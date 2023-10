Blazers quer mostrar que existe vida sem Damian Lillard na NBA

A temporada 2023/24 da melhor liga de basquete do mundo começa no próximo dia 24 e, hoje, vamos falar sobre a previsão do Portland Trail Blazers. A equipe do técnico Chauncey Billups vai precisar se adaptar sem sua principal estrela na última década. Isso porque Damian Lillard deixou o Blazers após 11 anos na NBA. Então, a franquia quer provar que existe vida sem o astro.

Depois de a saída de Damian Lillard, as expectativas para o Blazers naturalmente caíram na NBA. Afinal, foi ele quem “carregou” a franquia nos últimos anos. Por outro lado, Portland obteve a terceira escolha do último Draft: Scoot Henderson. Ele, aliás, ocupa a mesma posição do lendário camisa 0.

Portanto, pode não ser já para a próxima temporada, mas tende a ser o “rosto” do Blazers no futuro. A negociação também trouxe nomes que podem ser importantes para Billups. Deandre Ayton e Robert Williams podem ocupar papel de destaque na equipe. Além disso, há Malcolm Brogdon, eleito o melhor reserva da última temporada.

Publicidade

Com esse reforços, então, a equipe ganhou algum corpo. Com eles, Portland não dependerá apenas de apostas para o futuro. No entanto, a fala de entrosamento e até a “liga” entre os atletas em quadra, são incógnitas. Vale lembrar que o Blazers também renovou o contrato de Jerami Grant, que deve ser um dos líderes do time.

Afinal, esse elenco pode ser competitivo sob o comando de Billpus?

Leia mais sobre o Portland Trail Blazers!

O elenco

PG 00 Scoot Henderson 1.88 m 88 kg PG 92 Malcolm Brodgon 1.93 m 104 kg PG 5 Skylar Mays (tw) 1.93 m 93 kg SG 1 Anfernee Simons 1.91 m 84 kg SG 72 Rayan Rupert 1.99 m 88 kg SG 17 Shardon Sharpe 1.98 m 90 kg SF 4 Matisse Thybulle 1.96 m 91 kg SF 11 Kevin Knox 2.01 m 98 kg SF 34 Jabari Walker 2.01 m 95 kg PF 9 Jerami Grant 2.06 m 100 kg PF 8 Kris Murray 2.03 m 96 kg PF 33 Toumani Camara 2.03 m 100 kg PF 21 John Butler (tw) 2.16 m 79 kg PF 1 George Conditt 2.08 m 106 kg C 2 Deandre Ayton 2.11 m 113 kg C 35 Robert Williams 2.06 m 108 kg C 26 Duop Reath 2.11 m 111 kg C 10 Moses Brown 2.16 m 111 kg C 41 Ibou Badji (tw) 2.16 m 108 kg

Movimentações na offseason

Chegaram: Malcolm Brogdon (Celtics), Deandre Ayton (Suns), Robert Williams (Celtics), Toumani Camara (Suns), Scoot Henderson (Draft), Kris Murray (Draft) e Rayan Rupert (Draft)

Saíram: Damian Lillard (Bucks), Jusuf Nurkic (Suns), Nassir Little (Suns), Keon Johnson (Suns), Drew Eubanks (Suns), Cam Reddish (Lakers), Jeenathan Williams (Rockets), Justise Winslow (agente livre)

Publicidade

O técnico

Chauncey Billups vai para sua terceira temporada como treinador principal do Blazers. Ele assumiu a equipe em 2021/22. Mas, desde então, não obteve sucesso. Seu trabalho, inclusive, é contestado pela falta de resultados. Entretanto, a falta de um elenco competitivo acaba amenizando problemas.

Agora, terá que comandar uma reconstrução sem uma grande estrela. Mas mesmo com Lillard, seus números com o Blazers não impressionam na NBA. Ao todo, comandou o time em 164 jogos, sendo que nenhum de playoffs.

Como resultado, são 60 vitórias e 104 derrotas. Portanto, um aproveitamento de apenas 36.6%. Sob seu comando, Portland terminou as temporadas em 13º nas duas últimas campanhas.

Publicidade

O perímetro

Claro, sem Lillard, o time perde muito poder ofensivo do perímetro. No entanto, tem em Henderson uma grande aposta. O jogador provou na pré-temporada que pode ser uma arma forte do Blazers. Em três jogos, anotou 22, 17 e oito pontos. Como é jovem, deve oscilar. Mas a amostra pode dar esperanças à franquia.

Além disso, Anfernee Simons se manteve na equipe e já mostrou em cinco anos que pode garantir pontuação. Sobretudo, na última temporada, quando obteve média de 21.1 pontos. Brogdon chega para agregar, inegável. Experiente, sempre apareceu bem vindo do banco. Seu papel no time ainda não está definido, mas pode contribuir muito para um perímetro recheado de jovens.

Publicidade

Na defesa, há uma jogador que pode ser peça chave no quesito. Matisse Thybulle, afinal, tem sua principal característica na marcação e não no ataque. Sua estatura também contribui para defender homens do perímetro. Henderson, por sua vez, se destaque no ataque, mas tem capacidade atlética para ser um bom marcador da posição 1.

Publicidade

Da mesma forma, Shaedon Sharpe ainda não se provou na defesa, mas também possui características que podem ser desenvolvidas para um bom protetor de ara para a posição.

Ou seja, o Blazers não ganhou muito em termos de marcação para 2022/23 na NBA. Mas um núcleo jovem pode ser desenvolvido conforme as necessidades.

O garrafão

Na teoria, o time mais ganhou neste quesito para a próxima campanha. A saída de Damian Lillard resultou na chegada de dois nomes importantes da posição na NBA para o Blazers. Ayton ainda não fez o que se esperava de uma primeira escolha de Draft. No entanto, pode ser muito útil no ataque.

Publicidade

Por outro lado, a equipe terá um dos principais pivôs defensores da liga com Robert Williams. No Celtics, ele se firmou como um ótimo protetor de aro e bom pegador de rebotes. Portanto, Ayton e Williams podem se completar no garrafão de Portland.

Antes, o time contava com Jerami Grant atuando como ala-pivô e Jusuf Nurkic no centro. Ambos não são grandes defensores. Agora, Billups ganha recursos para alternar estilos de jogo nas duas posições. Grant pode ter mais liberdade para atuar como arremessador quando Ayton e Williams estiverem em quadra.

Publicidade

Análise geral

Há dois lados aqui. O primeiro, é que o Blazers perdeu um dos principais jogadores de sua história. É inegável que isso será sentido. Em contrapartida, pode haver mais espaço para outros nomes ganharem minutos e ficarem mais com a bola. Com a saída do astro, Henderson, Simons e até mesmo Grant terão mais impacto no jogo.

Mas será preciso mudar a mentalidade. Isso porque a equipe não terá mais um jogador que pode produzir mais de 30 pontos todas as noites ou decidir uma partida no último segundo. Ao menos, por enquanto.

Então, o Blazers perdeu, mas também ganhou. Ganhou uma chance de realmente reconstruir seu elenco. As adições, com trabalho, podem render bons frutos. Mas não é um time para o agora. Ou seja, não é um time para próxima temporada.

Publicidade

Assim, a previsão é que o Portland Trail Blazers fique entre as piores posições da Conferência Oeste em 2023/24.

Previsão Jumper Brasil: 15º lugar na Conferência Oeste

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol