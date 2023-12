Boletim de rumores da NBA (20/12/2023)

Bem-vindo à edição de 20 de dezembro do boletim de rumores da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Jordan Clarkson estaria disponível para trocas no Jazz

O processo de reconstrução de elenco do Utah Jazz é um fato, mas havia um veterano que nunca esteve disponível para trocas. Havia, no passado, pois parece que a situação já mudou. Segundo Chris Haynes, do site Bleacher Report, a franquia estaria disposta a negociar Jordan Clarkson. O armador não só é adorado dentro da organização, mas também é um dos atletas favoritos da torcida.

“Existem times competitivos e candidatos ao título em contato com Utah. Eles querem, acima de tudo, encontrar uma forma de conseguirem Jordan. Não existe nada sério ou encaminhado no momento, mas o interesse é forte no mercado. Há vários postulantes por sua aquisição”, contou o repórter. Clarkson possui médias de 16,6 pontos, 3,4 rebotes e 4,9 assistências nessa temporada.

Três equipes têm interesse em adquirir Isaiah Stewart

O Detroit Pistons vive uma temporada de pesadelo, com uma inacreditável sequência de 24 derrotas seguidas. Mas, na NBA, o drama de uns é a chance de outros. Os rivais olham para o elenco de Michigan como uma possível fonte de reforços. De acordo com James Edwards, do site The Athletic, o pivô Isaiah Stewart está no radar de três times antes da trade deadline.

O repórter apurou que Boston Celtics, Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks mostraram grande interesse no jogador nas últimas semanas. Assim, só aguardam um sinal positivo dos dirigentes do Pistons para fazerem ofertas. Edwards indica que esses são os pretendentes mais declarados, mas há outros times que também monitoram a situação de Stewart.

Ala do Grizzlies seria reforço observado por três times

O péssimo início de temporada do Memphis Grizzlies criou esperança em concorrentes sobre a disponibilidade dos seus atletas. Mas, por enquanto, os rumores só crescem em torno de atletas mais periféricos do elenco. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, uma dessas opções “realistas” observadas pelo mercado com interesse é o ala John Konchar.

Equipes como Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, por exemplo, estariam atentas à situação do reserva. O Celtics, além disso, também teria feito consultas aos dirigentes de Memphis recentemente. Konchar disputou 21 jogos do Grizzlies na atual temporada e, como resultado, registra médias de 3,2 pontos e 4,0 rebotes.

Duas equipes surgem como ameaças ao Knicks por Quickley

Immanuel Quickley é um ponto de interrogação no futuro do New York Knicks. As partes não acertaram uma extensão prévia de contrato e, por isso, o armador deverá testar o mercado nessa offseason. E, aliás, tudo indica que duas franquias vão tentar investidas para tirá-lo de lá. De acordo com Sean Deveney, do site Heavy, o armador está na mira de San Antonio Spurs e Orlando Magic.

A relação entre a direção do time e o jogador teria piorado durante as negociações de extensão. A postura da equipe não agradou o futuro agente livre. “O Knicks foi muito duro nas negociações, pois ofereceu vínculos não garantidos, com opções para o time. Isso pode ser preocupante para o futuro das partes. Nova Iorque pode cobrir ofertas, mas Spurs e Magic vão ter ampla flexibilidade”, explicou o repórter.

Quickley foi um dos finalistas ao prêmio de melhor reserva da temporada, mas vê uma leve queda em seus números nesse ano. Ele registra médias de 14,0 pontos, 3,0 rebotes e 2,7 assistências por noite, enquanto acerta 37% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– Para começar, o veterano Lance Stephenson está de volta à G-League em busca de uma nova chance na NBA. O ala-armador vai jogar pelo Iowa Wolves, de olho na vaga ainda aberta no Minnesota Timberwolves.

– Bol Bol não chegou há muito tempo, mas já pode estar de saída do Phoenix Suns. Segundo Sam Amico, do site HoopsWire, o time do Arizona já pensa em trocá-lo e o Spurs aparece como um dos interessados na aquisição.

– O ala-pivô Kenny Lofton Jr., enquanto isso, não integra mais o elenco do Grizzlies. Conhecido pelo físico mais “cheinho”, ele acabou “sacrificado” pela franquia para viabilizarem a permanência definitiva de Bismack Biyombo.

– E, por fim, você lembra de Ben McLemore? Pois o ex-ala-armador do Sacramento Kings está de malas prontas para retornar aos EUA. Ele rescindiu contrato com o AEK Atenas (Grécia) depois de cinco meses.

