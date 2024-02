Blazers vence Bucks na volta de Damian Lillard a Portland

Astro do Milwaukee Bucks, Damian Lillard enfrentou o Portland Trail Blazers pela pela primeira vez no Oregon. Após passar 11 temporadas na equipe de Portland, Lillard reencontrou seus antigos colegas, enquanto os fãs gritaram seu nome. No entanto, o Blazers ficou com a vitória por 119 a 116. Apesar de o Bucks ser o franco favorito, os donos da casa conseguiram o triunfo.

Após Damian Lillard repetir por vários anos que não gostaria de sair do Blazers em troca, ele foi para o Bucks pouco antes do início da atual temporada. Então, na noite de quarta-feira, Lillard finalmente se reencontrou com seus antigos torcedores.

No começo, o Blazers tomou conta da partida, embora Damian Lillard tentava colocar o Bucks na liderança. Então, Khris Middleton virou em 15 a 14 e Lillard ampliou a vantagem para três. Depois, Jae Crowder deixou em 29 a 21 e Milwaukee começava a abrir. Mas foi por pouco tempo, pois os anfitriões trataram de diminuir rapidamente com os reservas Duop Reath e Scoot Henderson. Aliás, Henderson anotou cinco pontos consecutivos para cortar para um ao fim do primeiro quarto.

Apesar de o Bucks ter um elenco melhor, o Blazers queria muito vencer o novo time de Damian Lillard. Então, no segundo período, Henderson deixou em 49 a 45. Giannis Antetokounmpo e, depois, Lillard, viraram para Milwaukee em 50 a 49. Os visitantes até tentaram escapar no placar, mas mais uma vez Portland não permitiu. Assim, os anfitriões foram para o vestiário liderando por 67 a 65.

Então, na volta do intervalo, Damian Lillard deixou o Bucks na frente do Blazers em 70 a 67. Mas Jerami Grant anotou seis pontos consecutivos para Portland, que virou em 75 a 74. Depois, foi a vez dos donos da casa abrirem vantagem. Primeiro, Deandre Ayton deixou o placar em 83 a 81. Então, Matisse Thybulle e Reath acertaram de três e os anfitriões venciam por 89 a 83. Mas mesmo assim, o time de Milwaukee não permitia que a diferença subisse.

Por fim, no quarto decisivo, Malcolm Brogdon fez o Blazers abrir dez, mas Damian Lillard cortou para o Bucks e a diferença caiu para cinco. Quando restavam cerca de quatro minutos para o fim, Grant deixou em 113 a 107, mas Milwaukee rapidamente fez cinco pontos e a diferença foi para um. Giannis Antetokounmpo virou em 116 a 115, mas na posse seguinte, Anfernee Simons recolocou Portland na frente. Brook Lopez falhou no arremesso de três, enquanto Grant sofreu falta, converteu lances livres e o marcador apontava 119 a 116. O Bucks ainda teve mais uma chance, mas o Blazers fez falta rápida em Antetokounmpo, impedindo um arremesso do perímetro. O grego errou os dois, dando números finais ao jogo.

Apesar de o resultado não ser bom, o Bucks continua em segundo no Leste, com 32 vitórias e 16 derrotas. Enquanto isso, o Blazers é o penúltimo no Oeste, após vencer 15 dos 48 jogos. Aliás, foi a segunda derrota de Doc Rivers como treinador de Milwaukee em duas partidas.

(32-16) Milwaukee Bucks 116 x 119 Portland Trail Blazers (15-33)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 27 8 4 3 1 Damian Lillard 25 6 7 1 0 Brook Lopez 19 4 3 1 2 Khris Middleton 21 2 8 0 1 Bobby Portis 11 6 0 0 0

Três pontos: 13-45; Lopez: 4-10

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 24 3 5 0 0 Deandre Ayton 20 11 1 1 1 Jerami Grant 18 3 4 2 0 Malcolm Brogdon 14 6 6 1 0 Scoot Henderson 15 0 4 0 0

Três pontos: 12-28; Simons: 4-9

(23-26) Chicago Bulls 117 x 110 Charlotte Hornets (10-36)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 35 7 9 0 0 Nikola Vucevic 22 12 3 0 2 Ayo Dosunmu 16 1 6 3 1 DeMar DeRozan 15 4 3 0 1 Alex Caruso 10 5 2 0 3

Três pontos: 11-29; White: 4-10

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Camisa 0 30 15 5 1 3 PJ Washington 26 8 1 0 1 Brandon Miller 21 1 3 1 0 Nick Richards 10 6 1 0 1 Cody Martin 7 1 6 0 0

Três pontos: 16-43; Camisa 0: 6-13

(6-41) Detroit Pistons 121 x 128 Cleveland Cavaliers (29-16)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 19 2 7 2 1 Danilo Gallinari 20 3 2 1 0 Bojan Bogdanovic 17 2 0 1 0 Alec Burks 11 4 6 0 1 Jaden Ivey 14 1 4 2 1

Três pontos: 16-31; Gallinari: 4-4

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 45 6 8 2 1 Darius Garland 19 0 3 2 0 Jarrett Allen 14 11 0 1 1 Isaac Okoro 14 3 0 4 0 Caris LeVert 11 1 4 1 2

Três pontos: 12-35; Mitchell: 6-13

(31-15) Los Angeles Clippers 125 x 109 Washington Wizards (9-38)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 31 9 4 4 1 James Harden 25 9 5 2 4 Amir Coffey 17 1 1 1 0 Norman Powell 14 7 3 0 0 Brandon Boston 12 3 1 1 1

Três pontos: 12-30; Harden: 5-10

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 27 2 0 0 1 Bilal Coulibaly 19 4 2 1 2 Corey Kispert 16 2 1 0 0 Deni Avdija 13 5 3 1 1 Marvin Bagley 10 8 2 0 0

Três pontos: 9-29; Kispert: 3-9

(27-19) Sacramento Kings 106 x 115 Miami Heat (25-23)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Keegan Murray 33 5 2 1 2 Domantas Sabonis 19 17 13 1 1 Kevin Huerter 14 3 4 1 0 De’Aaron Fox 13 5 3 2 0 Harrison Barnes 9 5 1 0 0

Três pontos: 12-40; Murray: 7-11

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 31 7 6 1 0 Josh Richardson 24 5 3 0 1 Bam Adebayo 16 11 4 0 0 Tyler Herro 14 8 8 0 0 Terry Rozier 3 5 10 2 1

Três pontos: 13-28; Richardson: 6-10

(27-21) New Orleans Pelicans 110 x 99 Houston Rockets (22-25)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 24 10 4 0 2 Jonas Valanciunas 25 14 2 0 1 CJ McCollum 19 5 2 1 3 Trey Murphy 13 6 1 0 0 Naji Marshall 10 7 2 0 1

Três pontos: 11-34; McCollum: 3-7

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 31 4 4 3 2 Cam Whitmore 17 0 0 1 0 Alperen Sengun 10 10 5 2 0 Fred VanVleet 16 3 5 2 0 Dillon Brooks 13 3 1 0 0

Três pontos: 13-44; Green: 5-12

(26-22) Dallas Mavericks 87 x 121 Minnesota Timberwolves (34-14)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Green 18 2 1 0 0 Jaden Hardy 15 2 2 1 0 Tim Hardaway Jr 14 3 2 2 0 Richaun Holmes 11 10 3 0 2 Seth Curry 9 3 3 0 0

Três pontos: 6-29; Green: 2-3

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 29 9 4 1 0 Rudy Gobert 17 6 0 0 2 Naz Reid 12 8 2 1 1 Jaden McDaniels 11 2 4 0 0 Mike Conley 10 4 3 1 1

Três pontos: 13-30; Towns: 4-6

(25-23) Orlando Magic 108 x 98 San Antonio Spurs (10-38)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 25 9 7 2 0 Franz Wagner 20 8 5 1 0 Wendell Carter 15 5 2 0 0 Markelle Fultz 11 7 4 2 0 Cole Anthony 11 3 2 0 0

Três pontos: 7-20; Banchero: 2-4

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 26 4 4 0 1 Victor Wembanyama 21 8 3 2 6 Jeremy Sochan 18 12 2 0 2 Tre Jones 8 3 8 3 0 Aaron Gordon 8 6 2 0 1

Três pontos: 9-31; Vassell: 3-8

(33-16) Denver Nuggets 100 x 105 Oklahoma City Thunder (33-15)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Gordon 16 13 7 1 4 Jamal Murray 16 4 3 0 2 Michael Porter 15 8 2 1 0 Reggie Jackson 16 4 3 1 0 Christian Braun 10 5 0 1 0

Três pontos: 15-37; Porter: 3-9

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 34 7 5 1 2 Chet Holmgren 18 13 3 0 5 Vasilije Micic 12 2 5 0 0 Aaron Wiggins 12 4 2 0 0 Josh Giddey 8 9 5 0 1

Três pontos: 11-26; Holmgren: 3-4

(28-20) Phoenix Suns 136 x 120 Brooklyn Nets (19-28)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Jusuf Nurkic 28 11 6 1 2 Kevin Durant 33 5 8 0 2 Devin Booker 22 3 8 2 1 Eric Gordon 17 2 4 1 0 Bradley Beal 12 4 5 0 0

Três pontos: 14-28; Gordon: 5-9

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 25 2 4 2 0 Mikal Bridges 21 3 2 1 0 Lonnie Walker 19 3 7 4 0 Cam Johnson 18 2 1 2 1 Spencer Dinwiddie 16 2 5 0 1

Três pontos: 16-39; Bridges: 6-12

