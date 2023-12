Bobby Portis discute com técnico do Bucks após eliminação

A eliminação do Milwaukee Bucks da Copa da NBA causou uma discussão entre Bobby Portis e o técnico Adrian Griffin. Segundo Chris Haynes, do site Bleacher Report, o ala-pivô teve uma “explosão” no vestiário depois da derrota contra o Indiana Pacers. O veterano desafiou o treinador, assim como os seus colegas, a realizarem um melhor trabalho após a partida em Las Vegas.

“Adrian entrou no vestiário indicando a importância de vencer a disputa na tábua. Afinal, Indiana pegou 51 rebotes – cinco a mais do que Milwaukee. Então, Bobby rapidamente respondeu. Ele apontou que é essencial que o técnico estruture o ataque para o fim de jogos. O técnico aceitou as críticas e, com isso, admitiu que pode implementar jogadas mais agressivas nessas situações”, contou o repórter.

As palavras de Portis podem representar a frustração do atleta com várias questões do jogo. Em primeiro lugar, o Bucks estava à frente no terceiro período e perdeu o último quarto por 12 pontos de diferença. O elenco, assim, viu a chance de embolsar US$500 mil escapar pelas mãos. Além disso, o ala-pivô ficou em quadra menos de 20 minutos pela primeira vez em 17 partidas.

O veterano chamou a atenção para um lance específico do último quarto. A dois minutos do fim, Khris Middleton forçou um passe em péssimas condições para Damian Lillard que rendeu um roubo de bola para o Pacers. “Bobby ressaltou que o bom desempenho é uma estrada de duas vias, para resumir. É preciso que o comando dê uma direção e, como resultado, os atletas vão conseguir executar com qualidade”, relatou Haynes.

Nenhum atleta comentou a discussão entre Bobby Portis e o técnico do Bucks depois da partida. No entanto, de forma sugestiva, os pontos que teriam sido razão de discussão nos vestiários pautaram as entrevistas coletivas. Giannis Antetokounmpo chamou a atenção, por exemplo, para a falta de organização da equipe. Mas também fez questão de cobrar mais esforço e vontade dos colegas em um duelo decisivo.

“Antes de tudo, o nível de talento que temos em nosso elenco é incrível. Mas temos que ser mais organizados, pois, às vezes, eu sinto que não temos organização nenhuma em quadra. Não sabemos o que tentamos produzir no ataque e, em seguida, não voltamos para a defesa. Tomamos muitas enterradas, arremessos de três livres hoje. Precisamos ser melhores, certamente”, reconheceu o duas vezes MVP da liga.

Apesar do teor do comentário, Antetokounmpo negou “despejar” a responsabilidade da derrota no trabalho de Griffin. Aliás, ele quase contrariou o próprio comentário e partiu em um caminho totalmente diferente para explicar a eliminação. Para o astro, a equipe está acomodada com base no talento do elenco. E, em síntese, o talento por si só não garante vitória nenhuma.

“Às vezes, eu sinto que esperamos que a vitória vai acontecer naturalmente só porque temos grandes jogadores. Alguém vai entregar a partida. Mas ninguém te dá nada em quadra e precisamos melhorar para vencer jogos assim. Temos que fazer por merecer. Há ótimos jogadores nesse elenco, mas, se não formos lá dentro e competir, ninguém vai nos respeitar”, justificou o craque grego.

É verdade que, a princípio, nenhum jogador culparia o treinador de forma tão veemente e pública por causa de uma derrota. Bobby Portis e nenhum atleta mencionou o debate acalorado com o técnico do Bucks após a partida. Mas, nas entrevistas pós-jogo, Adrian Griffin assumiu uma grande parte da responsabilidade do resultado decepcionante. Mesmo assim, não eximiu os comandados totalmente de culpa.

“Eu tenho que fazer um melhor trabalho para que consigamos executar algumas jogadas no fim de jogos. Isso é uma responsabilidade minha. Mas, ao mesmo tempo, temos que nos colocar em condições de vencer as partidas. O primeiro período foi muito difícil, mas fizemos bons ajustes e iniciamos o último quarto muito bem. Só não conseguimos finalizar hoje”, concluiu o treinador de primeira viagem.

