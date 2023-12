Boletim de rumores da NBA (24/12/2023)

Bem-vindo à edição de 24 de dezembro do boletim de rumores da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Wizards pode conseguir escolha de draft por Kyle Kuzma

Kyle Kuzma está disponível para trocas no Washington Wizards? A provável resposta é não, mas, se estiver, a franquia pode conseguir ótimo valor de retorno no mercado. O ala, assim como na última agência livre, segue a atrair interesse de uma série de times. Segundo Jake Fischer, da rede Yahoo! Sports, rivais estariam dispostos a oferecer escolhas de primeira rodada de draft pelo titular.

O jogador foi alvo de muitos rumores como agente livre, mas surpreendeu – e frustrou – o mercado ao acertar a renovação de contrato. Ainda assim, o vínculo pouco acima dos US$20 milhões anuais seria “financeiramente amigável” na visão de vários dirigentes e equipes. Kuzma disputou 28 jogos da temporada e, por enquanto, registra médias de 23,0 pontos, 6,2 rebotes e 4,2 assistências.

Insatisfeito, Rockets deve buscar pivô reserva no mercado

O Houston Rockets é uma das boas surpresas desse início de temporada e “flerta” com a classificação direta aos playoffs no momento. Uma questão da rotação, no entanto, dá dor de cabeça para os texanos. E eles devem ir atrás de resolvê-la antes do fechamento da janela de transferências. De acordo com Jake Fischer, do Yahoo! Sports, a franquia quer trazer um reserva para Alperen Sengun.

O time investiu na contratação de Jock Landale para assumir a função antes do início da temporada. A aposta, no entanto, deu errado até agora. Hoje, para se ter uma ideia, o australiano nem faz parte da rotação do técnico Ime Udoka. O treinador, aliás, prefere não utilizar um pivô de ofício em sua segunda unidade do que colocá-lo em quadra.

Rockets quase adquiriu Horton-Tucker antes da temporada

Não é segredo para ninguém que Talen Horton-Tucker é um dos atletas disponíveis para troca do elenco do Utah Jazz. Mas o que poucos sabem é que ele quase nem iniciou a temporada no time. Segundo Andy Larsen, do jornal The Salt Lake Tribune, a direção esteve em negociações avançadas para enviá-lo ao Rockets antes da temporada.

O repórter apurou que os texanos tinham interesse na chegada do ala-armador durante a formação do seu plantel. Por isso, de forma discreta, as conversas entre as equipes ganharam tração na offseason. Larsen, no entanto, não conseguiu descobrir o motivo pelo qual a transação não aconteceu. Horton-Tucker segue no Jazz até agora.

Raptors deve priorizar troca de Siakam em vez de Anunoby

Vários olhos do mercado da NBA estão atentos às movimentações no Toronto Raptors. Afinal, com mais uma campanha decepcionante, a equipe fica mais perto de partir para uma reconstrução de elenco. As especulações giram em torno de Pascal Siakam e OG Anunoby, mas quem é o mais provável para ser negociado? De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, a resposta é o ala-pivô camaronês.

“O consenso nos bastidores da liga é que Pascal, a princípio, seria o maior candidato a negociação entre os dois. A percepção dos rivais é que, enquanto vários times exploram o mercado atrás de alas, Toronto vai priorizar a permanência de OG como agente livre. Eles devem ser agressivos por uma renovação assim que o atleta confirmar que vai testar o mercado”, apurou o jornalista.

Já se especulou que times como Atlanta Hawks e Dallas Mavericks têm forte interesse e, Siakam. O ala-pivô esteve presente em 29 jogos da equipe na campanha, anotando 21,3 pontos, 6,7 rebotes e 5,0 assistências.

Em transição

– O ala-armador Vit Krejci, para começar, está de volta ao elenco do Atlanta Hawks. A franquia fechou um contrato two-way com o atleta tcheco, que disputou 29 partidas pelo time na temporada passada.

– Enquanto isso, Kenny Lofton passou pouco tempo sem equipe na NBA. O ala-pivô, que ficou conhecido pelos “quilinhos” a mais, o ala-pivô chegou a um acordo com o Philadelphia 76ers. As partes assinaram um vínculo two-way.

– O ucraniano Dmytro Skapintsev, por sua vez, é o novo reforço do New York Knicks para a sequência da temporada. Ele chega ao elenco para ajudar a suprir a ausência dos pivôs Mitchell Robinson e Jericho Sims.

– E, por fim, você lembra de Dwayne Bacon? Pois o ex-ala do Orlando Magic está de malas prontas para o basquete chinês. Ele assinou um contrato até o fim da temporada com o Shanghai Sharks.

