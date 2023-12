Boletim de notícias da NBA (23/12/2023)

Bem-vindo à edição de 23 de dezembro do boletim de notícias da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre novidades gerais da liga!

Elenco jovem do Spurs tem sido “desafio” para Popovich

Gregg Popovich caminhava para a aposentadoria antes de Victor Wembanyama chegar ao San Antonio Spurs. Não é segredo para ninguém nos bastidores que a oportunidade de treinar o fenômeno francês deu fôlego à carreira do lendário técnico. Mas não foi só a primeira escolha do último draft que empolgou o ídolo da franquia. Ele reconhece que o trabalho com o jovem elenco texano era a missão que precisava nesse momento.

“Esse é um desafio em minha carreira. Não diria que divertido seja a palavra para defini-lo, mas é um desafio empolgante. E significativo por causa da responsabilidade que eu tenho com o desenvolvimento desses jogadores. Eu fiquei aqui enquanto tínhamos um time vencedor. Então, certamente, posso aguentar algum tempo de derrotas para a evolução desses garotos”, afirmou um animado Popovich.

Hornets pode ter estreia de Cody Martin na temporada

Cody Martin, por fim, pode fazer a sua estreia pelo Charlotte Hornets na temporada. A franquia anunciou que a presença do jogador evoluiu para “questionável” no jogo desse sábado, contra o Denver Nuggets. Ou seja, será a primeira vez em quase um ano que o ala de 28 anos reúne condições de entrar em quadra.

O reserva só disputou sete jogos da última temporada por causa de dores insistentes no joelho esquerdo. Ele passou por uma artroscopia no local e chegou a jogar em janeiro. Mas, com a volta dos incômodos, o time optou por preservá-lo. Martin disputou os seus 178 jogos na NBA pelo Hornets, com médias de 5,8 pontos e 3,5 rebotes por noite.

Lu Dort: “Shai pode ser um dos melhores da história”

Shai Gilgeous-Alexander faz mais uma grande temporada. Ele é a referência do vice-líder do Oeste e, assim, segue firme para ser um candidato ao prêmio de MVP da liga. Mas será que esse é o teto do jovem astro? Luguentz Dort crava que não. O colega acredita que ele pode ganhar o prêmio, sim, mas esse objetivo é baixo diante do seu potencial.

“Todos estão testemunhando o nível de jogo de Shai nesse momento. No entanto, não acho que seja algo passageiro. Eu realmente aposto que pode manter essa toada, pois esse é o seu patamar como jogador. Na verdade, é possível que só fique ainda melhor. Ele pode ser um dos melhores jogadores da história do basquete”, garantiu o especialista defensivo.

Mike Conley se vê na “melhor condição física em anos”

Aos 36 anos, Mike Conley vive um dos melhores momentos de sua carreira. Não está em seu auge técnico, obviamente, mas é um dos titulares da equipe de melhor recorde da temporada. Mais do que isso, ele é considerado uma peça crucial para o sucesso do Minnesota Timberwolves. No entanto, isso vai além: o experiente armador se vê em um momento físico muito bom também.

“Essa é a minha melhor condição física em alguns anos. Sinto que estou preparado para jogar pelo tempo que precisar. Digo para o treinador que aviso se estiver cansado, mas nunca fico. Quero estar em quadra o máximo que puder, pois posso ajudar essa equipe. Vou seguir lá dentro enquanto puder, então”, contou o veterano.

Westbrook agradece carinho dos torcedores do Thunder

Não há como negar que Russell Westbrook fez história no Oklahoma City Thunder. Uma trajetória tão brilhante, aliás, que nunca deve ser esquecida pela torcida do time. Os fãs deixam isso claro a cada visita do craque à cidade, pois recebem-no com muito carinho e homenagens. O hoje jogador do Los Angeles Clippers vivenciou isso mais uma vez na última quinta-feira, em jogo contra o Thunder como visitante.

“Oklahoma City tem os melhores fãs do mundo, cara. Afinal, sinceramente, sempre me sinto em casa quando estou aqui. Eu cresci nessa cidade e eles não só me receberam, mas também a minha família de braços abertos. Quando eu venho aqui, eles me dão todas as honras que podem. Por isso, eu faço o mesmo e sempre sou extremamente agradecido”, reconheceu o veterano armador.

Westbrook tem sido reserva do Clippers no último mês e, assim, viu uma queda em seus números. Ele registra médias de 11,3 pontos, 6,5 rebotes e 4,6 assistências na atual campanha.

