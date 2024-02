Bennedict Mathurin é o MVP do NBA Rising Stars

O All-Star Weekend começou na noite desta sexta-feira. Enquanto Micah Parsons foi eleito o MVP do Jogo das Celebridades, Bennedict Mathurin, do Time Jalen Rose, ganhou o prêmio de melhor jogador do Rising Stars da NBA. Mas para o Team Rose vencer o torneio, Mathurin liderou nas duas partidas, especialmente na semifinal.

Rising Stars

Então, para a disputa do NBA Rising Stars, 28 jogadores foram divididos em quatro times: Pau Gasol, Jalen Rose, Tamika Catchings e Detlet Schrempf. As regras eram bem simples: o vencedor do primeiro jogo enfrentava na final quem ganhasse o segundo. No entanto, para passar de fase, era necessário alcançar 40 pontos no placar na semifinal.

Primeiro, na partida entre o time de Jalen Rose e Tamika Catchings, Bennedict Mathurin, do Indiana Pacers, “pegou fogo” e fez 18 dos 40 pontos do Team Rose. Enquanto isso, Scoot Henderson (Portland Trail Blazers), foi o cestinha da equipe de Cathings, com dez. Entretanto, a decepção ficou por conta de Paolo Banchero (Team Tamika), que errou cinco dos sete arremessos. Vale lembrar que ele vai atuar no domingo pelo Leste no All-Star Game.

Depois, foi a vez do Team Pau enfrentar o Team Detlef. Mas o detalhe é que a equipe do ex-jogador do Seattle Supersonics e com passagem marcante pelo Pacers, era composto apenas por atletas da G League. Mas para quem esperava que a equipe que contava com Victor Wembanyama, Brandon Miller e Brandin Podziemski vencendo com larga vantagem, o jogo foi realmente disputado.

Wembanyama era o foco do ataque da equipe de Gasol, mas ele cometeu cinco erros de ataque. Enquanto isso, Alondes Williams e Mac McClung comandavam o time de Schrempf por 27 a 15. Então, o francês cortou a diferença para um e parecia estar em um momento melhor para vencer. Mas não foi o que aconteceu.

McClung sofreu falta no ato do arremesso de três, quando os atletas da G League venciam por 37 a 32. No entanto, ele errou um deles e o jogo ganhou emoção. Jabari Smith e Wembanyama diminuíram para três, mas Matas Buzelis pegou rebote ofensivo e deu números finais em 41 a 36.

Final

Por fim, veio a final do Rising Stars entre Team Rose e Team Detlef. A equipe de Rose foi melhor desde o início e chegou a anotar oito pontos consecutivos. Bennedict Mathurin partiu sozinho para enterrar, mas errou. No entanto, sem grandes problemas.

Aos poucos, o Team Rose voltou a controlar a partida e, pelo fato de a decisão ser com uma meta menor (25 pontos), a equipe garantiu o triunfo rapidamente e Maturin faturou o MVP do NBA Rising Stars.

Placar final: 26 a 13.

Jogo das Celebridades

Mas antes do Rising Stars, que contou com x como o MVP, aconteceu o Jogo das Celebridades entre os times de Shannon Sharpe e Stephen A. Smith, analistas da ESPN. A equipe de Sharpe venceu por 100 a 91. No entanto, a partida não foi comum. Em determinados momentos, a quadra mudava seu formato e contabilizava cestas de quatro pontos (um pouco atrás da linha tradicional).

Micah Parsons e Puka Nacua, jogadores da NFL, lideraram a equipe de Sharpe ao triunfo, enquanto Parsons (37 pontos), foi eleito o MVP do evento.

