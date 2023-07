“Bol Bol é melhor do que Victor Wembanyama”, polemiza ex-astro da NBA

Quem vai ser um melhor jogador na NBA: Bol Bol ou Victor Wembanyama? Vai ser difícil, certamente, encontrar alguém que aposte contra a primeira escolha do último draft. Mas não é impossível. Uma dessas pessoas com a opinião impopular, aliás, é um ex-astro da liga. O veterano Tim Hardaway afirmou que o jogador do Phoenix Suns é melhor e possui mais talento do que o francês.

“Muitas pessoas não entenderam a contratação de Bol, mas vai ter uma boa chance de brilhar em Phoenix. Aliás, eu acho que ele é melhor do que Victor Wembama… qualquer que seja o nome dele. É um talento físico superior. Já está mais pronto, além disso, para jogar na NBA nesse momento”, cravou o lendário armador, em participação no programa “The Carton Show”.

Wembanyama e Bol sempre chamaram a atenção pela capacidade incomum com a bola nas mãos para atletas de seu tamanho. Mas essas semelhanças, a princípio, param por aí. O filho de Manute Bol, afinal, não conseguiu se firmar em nenhum time na liga. O fenômeno francês, por outro lado, é um dos melhores prospectos que o esporte já viu. Nada, no entanto, que impressione Hardaway.

“Victor vai ser um bom jogador de basquete. Eu sinto muito, mas é só isso. Vamos ver, mas essa é a minha opinião. Ele vai precisar de quatro temporadas na NBA, assim como Bol, para ser um destaque e entender como as coisas funcionam. Podem falar o que quiserem, mas eu sei uma coisa ou outra sobre basquete”, apostou o integrante do Hall da Fama.

Potencial

A comparação de Hardaway diz muito sobre a sua aposta no potencial de Bol. Algo que, para começar, nunca pudemos realmente ver na opinião do ex-armador. Ele acredita que as suas passagens anteriores por franquias da NBA só serviram para podar o seu talento. Mas, no Suns, ele vai encontrar alguns pontos que podem ajudar a ser o jogador que tanto espera.

“Eu acho que Bol vai aprender muito com Kevin Durant, pois possuem tipos físicos bem parecidos. Não vai se transformar magicamente em um astro, mas aprenderá a ser mais durável. E, sobretudo, Frank Vogel sempre quis tê-lo em Phoenix para ‘ancorar’ a defesa e bloquear arremessos. Além disso, fazer cestas fáceis”, avaliou o ex-jogador do Miami Heat.

Hardaway admite que o atleta de 23 anos vai ter trabalho para conseguir minutos no Suns. No entanto, aposta em seu talento para encontrar espaço entre diversos jogadores mais rodados. “O Suns trouxe muitos veteranos, então são eles quem devem estar na rotação nos playoffs. Bol terá que superar alguns deles, mas vai ‘cavar’ a sua oportunidade”, garantiu o ex-armador.

Comparações

Mas o ídolo do Heat não é o único nome célebre do meio da NBA a comparar Bol Bol e Victor Wembanyama. Um jogador bem mais jovem, por exemplo, fez essa mesma analogia no fim do ano passado. O melhor novato da última temporada, Paolo Banchero, também a fez. O calouro fez o paralelo, antes de tudo, para exaltar o seu então companheiro de elenco.

“Todos estão falando de Victor e não quero compará-los, mas Bol é um jogador de 2,18m de altura que faz tudo. Puxa contra-ataques, passa, protege o aro e, além disso, arremessa de longa distância com volume. Sinto que as pessoas esquecem disso, pois ele também é fora do comum. É incrível”, exaltou o astro em ascensão.

