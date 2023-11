Black Friday da NBA – jogadores com até 50% de desconto

Imagine que a NBA fosse um mercadão e estivesse chegando o Black Friday de jogadores. Como os times ofereceriam seus “produtos”?

Apesar de a NBA ter realmente um mercado e os donos de time não serem tão sinceros assim, tivemos algumas ideias de como eles poderiam “vender” seus ativos. A trade deadline acontece apenas em fevereiro, mas o que tem de rumor sobre os atletas abaixo já dá para imaginar quem pode sair até lá.

Claro que nem todos estão disponíveis, mas e pelo “preço certo”? Alguns times já dão todos os sinais de que não devem manter o mesmo elenco até lá, como o Chicago Bulls, por exemplo. Ali, os veteranos do grupo devem todos encontrar um novo lar em breve.

Zach LaVine, DeMar DeRozan, Alex Caruso e Nikola Vucevic só ficam se o Bulls tiver uma mudança muito grande nas próximas semanas. Afinal, com quatro vitórias em 13 jogos e o 12° lugar no Leste, não dá para ficar sonhando muito alto.

Então, de acordo com rumores, listamos sete “ofertas” sinceras.

Zach LaVine

Informações técnicas: ala-armador de 28 anos, com 1,96m e duas vezes All-Star.

Características: salta muito, arremessa até quando não é necessário, mas defende sem você notar. Pode incluir Alex Caruso, que não precisa de bateria.

Garantia: até 2024/25, mas estendida por mais um ano. Na Black Friday da NBA, a opção é dos jogadores.

Nota: Zach LaVine não parece estar com a cabeça no Chicago Bulls, então o próximo passo é trocar. Após ser visto em público com seu agente, ele deixou um recado claro. Caso quisesse conversar sobre seu futuro em particular, ele o teria feito.

Ao aparecer com Rich Paul em um jogo de basquete universitário recentemente, LaVine deu um recado ao Bulls. Mas para onde ele quer ir? De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o Toronto Raptors teria interesse no atleta. No entanto, ele teria preferência por Los Angeles Lakers, Miami Heat e Philadelphia 76ers.

De acordo com as casas de apostas, veja quem poderia levar o cestinha.

Time Apostando $10 Lakers Ganha $32,50 Magic Ganha $35,00 Heat Ganha $80,00 Jazz Ganha $90,00 Warriors Ganha $100,00

Karl-Anthony Towns

Informações técnicas: ala-pivô de 28 anos, com 2,13m e três vezes All-Star. Único dono.

Características: pega rebotes e é o melhor pivô arremessador de três do mercado. Defesa não inclusa.

Garantia: até 2026/27, mas estendida por mais um ano. A opção é dos próprios jogadores na Black Friday da NBA.

Nota: de acordo com o jornalista Matt Moore, do site Action Network, o New York Knicks tem muito interesse no atleta. No entanto, as conversas entre Minnesota Timberwolves e Knicks não estariam acontecendo no momento. Seu salário, entretanto, seria um entrave.

Towns vai receber US$36 milhões na atual temporada, mas o valor sobe para US$49.2 milhões em 2024/25. E por ser um contrato caro e ele perder muitos jogos por lesão nos últimos anos, a negociação é difícil.

Jaden Ivey

Informações técnicas: ala-armador de 21 anos, com 1,93m. Único dono.

Motivo da venda: acha que é muito talentoso para ser reserva.

Garantia: até 2023/24. A partir daí, ele possui uma team option.

Nota: embora seja bastante jovem e promissor, Jaden Ivey pode virar moeda de troca. Isso porque o Detroit Pistons precisa encontrar arremessadores consistentes para cercar Cade Cunningham de talento. Aliás, o técnico Monty Williams já fez uma mudança no quinteto titular pensando já como o time deve funcionar quando Bojan Bogdanovic estiver saudável.

Ivey mostrou talento em seu primeiro ano de NBA, mas não gostou de ser reserva de Killian Hayes, um defensor e organizador melhor que ele.

Andrew Wiggins

Informações técnicas: ala de 28 anos, com 2,01m. Mira não inclusa.

Características: All-Star titular de 2021/22. Ótimo defensor, com potencial para ser segunda ou terceira opção de ataque em um novo time.

Garantia: até 2025/26, mas estendida por mais um ano. A opção é dos próprios jogadores na Black Friday da NBA.

Nota: o Golden State Warriors foi campeão em 2021/22, mas não consegue ser segunda, terceira ou quarta opção de ataque na atual temporada. Andrew Wiggins está com um sério problema nos arremessos (13.5% de aproveitamento no perímetro), enquanto o time perdeu seus dois principais jogadores.

Stephen Curry tem lesão no joelho e Draymond Green tem de cumprir cinco jogos de suspensão. Então, não é uma situação tão fácil. Qual é o valor de mercado para Wiggins? Vai pelo potencial, pelo que já fez ou pelo que está fazendo?

Leia mais

Novo Talen Horton-Tucker + Kendrick Nunn + picks

Contém: D’Angelo Russell, Rui Hachimura, eventualmente Jarred Vanderbilt e Austin Reaves e escolhas de Draft.

Nota: o Los Angeles Lakers já começou a caça pelo terceiro astro, então é possível que algo aconteça. Em princípio, Reaves só sai se a troca incluir dois grandes jogadores. A equipe californiana “gosta muito” de Zach LaVine, DeMar DeRozan e Alex Caruso, mas o Chicago Bulls teria de receber muito para liberar os três.

Então, é provável que, se a direção do Bulls partir para a reformulação, a ideia seja em trocas separadas para outros times. Eventualmente, pode acontecer LaVine e Caruso ou DeRozan e Caruso. Todos? Dificilmente.

Buddy Hield

Informações técnicas: ala-armador de 30 anos, com 1,93m.

Características: ótimo nos arremessos.

Garantia: expirante.

Nota: o Indiana Pacers possui várias moedas de troca, então se for acontecer alguma negociação, o time vai exigir escolhas de Draft. Buddy Hield é um jogador como Tim Hardaway Jr e tantos outros especialistas em arremessos. Em uma noite, ele vai acertar sete em nove tentativas. Na outra, Hield erra dez e continua arremessando.

Kyle Lowry

Informações técnicas: armador de 37 anos, com 1,83m. Seis vezes All-Star. Seminovo.

Características: veterano, defensor e arremessador.

Garantia: expirante.

Nota: o caso de Kyle Lowry é um pouco diferente dos outros, até pela idade. O armador está em seu último ano de contrato, então é “menos difícil” de negociar. O problema, talvez, esteja no fato de ele não estar tão bem. Mas vale lembrar que o jogador tem um comportamento diferente entre a fase regular e playoffs.

Apesar de não conseguir ser tão efetivo como nos anos anteriores, Lowry é alguém que pode auxiliar uma equipe com chances de título. No entanto, por ter um contrato expirante, ele é aquele famoso caso de que vai em troca para um time, é dispensado e depois fecha com alguém.

