Boletim de notícias da NBA (08/12/2023)

Bem-vindo à edição de 08 de dezembro do boletim de notícias da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre novidades gerais da liga!

Após “surra”, Will Hardy faz análise sincera sobre o Jazz

O Utah Jazz teve uma das atuações mais vergonhosas de sua história na última quarta-feira. O time perdeu por 50 pontos para o Dallas Mavericks e, com isso, igualou a sua segunda pior derrota em todos os tempos. É claro que ninguém ficou feliz com o placar, mas o técnico Will Hardy teve uma abordagem realista. A equipe está em um processo que, provavelmente, ainda vai demorar para dar resultados.

“Eu não sinto que estamos enganando ninguém nesse momento. O nosso time iniciou a reconstrução de elenco há 15 meses e queremos montar uma equipe campeã. Por isso, vamos ter que sofrer um pouco. Os torcedores devem querer ganhar sempre. Mas sei que temos uma base de fãs bem inteligente, então entendem que isso é uma longa jornada”, reconheceu o jovem treinador.

Publicidade

Leia mais sobre Josh Giddey

Jalen Duren lesiona tornozelo de novo e desfalca Pistons

O inferno astral do Detroit Pistons não parece ter fim. A equipe, para começar, está em uma série de 18 derrotas seguidas. Mas sempre dá para piorar, né? O time, pela segunda vez na temporada, viu o seu pivô titular sair de quadra lesionado. Segundo Shams Charania, do portal The Athletic, Jalen Duren vai ser desfalque por duas semanas por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo.

“Quando vi Jalen sair de quadra, a primeira coisa que pensei é que poderia ser algo bem sério. Mas, de certa forma, foi bom vê-lo mancando em vez de ser carregado. O triste é que sinto que ele estava começando a retomar o seu ritmo após a primeira lesão. Então, provavelmente, tudo volta para a estaca zero”, lamentou o técnico Monty Williams.

Publicidade

Desmond Bane tem atuação histórica em vitória do Grizzlies

O Memphis Grizzlies é outra franquia que não vive um bom início de temporada. Mas, assumindo um maior protagonismo, Desmond Bane é uma boa notícia para a equipe com a sua evolução individual. O ala fez história pela organização ao anotar 49 pontos, seis rebotes e oito assistências na vitória contra o Pistons. Assim, ele virou o segundo atleta a ter uma atuação de “45-5-5” com a camisa do Grizzlies.

“Eu venho tentando virar um jogador mais completo nos últimos anos. Acredito que seja um processo de evolução necessário, por exemplo, ser capaz de criar arremessos para outros e pontuar de todos os pontos da quadra. Afinal, esse é o estilo de jogo que vence nessa liga”, comemorou Bane, que está ao lado de Mike Miller com a marca interna. Os seus 49 pontos, além disso, são o seu novo recorde na carreira.

Publicidade

Em má fase, Josh Giddey recebe apoio do técnico do Thunder

Josh Giddey, certamente, não vive um bom momento pessoal. Fora de quadra, o atleta australiano lida com uma polêmica envolvendo a sua relação com uma menor de idade. Enquanto isso, dentro das quatro linhas, registra as suas piores médias na NBA. Times, agora, passaram a deixá-lo aberto na linha de três pontos e desafiá-lo a arremessar. O técnico Mark Daigneault, no entanto, segue confiante em seu comandado.

Publicidade

“Josh disse-me que é a primeira vez que recebe um tratamento assim dos outros times. Acho que esse é um ponto importante, pois está iniciando uma experiência. Então, vejo como um passo natural que precisa superar no caminho para evoluir como atleta. Você só evolui nessa liga quando encara esse tipo de adversidade. Mas aposto que ele vai se adaptar”, disse o treinador do Oklahoma City Thunder.

Leia mais sobre Paolo Banchero

Paolo Banchero quebra recorde pessoal em derrota do Magic

O Orlando Magic foi derrotado pelo Cleveland Cavaliers na última quarta e, assim, caiu para a terceira posição no Leste. Mas houve um motivo para se celebrar também. Afinal, o maior talento da equipe alcançou mais um feito importante. Paolo Banchero marcou 42 pontos no duelo e, assim, quebrou o recorde de pontuação da carreira. Ele soube reconhecer a grande atuação, apesar do resultado negativo.

Publicidade

“Eu me sentia muito bem antes do jogo. Mas marcar 42 pontos em um jogo é uma coisa louca. É uma honra, mais do que isso, fazer história em uma equipe com tantos grandes jogadores como essa. É claro que adoraria ter vencido o jogo, mas essa performance dá enorme confiança para tornar-me um jogador melhor”, celebrou o ala-pivô. Ele ainda pegou seis rebotes no revés por 121 a 111.

Os seus 42 pontos, no entanto, tiveram um significado ainda maior. Ele tornou-se o segundo jogador mais jovem da história do Magic a anotar 40 pontos em uma partida. Ficou só atrás do lendário Shaquille O’Neal.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA