Baseada em projeção, ESPN divulga lista dos melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos

A ESPN divulgou, nesta terça-feira, uma lista dos 25 melhores jogadores da NBA, de acordo com projeção futura. Para variar um pouco, Luka Doncic ficou em primeiro, com Anthony Edwards em segundo, enquanto Victor Wembanyama foi o terceiro. O que surpreende, além de o francês terminar no pódio com apenas sete jogos na carreira, é que Cam Thomas, um dos cestinhas da temporada, não entrou no ranking. No momento, o jogador do Brooklyn Nets possui 28.7 pontos por jogo, mas não faz parte do grupo.

Enquanto Doncic sempre faz parte de listas assim, vale ressaltar que o astro do Dallas Mavericks está com 24 anos. Apesar de ele estar em sua sexta temporada na liga, o esloveno constantemente entra como um dos favoritos ao MVP. Entretanto, após todos os anos pelo Mavs, ele jamais conseguiu superar o quarto lugar na votação, em 2019/20.

Por outro lado, a lista conta com alguns calouros. Além de Wembanyama, Chet Holmgren e Scoot Henderson também fazem parte dos nomeados. Embora Holmgren seja do Draft de 2022, o pivô do Oklahoma City Thunder perdeu toda a campanha inicial por lesão. Assim, ele é considerado um calouro em 2023/24. Já Henderson, terceira escolha pelo Portland Trail Blazers, se machucou na segunda semana de temporada, mas anda tendo problemas com erros de ataque e arremessos.

Confira os melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos, de acordo com a ESPN

1. Luka Doncic

2. Anthony Edwards

3. Victor Wembanyama

4. Tyrese Haliburton

5. Ja Morant

6. Cade Cunningham

7. Zion Williamson

8. Darius Garland

9. LaMelo Ball

10. Jaren Jackson Jr.

11. Tyrese Maxey

12. Evan Mobley

13. Chet Holmgren

14. Paolo Banchero

15. Scottie Barnes

16. Franz Wagner

17. Jalen Williams

18. Josh Giddey

19. Jalen Green

20. Walker Kessler

21. Jalen Duren

22. Tyler Herro

23. Scoot Henderson

24. Keegan Murray

25. Alperen Sengun

Vale ressaltar que a lista da ESPN é de acordo com uma projeção. Ou seja, ela leva em consideração o que os jogadores podem fazer no futuro, mas existem alguns pontos. Um deles, por exemplo, é o fato de alguns terem histórico de lesão. Apesar de Zion Williamson, do New Orleans Pelicans, ter números que o sustentam entre os dez primeiros, ele perdeu bem mais da metade dos jogos em sua curta carreira.

Luka Doncic em modo MVP

Luka Doncic começou a temporada em nível elite e o Dallas Mavericks se mantém invicto. Na quarta-feira (25), o esloveno fez um triplo-duplo no triunfo sobre o San Antonio Spurs por 126 a 119. Foram 33 pontos, 13 rebotes e dez assistências. Assim, ele levou a melhor no aguardado embate de talentos geracionais com Victor Wembanyama.

Mas, no duelo dessa sexta (27) contra o Brooklyn Nets, o astro de 24 anos teve uma atuação assombrosa. Sem exagero, o desempenho de Luka Doncic na vitória do Dallas Mavericks por 125 a 120 foi um dos mais espetaculares dos últimos anos na NBA. Em 36 minutos, o armador fez 49 pontos, dez rebotes e sete assistências. Além disso, acertou 16 dos 25 arremessos que tentou (64%) e nove bolas de três pontos. E sem cometer um turnover sequer.

