Blazers supera Spurs, mas Victor Wembanyama tem grande noite

O resultado em si, pouco importa. O Portland Trail Blazers derrotou o San Antonio Spurs por 85 a 80, mas Victor Wembanyama conseguiu apagar da memória o jogo de estreia. Apesar de muita expectativa, o francês não foi bem contra o Charlotte Hornets. Compensou diante de Portland.

Aliás, na vitória do Blazers sobre o Spurs, o time do Oregon não contou com Scoot Henderson, por lesão no ombro, adiando um encontro com Victor Wembanyama na NBA. Sem problemas, entretanto. Fica para a temporada regular.

Wembanyama registrou 27 pontos, 12 rebotes e três bloqueios em 27 minutos. Enquanto isso, Dominick Barlow ficou com 17 pontos e seis rebotes. Por outro lado, Michael Devoe liderou o Blazers com 29 pontos e cinco assistências.

Outros jogos

Jabari Smith Jr, com 38 pontos, sete rebotes e seis assistências, comandou a vitória do Houston Rockets sobre o Detroit Pistons por 113 a 101. Tari Eason somou 26 pontos e nove rebotes, enquanto Cam Whitmore fez 21. Por Detroit, os destaques foram aqueles da rotação principal, além do calouro Ausar Thompson. Jalen Duren ficou com 23 pontos e dez rebotes, Jaden Ivey registrou 22 pontos e dez assistências e James Wiseman anotou 17 pontos e pegou dez rebotes. Então, Thompson fez 12 pontos, oito rebotes, seis assistências e três roubos.

O Los Angeles Lakers bateu o Charlotte Hornets por 93 a 75. Colin Caslteton liderou a equipe californiana com 21 pontos e 14 rebotes, enquanto o calouro Jalen Hood-Schifino produziu 15 pontos e cinco assistências. D’Moi Hodge fez 16 pontos e pegou cinco rebotes. Por fim, Max Christie somou 11 pontos, seis assistências, quatro rebotes e quatro bloqueios.

Brandon Miller, segunda escolha do Draft pelo Hornets, teve outra performance abaixo da média. Apesar de registrar dez pontos, oito rebotes e quatro assistências, ele falhou muito no arremesso. Miller converteu somente quatro das 18 tentativas, enquanto não acertou nenhum do perímetro (0-7).

Ryan Hollins, que chegou ao lado de Jordan Poole na troca de Chris Paul para o Golden State Warriors, foi o destaque do Washington Wizards no triunfo sobre o Boston Celtics por 103 a 98. Ele ficou com 17 pontos, nove assistências e cinco roubos de bola, enquanto Bilal Coulibaly somou 11 pontos e cinco rebotes. Pelo Celtics, Justin Champagnie registrou 21 pontos, 12 rebotes e seis assistências.

Isaiah Mobley liderou o Cleveland Cavaliers a mais uma vitória na Summer League. Desta vez, sobre o Toronto Raptors por 99 a 76. Irmão de Evan Mobley, ele ficou com 15 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Por outro lado, o especialista em arremessos Gradey Dick, foi o melhor de Toronto, com 11 pontos. Ele ainda adicionou oito rebotes e quatro assistências.

O Brooklyn Nets superou o New York Knicks por 98 a 80. Com 21 pontos e três roubos, Armoni Brooks foi o líder do Nets. Pelo Knicks, Charlie Brown Jr, tentando conquistar o seu espaço, com muito pouca condição, foi o cestinha da equipe, com 16 pontos. Jaylen Martin ficou com 15 pontos, seis assistências e quatro rebotes.

Com 21 pontos de Tyrese Martin, o Atlanta Hawks derrotou o Denver Nuggets por 98 a 93. Enquanto isso, Kobe Bufkin somou 17 pontos, seis assistências e cinco rebotes. Por Denver, três jogadores anotaram 16 pontos: Collin Gillespie, Jalen Pickett e Hunter Tyson. Os atuais campeões da NBA seguem sem vitória após dois jogos na Summer League. Por fim, o brasileiro Márcio Santos não entrou em quadra novamente pelo Hawks.

Já no último jogo da noite, o New Orleans Pelicans venceu o Golden State Warriors por 94 a 86 com 25 pontos de Dereon Seabron, enquanto Dyson Daniels somou 17 pontos, 15 rebotes e oito assistências. Pelo Warriors, Lester Quinones fez 26 pontos. O brasileiro Gui Santos anotou 13 pontos (3-9 nos arremessos) e pegou três rebotes. Já Brandin Podziemski, flertou com o triplo-duplo ao fazer dez pontos, dez assistências e nove rebotes.

