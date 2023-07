Saudável, Ben Simmons deverá ser armador titular do Nets

Um dos maiores pontos de interrogação da NBA está pronto para voltar às quadras e, assim, tentar retomar o seu status de astro. Segundo Marc J. Spears, da ESPN, Ben Simmons vai ser o armador titular do Brooklyn Nets da próxima temporada. Ele está saudável, além disso, como já não se encontrava há muito tempo.

“Ben está em fase final de preparação física e passou de todas as etapas que foram traçadas no processo. Está mais saudável, acima de tudo, do que esteve desde que deixou o Philadelphia 76ers. Além disso, Brooklyn deu-lhe todo o apoio possível ao longo dessa jornada”, contou o repórter, citando uma fonte próxima da situação.

Simmons chegou ao Nets em fevereiro do ano passado, mas só disputou 42 jogos com os nova-iorquinos até agora. Ele possui um problema insistente nas costas e, por isso, foi submetido a uma microdiscectomia em 2022. A reabilitação plena do procedimento pode levar até 18 meses, então a franquia aposta em sua volta.

“Brooklyn está comprometido em tê-lo como titular e principal condutor de bola na próxima temporada. A expectativa, com isso, é que ele volte ao nível de jogo que apresentava nos tempos de Sixers. Então, existe um clima de otimismo interno”, concluiu Spears, prevendo um retorno à forma do astro de 27 anos.

O antigo astro

Mas não é só a questão física que evita que Ben Simmons seja o armador do Nets. A questão técnica também é um problema, pois ele simplesmente não tenta mais pontuar. Tentou só 5,6 arremessos em média, por exemplo, na última temporada. O gerente-geral Sean Marks, no entanto, acredita na recuperação plena do all-star.

“Eu acredito que a nossa esperança, antes de tudo, é que Ben volte a ser um astro nessa liga. Afinal, ele não tem 35 anos de idade. É um atleta que nem chegou ao auge da carreira, na verdade. Para isso, certamente, ainda existe muito trabalho a ser feito. Mas acho que é possível”, afirmou o ex-pivô e hoje executivo.

Marks trata a situação, por enquanto, com bastante calma. No entanto, avisa que o retorno está próximo mesmo. “É fato que ainda falta um pouco em termos físicos e mentais, mas a boa notícia é que o tempo está a nosso favor. Não vamos apressar nada porque a saúde é essencial para ele”, completou.

Copa do Mundo

Especulou-se a possibilidade de Simmons voltar às quadras já em agosto, durante a Copa do Mundo FIBA. A seleção australiana desejava contar com o jogador. O treinador do país, aliás, disse que recebeu uma sinalização positiva do atleta. Mas, no fim das contas, Marks “barrou” a sua presença no torneio tão cedo.

“Faltou tempo para que Ben pudesse defender a seleção nessa janela. Então, não é a coisa certa a ser feita. Não podemos colocá-lo em quadra e, com isso, apressar a sua reabilitação. Foi uma decisão mútua, para resumir. É o melhor para a franquia, assim como para a sua integridade em longo prazo”, justificou o gerente-geral.

