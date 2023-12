Boletim de rumores da NBA (23/12/2023)

Bem-vindo à edição de 23 de dezembro do boletim de rumores da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Cavaliers busca troca para evitar dispensa de Ricky Rubio

A saída de Ricky Rubio do Cleveland Cavaliers já é uma questão de tempo. A dúvida, então, tornou-se a condição em que a despedida vai acontecer. A rescisão amigável de contrato é o caminho mais simples, mas a equipe prefere outros caminhos. Em síntese, eles querem “terceirizar” esse acordo. Segundo Chris Fedor, do jornal Cleveland Plain Dealer, o time prioriza trocar o armador do que simplesmente o dispensar.

A preferência dos dirigentes de Ohio, a princípio, passa por uma questão financeira. O repórter apurou que os dois lados ainda estão longe de um acordo para a rescisão. A negociação é complicada porque o espanhol ainda possui salário garantido de US$4,2 milhões na próxima temporada. Rubio não entrou em quadra na temporada e está afastado do elenco para cuidar de sua saúde mental.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

John Wall e Austin Rivers treinam para 15 equipes da NBA

Representantes de metade dos times da NBA esteve em Orlando na última quarta-feira por um motivo bem especial. De acordo com Chris Haynes, da TNT, os veteranos John Wall e Austin Rivers realizaram um treinamento fechado na cidade. O repórter indica que dez a 15 franquias estiveram presentes no evento, enquanto os dois jogadores buscam uma nova oportunidade na liga.

Rivers disputou a temporada passada com o Minnesota Timberwolves e, mais do que isso, fez parte da rotação da equipe. Apesar da experiência, não conseguiu “manter” a vaga no elenco nesse ano. Wall, por sua vez, tem um cenário duro para reavivar a sua carreira. O armador, afinal, só realizou 31 partidas na NBA desde maio de 2021.

Publicidade

Celtics mira reforços para banco antes da trade deadline

O Boston Celtics possui o melhor recorde da temporada até o momento, mas não está satisfeito. Projeta, por isso, ter uma postura ativa no mercado quanto mais próximo da trade deadline estivermos. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, a direção de Massachussets está de olho em reforços para o banco de reservas até fevereiro.

“É verdade que Boston trocou escolhas de draft para adquirir Jrue Holiday, mas ainda sobraram alguns ativos. Eles vão estar atentos às opções do mercado para encorpar o banco. A sua base de seis atletas principais é muito boa, então o objetivo é melhorar aquela linha do sétimo ou oitavo melhor jogador do elenco”, detalhou o jornalista.

Publicidade

Blazers ainda não teria intenção de negociar Jerami Grant

A renovação de Jerami Grant com o Portland Trail Blazers precisou de poucas horas para envelhecer mal. Afinal, a manutenção do ala era uma tentativa de manter o astro Damian Lillard antes do seu pedido de troca. Ou seja, deu tudo errado muito rápido. Mas, por enquanto, ele não deve sair do time. De acordo com Danny Marang, da rádio 1080 The Fan, a franquia não considera negociar o jogador no momento.

Publicidade

“Com a chegada do período de trocas, vocês vão ver vários sites colocarem Jerami na capa de matérias sobre negociações. No entanto, isso não é um fato. Sigo ouvindo de todos que Portland possui zero interesse em negociá-lo. A princípio, a equipe está bem feliz com o seu papel, produção e presença junto a esse grupo jovem”, garantiu o radialista do Oregon.

Grant disputou 23 jogos da campanha do Blazers até agora. O ala de 29 anos registra médias de 22,6 pontos e 3,8 rebotes. Além disso, ele converte 42% dos seus arremessos de longa distância.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala-pivô Henri Drell, para começar, é o novo contratado do Chicago Bulls. O atleta assinou um contrato two-way com a franquia, depois de disputar as últimas temporadas pelo Windy City Bulls (G-League).

Publicidade

– Alec Burks, enquanto isso, segue como um jogador comentado no mercado diante da péssima fase do Detroit Pistons. Segundo Jake Fischer, do portal Yahoo! Sports, um dos interessados no ala-armador seria o Houston Rockets.

– Por sua vez, o pivô Nathan Knight não faz mais parte do elenco do Celtics. A equipe rescindiu o vínculo two-way que possuía com o reserva nos últimos dias. Com isso, ele acertou o seu retorno ao Maine Red Claws (G-League).

Publicidade

– E, por fim, você lembra de Archie Goodwin? Pois o ex-armador do Phoenix Suns vai disputar o resto da temporada no basquete do Líbano. Ele assinou contrato e já foi anunciado como o novo reforço do Beirut Club.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA