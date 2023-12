Boletim de notícias da NBA (17/12/2023)

Bem-vindo à edição de 17 de dezembro do boletim de notícias da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre novidades gerais da liga!

Lance Stephenson declara-se fã e faz elogios a Haliburton

Tyrese Haliburton já conquistou a torcida do Indiana Pacers e, com isso, consolida-se como o astro do futuro da franquia. E até os fãs mais ilustres da equipe, aliás, já se renderam ao seu talento. Lance Stephenson fez parte do último time de Indianapolis que chegou às finais do Leste. Ele aposta que o armador tem o que é preciso para liderar um novo ótimo momento da organização.

“Tyrese vem atuando muito bem, pois combina atitude e inteligência. Hoje, para mim, é o melhor armador da liga por causa do seu altruísmo em quadra. Ele pensa primeiro em envolver os companheiros e, assim, a quadra abre para que ataque também. Sinto que começa as partidas querendo fazer todos entrarem no jogo e, depois, passa a pontuar mais. Essa é uma abordagem esperta”, exaltou Stephenson.

Jaylen Nowell aposta em reação do Grizzlies na temporada

O segundo contrato de dez dias de Jaylen Nowell com o Memphis Grizzlies terminou e ele não vai ficar no elenco. No entanto, o curto período bastou para que criasse laços com elenco e torcida. Ele pode estar longe agora, mas vai seguir de olho no ex-time. Mais do que isso, ele não tem dúvidas que o time vai recuperar-se após um início decepcionante de temporada.

“A oportunidade de jogar aqui em Memphis, certamente, foi uma benção para mim. Eu me senti aceito desde o primeiro dia e, por isso, sou realmente agradecido. Estarei na torcida e acho que esses caras ainda vão vencer muitas partidas. Esse time ainda será um dos melhores do Oeste no fim da temporada”, garantiu um confiante Nowell.

Jaylen Brown: “Celtics precisa ser uma equipe mais rápida”

O Boston Celtics é o líder da conferência Leste e possui o melhor recorde da NBA. No entanto, mesmo com um ótimo rendimento, sempre há formas de melhorar. Hoje, por exemplo, a franquia atua no oitavo ritmo mais lento da liga. A princípio, isso não é um problema. Mas, para o astro Jaylen Brown, existem momentos em que a equipe precisa jogar com mais intensidade e rapidez.

“Quando nós temos vários armadores em quadra em uma formação mais baixa, a gente precisa tirar vantagem da velocidade. Precisamos ser mais rápidos, portanto. E é assim, aliás, que quero e visualizo essa equipe atuando o tempo inteiro. Temos que correr, não importa se o adversário fez uma cesta ou errou. Para resumir, isso é o que enfatizo em minhas discussões com os técnicos”, contou Brown.

Técnico do Timberwolves exalta liderança de Mike Conley

Quem compartilha a melhor campanha da temporada com o Celtics é o surpreendente Minnesota Timberwolves. O time venceu 19 de 24 jogos e, com isso, está na ponta do Oeste. Então, o que deu tão certo na franquia? Afinal, o que explica a ascensão tão repentina? Não existe um segredo, pois trata-se de uma “tempestade perfeita”. Um dos vários motivos, para o técnico Chris Finch, é a presença do veterano Mike Conley.

“Mike chegou e virou o irmão mais velho de todo mundo aqui. Ele é calmo e, mais do que isso, seguro. Não é o cara que mais fala em nosso vestiário, mas, quando abre a boca, todos sabem que devem ouvir. Não sei se ele imaginava ou queria ser um líder quando chegou aqui, mas aconteceu de forma natural”, contou o experiente técnico.

Nikola Jokic nega ser “presença garantida” nas Olimpíadas

O presidente do Comitê Olímpico da Sérvia, Bozidar Maljkovic, já confirmou que o pivô Nikola Jokic vai reforçar a seleção em Paris-2024. No entanto, isso não é verdade. O craque diz que, antes de tudo, o dirigente se precipitou ao transformar a sua intenção em um anúncio oficial. Ele ainda não tomou uma decisão e, mais do que isso, deu a entender que ficou nervoso com a postura do executivo.

“As Olimpíadas ainda estão longe, então não posso fazer promessas. Algumas pessoas colocaram palavras em minha boca e distorceram o que disse ou não. Os treinadores sabem sobre o meu comprometimento com o programa. No entanto, eu sempre dou prioridade para conversar com a minha família e a equipe depois da temporada. Só nesse momento que vou decidir”, explicou o astro do Denver Nuggets.

Em 26 jogos disputados na temporada até agora, Jokic acumula as suas já habituais estatísticas assustadoras. Ele registra médias de 27,0 pontos, 12,4 rebotes e 9,5 assistências, enquanto acerta mais de 54% dos seus arremessos de quadra.

