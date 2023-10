Ben Simmons ressurge em vídeo e acerta dez lances livres seguidos

Converter um arremesso é uma ação totalmente comum para um jogador da NBA. Aliás, é o mínimo que se espera. Mas, quando o tema é Ben Simmons, até acertar lances livres vira motivo de celebração. Imagine, então, dez deles consecutivos. O armador virou assunto nas redes sociais nessa quarta-feira, após a publicação de um vídeo em que conseguiu a sequência.

No entanto, não espere uma versão “arremessadora” do jogador durante a próxima temporada. Ele projetou o ataque do Brooklyn Nets exaltando a sua capacidade de impor um ritmo acelerados, não a pontaria em chutes.

“Eu quero colocar velocidade e criar arremessos livres. Entrar no garrafão e, assim, conseguir lances livres. Queremos ter tiros de três pontos dos corners em volume. Vocês sabem que posso movimentar a bola e dar ritmo ao jogo quando saudável, pois já viram antes. Precisamos ter cinco passadores voluntariosos em ação e as oportunidades vão aparecer”, projetou o astro.

Para que consiga transformar esse discurso em realidade, antes de tudo, Simmons precisa jogar. Isso parece resolvido, a princípio. Ele declarou estar recuperado dos problemas nas costas que limitaram-no nos últimos dois anos. A mera presença nos treinos é um bom sinal. Mas existe outro passo bem importante: conquistar a confiança do técnico Jacque Vaughn. Isso já é um processo.

“A nossa relação foi um pouco instável no início porque não era uma situação difícil. É complicado que um treinador confie e acredite em algo que não vê. Eu não tinha condições físicas de jogar, então não havia nada a mostrar. Em sua condição, por exemplo, também não confiaria em mim mesmo. Mas já estou retomando o meu melhor para ajudar o time”, avaliou o jogador.

Espaçamento

Vaughn já confirmou que Simmons vai ser o armador titular do Nets no começo da temporada. E, certamente, Nicolas Claxton é o principal pivô da franquia. Como resultado, você tem dois não arremessadores em um quinteto. Na época em que espaçamento de quadra virou a chave dos ataques da NBA. O treinador, por isso, sabe que tem um “quebra-cabeças” em mãos.

“Eu preciso escalar a combinação certa de atletas em torno dos dois. É necessário ter três jogadores com características bem específicas, certamente. A questão do espaçamento, para resumir, é crítica. Ele deve ser ótimo e muito bem detalhado para que tudo funcione”, explicou o jovem técnico.

Montar os quintetos com Claxton e Simmons não vai ser fácil. Mas, se encontrar a combinação, Vaughn acredita que pode montar algo especial para todos. “Com o espaçamento certo, colocamos Ben e Nicolas em condição ideal para reagir sem a bola. Com isso, vão precisar só aproveitar os espaços abertos para atacarem”, concluiu.

Versão atlética

Mas qual é o real potencial de um Ben Simmons que não só não arremessa bem, mas “sofre” até em meros lances livres? Além disso, qual é a melhor forma para utilizá-lo? Essas são as grandes perguntas que o Nets tenta responder agora. Por sorte, Spencer Dinwiddie tem uma ideia bem clara. O veterano vê o colega de equipe como o jogador mais próximo do astro Draymond Green na NBA.

“Em suas melhores condições físicas, Ben é uma versão bem mais atlética de um Draymond. Mas, obviamente, com menos arremesso de longa distância. Eu diria que, em síntese, a diferença entre os dois é que Draymond teve a sorte de atuar com caras como Stephen Curry e Klay Thompson. Acho que é isso”, definiu o armador de 30 anos.

