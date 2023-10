“Bam Adebayo é o melhor defensor da NBA”, crava Erik Spoelstra

O técnico Erik Spoelstra não tem dúvida de que Bam Adebayo é o melhor defensor da NBA. Para o comandante do Miami Heat, o pivô merece mais reconhecimento na liga. De acordo com o treinador, Adebayo é fundamental para a solidez defensiva do time.

Recentemente, a NBA divulgou os resultados da pesquisa anual feita com executivos das 30 franquias da liga. Na questão sobre o melhor defensor, Adebayo não recebeu um voto sequer. Ou seja, foi esnobado pelos GMs das equipes. Ao tomar conhecimento do resultado, Spoelstra se indignou. Além disso, ele acredita que isso pode motivar o jogador a brigar pelo prêmio de melhor defensor da temporada.

“É simplesmente inacreditável para mim. Acho que Bam é o melhor defensor da liga. Eu simplesmente não posso acreditar que ele não foi reconhecido. Ele causa um impacto enorme naquele lado da quadra. Então, ele terá que provar de novo. Fazer este ano até que todos percebam. Enfim, acho que é um bom prêmio para se conquistar”, afirmou Spoelstra ao repórter Anthony Chiang, do jornal Miami Herald.

Na opinião dos GMs, Giannis Antetokounmpo é o favorito a levar o prêmio em 2023/24. O astro do Milwaukee Bucks, recebeu 40% dos votos. Na sequência aparece Jrue Holiday, com 13%. Draymond Green e Marcus Smart estão empatados em terceiro, com 10%. Além disso, o último ganhador do prêmio, Jaren Jackson Jr., recebeu 7% dos votos.

Em outra questão relacionada à defesa, Adebayo foi ignorado. Ele não recebeu um voto sequer na pergunta sobre o melhor protetor de aro da NBA. Jackson Jr., por sua vez, foi o mais votado (30%).

Em contrapartida, Bam Adebayo foi lembrado quando a pauta foi sobre o defensor mais versátil da NBA. Assim, com 13% dos votos, ele ficou em terceiro lugar. À frente dele aparecem Antetokounmpo (37%) e Green (23%).

Nas últimas três temporadas, o Heat figurou entre os times que menos sofreram pontos na área pintada. Liderou em 2020/21 e 2021/22, e foi o segundo na campanha passada. Ou seja, a proteção de aro é de elite. Muito em parte graças ao bom trabalho de Adebayo.

Bam injustiçado?

Bam Adebayo já disse publicamente que se sente injustiçado nas votações para melhor defensor. Além disso, ele deixou a modéstia de lado em entrevista ao site oficial da NBA. Afinal, o pivô de 26 anos se considera o melhor no quesito. No entanto, em seis temporadas na liga, ele nunca ganhou o prêmio.

“Eu sinto que sou o melhor defensor da liga, antes de tudo. Posso marcar as cinco posições e, mais do que isso, qualquer jogador em quadra. A defesa é o que levou a minha carreira até esse ponto porque foi o motivo pelo qual consegui espaço em quadra. Isso nunca vai mudar. Sempre vou querer, então, mostrar o meu melhor na defesa”, cravou o pivô do Heat.

Não é de hoje, aliás, que Adebayo se vê no topo entre os defensores da NBA. Nas últimas duas temporadas, ele ficou revoltado por não ter sido eleito melhor jogador defensivo. As campanhas renderam-lhe seleções para o segundo quinteto ideal de defesa da liga, mas isso não foi o bastante. De acordo com o pivô, ele não recebe o reconhecimento que merece por razões externas.

“Acredito que, para começar, já fui o melhor defensor dessa liga nas últimas duas temporadas. Mas a imprensa não gosta de falar de times montados com diversos atletas que não foram draftados, como Miami. Eles só querem ver as escolhas de elite na televisão. É só notar como não nos dão crédito”, reclamou Adebayo.

