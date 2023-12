Boletim de rumores da NBA (27/12/2023)

Bem-vindo à edição de 27 de dezembro do boletim de rumores da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Heat e Bucks teriam interesse em retorno de PJ Tucker

PJ Tucker pode completar um mês sem entrar em quadra na NBA nessa quinta-feira. O veterano está fora da rotação do Los Angeles Clippers e, por isso, quer buscar novos ares. Mas, se estiver livre no mercado, quem pode procurar o ala-pivô? Dois dos times que defendeu recentemente monitoram a situação. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, Miami Heat e Milwaukee Bucks têm interesse em seu retorno.

O grande problema para o negócio, a princípio, é a liberação do especialista defensivo. Heat e Bucks gostariam de trazê-lo como agente livre, após uma rescisão de contrato com os angelinos. No entanto, esse cenário não parece tão realista. Tucker ainda tem vínculo, afinal, até junho de 2025 com salário na faixa dos US$11 milhões. Assim, a preferência do Clippers é por uma troca com o jogador.

Knicks considera trocar Quickley por “proposta certa”

Immanuel Quickley possui uma situação incerta no New York Knicks, pois as partes não acertaram uma extensão prévia. O armador, então, joga para provar o seu valor e testar o mercado em breve. As chances de deixar o elenco é real – e a franquia já sabe disso. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, os executivos nova-iorquinos já cogitam negociá-lo antes da offseason.

“Por enquanto, há uma diferença substancial entre as intenções dos dois lados em um novo contrato. Acredita-se, além disso, que Immanuel tenha os planos de ser titular. Então, nos bastidores, especula-se que existe uma disposição em trocar o finalista ao prêmio de reserva do ano. É só chegar a ‘proposta certa’”, explicou o jornalista.

Daniel Gafford torna-se alvo de especulação no Wizards

O Washington Wizards está satisfeito com o desempenho de Daniel Gafford nessa temporada. Mas isso pode não ser o bastante para mantê-lo na capital dos EUA por muito tempo. De acordo com Jake Fischer, da rede Yahoo! Sports, o pivô defensivo tornou-se um forte candidato a ser envolvido em uma troca antes de fevereiro.

O principal motivador para a especulação é o rendimento do time. Na contramão das atuações do jogador, o Wizards só ganhou cinco de 29 jogos e deve partir para uma reconstrução mais profunda. Gafford, nesse sentido, é um nome que atrai interesse. Titular em 26 jogos da equipe, ele anota 11,1 pontos e 7,7 rebotes e 2,2 tocos.

Jazz pensa mais em extensão do que troca de Markkanen

Os rumores sobre a possível disponibilidade de Lauri Markkanen para negociações movimentaram o mercado nas últimas semanas. No entanto, a especulação pode ter sido um pouco exagerada. O Utah Jazz está preparado para ouvir propostas, mas, a princípio, não quer negociá-lo. Segundo Michael Scotto, do portal HoopsHype, o astro tem mais chances de estender contrato do que sair.

“Vários executivos com quem conversei acreditam que, na verdade, Lauri vai ficar em Salt Lake City. Ele quer seguir por lá e, além disso, uma troca exigiria muitos ativos. Assim que começar a agência livre, o jogador vai ser elegível para uma renegociação contratual e extensão. Quase todos já veem essas especulações, por fim, como um ‘desejo longíquo’”, contou o repórter.

Líder do Jazz, Markkanen registra médias de 24,0 pontos e 8,8 rebotes na temporada. Ele converte, além disso, mais de 50% dos seus arremessos de quadra e 39% das tentativas de longa distância.

Em transição

– O armador Nico Mannion, para começar, está cada vez mais longe de tentar a volta à NBA. Agora, ele deixou o basquete espanhol e assinou um contrato de duas temporadas para atuar pelo Pallacanestro Varese, da Itália.

– Todos já sabem que Carmelo Anthony está aposentado, mas, até o final da carreira, as sondagens ainda aconteciam. O veterano ala revelou que, antes de decidir deixar as quadras, ele chegou a conversar com o New Orleans Pelicans.

– Dylan Windler, enquanto isso, já não faz mais parte do elenco do Knicks. Os nova-iorquinos rescindiram o vínculo do ala e, assim, abriram um espaço no time. Por sua vez, o jogador dispensado vai jogar na G League.

– E, por fim, você lembra de Devyn Marble? Pois o ex-ala-armador do Orlando Magic é mais um estadunidense a caminho do basquete de Taiwan. Ele foi anunciado como reforço do Formosa Taishin Dreamers.

