Por Bill Russell, LeBron James muda o número da camisa

Em homenagem a Bill Russell, o astro LeBron James vai mudar o número de sua camisa para a próxima temporada. Após a morte do ídolo, a NBA determinou que o número 6 seria aposentado. No entanto, apenas para os novos jogadores e, aqueles que já utilizavam poderiam continuar com ele. Mas James resolveu voltar a usar a 23, que esteve com ele em boa parte da carreira.

De acordo com Rich Paul, seu agente, a decisão partiu do próprio jogador do Los Angeles Lakers.

“Foi uma decisão totalmente dele”, disse Paul. “LeBron James escolheu por respeitar Bill Russell”.

Onze vezes campeão da NBA pelo Boston Celtics, Russell faleceu em setembro de 2022, pouco antes do início da última temporada. Assim, a NBA prestou diversas homenagens a um de seus maiores ídolos.

“Para a gente, perder um ícone assim, foi muito difícil”, afirmou James, no início dos treinamentos de setembro. “Mas não importa se você jogou, se assistiu ou se foi parte do jogo. Todos nós sabemos o que Bill Russell significa para a NBA, obviamente para o Celtics fora das quadras, também. O que ele representava, podendo falar sobre coisas nada confortáveis, era um ato de heroísmo”.

Mas LeBron já dava sinais de que poderia deixar de usar a camisa 6.

“Utilizar o número 6 na temporada [em 2022/23] e eu nem sei se vou continuar usando, mas eu vou usar em sua honra. Siginifica muito para mim”, afirmou na época.

Agora, James volta a utilizar a 23. Vale lembrar que, em 20 temporadas na NBA, ele só usou dois números: 23 e 6. Enquanto o primeiro foi em todo o seu período de Cleveland Cavaliers (11 anos) e mais três temporadas no Lakers, ele teve a 6 nos quatro anos de Miami Heat, além de as últimas duas campanhas por Los Angeles.

No entanto, quando Anthony Davis chegou em troca com o New Orleans Pelicans, ele planejava entregar a 23 ao ala-pivô. No entanto, o número 3 já estava em um longo processo de vendas e acabou não acontecendo. Mesmo quando James deixou de usar nos últimos dois anos, Davis seguiu com o mesmo.

Desde o início da liga, 262 jogadores já utilizaram o número 6. Para a temporada 2023/24, nenhum jogador poderá entrar na NBA com ele, mas alguns ainda utilizam. Na última campanha, 14 atletas vestiram a camisa, incluindo Kristaps Porzingis e o próprio James. Entretanto, Porzingis foi para o Celtics em troca e, agora, LeBron decidiu deixar o mesmo.

