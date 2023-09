Ben Simmons “conquistou” marca bizarra na última temporada da NBA

As últimas campanhas de Ben Simmons tem sido frustrantes na NBA, mas poucas coisas são mais bizarras do que uma marca que ele atingiu na temporada 2022/23. O australiano cometeu mais faltas do que converteu arremessos ao longo de todo o ano. A estatística é simbólica sobre quem não tem se encontrado desde o fim da passagem pelo Philadelphia 76ers.

Com uma lesão nas costas que tem o incomodado desde 2021/22, o armador foi reduzido a 42 jogos no ano passado. Lembre-se que ele não atuou em nenhuma partida no ano anterior. No entanto, nada é mais chamativo do que o dado a seguir.

Ele converteu 3.2 arremessos em média por partida. Entretanto, ele cometeu 3.3 faltas. Em números totais, Ben Simmons fez apenas 133 cestas na última temporada da NBA. Enquanto isso, o armador cometeu um total de 139 faltas. Mesmo que tenha atuado na menor minutagem de toda a carreira, o jogador igualou sua maior média de infrações em uma campanha.

De forma mais aprofundada, o atleta de 27 anos só ultrapassou a marca dos dez pontos em 13 oportunidades ao longo de 2022/23. No entanto, ele fez pelo menos quatro faltas em 21 oportunidades. Ou seja, só ultrapassou a marca dos dois dígitos de pontuação em 30.9% dos jogos da última campanha. Não é a toa, Simmons teve uma média de apenas 6.9 pontos. Em comparação com faltas, ele fez quatro faltas ou mais em 50% dos confrontos.

O que complica ainda mais a vida do armador é que ele faturou US$35.4 milhões na última temporada. Então, Ben Simmons foi o 22° jogador mais bem pago da liga. Este número sobe para US$37.8 milhões em 2023/24, e ele também vai para o top-20 de atletas que mais recebem. Nas duas ocasiões, ele foi o mais bem pago do Brooklyn Nets. Portanto, a pressão para a próxima temporada é muito maior.

Entretanto, o otimismo é grande para o novo ano. Recuperado da lesão nas costas, o atleta espera virar a página do período abaixo de sua carreira e voltar a forma de All-Star.

“Eu não acho que as pessoas entendam como estava mal fisicamente na temporada passada. Eu realmente não me sentia bem em quadra, certamente. É loucura, pois sentava-me e precisava inclinar para os lados para não ter dor. Mas já estou 100% fisicamente agora. Não jogo faz algum tempo, então perdi um pouco do costume. Mas estou recuperado”, confirmou o jogador.

“As pessoas diziam que eu precisava infiltrar e enterrar. Mas como vou fazer isso se eu não conseguia saltar direito na última temporada? Esse é o tipo de coisa que frustra porque não era capaz de calar todos. Simplesmente não reunia condições para isso. Então, agora que estou bem, eu treino todos os dias para ser um jogador diferente. É tudo em que penso”, revelou o provável titular do Nets.

Dúvidas

Mas mesmo assim, muitos ainda duvidam da capacidade do australiano em reviver a carreira. Um deles é o famoso analista Stephen A. Smith, do canal ESPN.

“Eu já vi esse papinho de que Ben está pronto para voltar antes e nada aconteceu. Então, estou cansado disso. É um grande talento desperdiçado e, por isso, não há nenhum motivo para alguém confiar em suas palavras. Não estou nem aí para o que esse aí tem a dizer. Isso não é mais sobre palavras, mas sim sobre ações e atitudes”, resumiu o revoltado comentarista.

“É hora de Ben aparecer para jogar. Eu entendo que ele passou por muitos problemas e não quero diminuir isso, mas basta. Chega de desculpas. Você está embolsando milhões não para ir às trincheiras em uma guerra ou coisa assim, mas só para jogar basquete. Afinal, qual é a sua? Apareça e faça o seu trabalho. Pare de roubar os seus times”, disparou.

