Boletim de rumores da NBA (16/12/2023)

Bem-vindo à edição de 16 de dezembro do boletim de rumores da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Spurs pode disponibilizar Keldon Johnson para trocas

Keldon Johnson sempre foi visto como um dos pilares da recente reconstrução de elenco do San Antonio Spurs. No entanto, desde o início da temporada, essa percepção pode ter mudado um pouco. Ou, pelo menos, isso é o que comenta-se nos bastidores da liga. Segundo Marc Spears, da ESPN, o jovem ala tornou-se um alvo de rumores crescentes entre os dirigentes da NBA.

“Keldon é alguém em quem estou de olho, pois há um burburinho por aí. Ouço cada vez mais dizerem que não se encaixa com o time atual e, por isso, deve ser reserva. Ele é a minha aposta, por enquanto, de um ‘negociável’ em San Antonio”, contou o experiente jornalista. Johnson foi titular nos 23 jogos disputados na campanha, enquanto registra médias de 17,2 pontos, 6,2 rebotes e 4,3 assistências.

Pedido do técnico, Taj Gibson acerta volta ao Knicks

O New York Knicks confirmou a contratação de um velho conhecido nessa sexta-feira. A franquia assinou contrato com o veterano Taj Gibson e, assim, o pivô retorna ao time após quase dois anos. De acordo com Fred Katz, do site The Athletic, os lados fecharam um vínculo pelo salário mínimo até o fim da atual temporada. O acerto, além disso, não é totalmente garantido.

O jogador de 38 anos, a princípio, chega à equipe para ajudar a suprir o desfalque por lesão de Mitchell Robinson. Mas a sua volta também era um pedido do técnico Tom Thibodeau, que valoriza a sua personalidade e presença de vestiário. “Antes de tudo, estou aqui para dar apoio e ser um ótimo companheiro. Não quero tirar o brilho de ninguém”, garantiu Gibson, em sua chegada.

Kings assina contrato de um ano com Toscano-Anderson

Outro atleta que está de volta à NBA, aliás, é Juan Toscano-Anderson. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Sacramento Kings acertou a contratação do ala que estava na G League. Assim como Gibson, ele assinou um vínculo não garantido pelo salário mínimo a que é elegível até o fim da atual temporada.

Marc Spears apurou que o atleta de 30 anos foi um pedido do técnico Mike Brown. Os dois trabalharam juntos no Golden State Warriors e, desde então, tem uma ótima relação. “Eu estou simplesmente muito agradecido, acima de tudo. Sou um jogador abençoado por conseguir mais essa oportunidade na liga”, comemorou Anderson.

Outros times apostam em troca de Josh Giddey no Thunder

Josh Giddey, certamente, não vive um bom momento em sua vida. Em primeiro lugar, ele lida com a investigação de uma relação imprópria com uma menor de idade. Mas, antes disso, o seu início de temporada já não era bom do ponto de vista técnico. E, por isso, causa rumores nos bastidores da liga. De acordo com Jake Fischer, do site Yahoo! Sports, o armador é uma aposta popular para troca nos bastidores.

“Mesmo antes das polêmicas, vários dirigentes indicavam Josh como uma possibilidade pouco comentada de troca. Já é a sua terceira temporada na liga, mas o seu chute de longa distância não melhorou para encaixar-se ao lado de Shai Gilgeous-Alexander. Além disso, ele torna-se elegível para uma extensão na offseason. É hora, então, de uma decisão”, apontou o jornalista.

Em 23 jogos pelo Oklahoma City Thunder na temporada, Giddey possui médias de 12,0 pontos, 6,1 rebotes e 4,4 assistências. Todas, aliás, são as menores de sua carreira na NBA.

Em transição

– David Duke Jr, para começar, é o novo reforço do Spurs para o resto da temporada. Os texanos dispensaram Sir’Jabari Rice e, com isso, abriram espaço para assinar um contrato two-way com o armador de 24 anos.

– O ala James Johnson, enquanto isso, está de volta ao Indiana Pacers. A franquia finalizou a contratação do veterano nessa sexta, após conversas que se estenderam pelas últimas semanas. Ele disputou a última temporada pelo time.

– Por sua vez, o armador Theo Maledon não faz mais parte do elenco do Charlotte Hornets. O francês disputou 13 jogos da temporada, mas a equipe preferiu deixar aberto um contrato two-way para oportunidades de mercado.

– E, por fim, você lembra de Hasheem Thabeet? Pois o ex-pivô do Memphis Grizzlies está de malas prontas para jogar no basquete de Taiwan. O jogador vai atuar ao lado de Anthony Bennett no Kaohsiung Steelers.

