciais, desde os contestamentos ao do impacto que um jogador pode ter no ritmo ofensivo do adversário.

Suas médias de carreira de 1.0 roubo e 0.9 bloqueio por jogo podem não chamar a atenção, mas Adebayo tem sido o ponto central da defesa do Miami Heat. Por conta de detalhes que não entram em estatísticas, o pivô sempre ajuda ao time a ter uma das melhores eficiências defensivas nas últimas três temporadas. Apesar de tudo isso, suas performances não ganham reconhecimento. Então, muitas vezes, um atleta que produz “números vazios” tende a ter mais espaço que ele.

Erik Spoelstra, treinador do Heat, vem apoiando cada vez mais os esforços defensivos de Adebayo. Spoelstra afirmou recentemente que Bam Adebayo é o melhor defensor da NBA nos últimos anos. Mas o técnico indica que o reconhecimento só não é maior por conta de números impressionantes de bloqueios. É um testemunho da obsessão da liga por números brutos, muitas vezes deixando de mostrar qualidades verdadeiras de um jogador.

“É simplesmente inacreditável para mim. Acho que Bam é o melhor defensor da liga. Eu simplesmente não posso acreditar que ele não foi reconhecido. Ele causa um impacto enorme naquele lado da quadra. Então, ele terá que provar de novo. Fazer este ano até que todos percebam. Enfim, acho que é um bom prêmio para se conquistar”, afirmou Spoelstra ao repórter Anthony Chiang, do jornal Miami Herald.

