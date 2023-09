Blazers contrata Duop Reath, destaque australiano do Mundial

Enquanto o Portland Trail Blazers não resolve a situação de Damian Lillard, a equipe se reforça para a próxima temporada. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Blazers fechou contrato com o pivô Duop Reath, que disputou o Mundial de Basquete pela Austrália. Seu contrato é de um ano, mas os valores não foram divulgados.

No momento, ele chega para ser reserva de Jusuf Nurkic, mas existe a chance de Reath ganhar mais espaço. De acordo com rumores, Nurkic deve sair em troca em breve. O Blazers ainda conta com outros atletas para a posição, como Moses Brown, Jared Butler e Ibou Badji. Estes dois últimos, entretanto, são two-way. Enquanto isso, Brown não tem contrato garantido.

Reath, de 27 anos, rodou o mundo antes de jogar na NBA. Ele nasceu no Sudão do Sul, mas mudou-se para a Austrália em 2005. No entanto, ele jogava futebol por equipes de base até que começou a “crescer demais” para o esporte. Assim, o atleta trocou de esporte e começou a jogar basquete. Então, em 2014, ele foi para os EUA na Lee College (uma universidade pública).

Seu talento chamou a atenção de olheiros e, em 2016, foi para a LSU (a mesma que formou Shaquille O’Neal). Em duas temporadas, Reath registrou médias de 12.3 pontos, 5.8 rebotes e 1.2 toco. Sem ser escolha no Draft de 2018, o Dallas Mavericks o convidou para fazer parte do time da Summer League. Entretanto, ele ficou sem a vaga e foi para a Sérvia. Entre 2018 e 2021, o jogador ficou no país, atuando pelo FMP e Estrela Vermelha.

No entanto, o sonho de jogar na NBA ainda existia. Em 2019, por exemplo, Duop Reath participou da Summer League mais uma vez. Mas o Brooklyn Nets não o aprovou e ele seguiu na Europa. Então, em 2021, o pivô atuou pelo Illawarra Hawks, da Austrália. Em seguida, ele passou pelo basquete chinês e libanês. Então, na última liga de verão, Portland o convidou para fazer parte do elenco.

Em cinco jogos pelo Blazers, Duop Reath se destacou com médias de 13.0 pontos, 7.4 rebotes e 1.6 bloqueio em cerca de 19 minutos antes do Mundial. Depois, ele voltou para a Austrália, onde fez a preparação com sua seleção. E nos amistosos, especialmente contra a Venezuela, ele brilhou com 26 pontos (12 acertos em 14 tentativas). Mas o atleta recebeu muitas críticas ao atuar diante do Sudão do Sul, seu país de origem.

Enquanto o pivô fazia grandes jogos, jornalistas daquele país acreditavam que ele errou ao escolher a Austrália para disputar a Copa do Mundo. Mesmo assim, ele representou os australianos e teve boas atuações. Contra a Finlândia, por exemplo, ele produziu oito pontos, cinco rebotes e dois tocos em 19 minutos. Depois, diante da Geórgia, Reath anotou 16 pontos em 18 minutos, convertendo as três cestas do perímetro que tentou.

Agora, finalmente ele terá a chance de provar seu talento na NBA pelo Blazers.

