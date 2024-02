Boletim de rumores e trocas da NBA (04/02/2024)

Bem-vindo à edição de 04 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Hornets cobra alto retorno por “desmanche” no elenco

A expectativa nos bastidores é que o Charlotte Hornets faça trocas para desmontar o seu elenco antes da trade deadline. No entanto, esse “desmanche” não significa que a franquia vai entregar os seus jogadores por qualquer oferta. A situação parece ser, na verdade, o total contrário. Segundo James Plowright, da revista Sports Illustrated, a franquia vem exigindo um alto retorno para liberar os seus atletas.

No entanto, até certo ponto, espera-se esse tipo de postura de qualquer equipe. É algo que tende a mudar nos próximos dias. “Ao redor da liga, a princípio, existe um grande ceticismo de que essa alta pedida vai seguir com a proximidade do fim da janela. Esse time, afinal, quer fazer as negociações”, contou o analista. Vale lembrar que o Hornets já trocou o armador Terry Rozier com o Miami Heat.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Pelicans estuda mercado por upgrade para Valanciunas

Jonas Valanciunas não é um nome tão badalado no mercado nesse momento. Mas, de forma discreta, o experiente pivô pode estar disponível para negociações nos próximos dias. Ou melhor, o New Orleans Pelicans explora possibilidades com o atleta lituano. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a franquia da Louisiana busca trocas por um upgrade no garrafão.

O titular pode ter apelo para times competitivos e quem procura alívio salarial, pois tem um contrato expirante de US$15 milhões. O Pelicans ofereceu o jogador e uma escolha de primeira rodada de draft para possíveis interessados, mas ainda não teve sucesso. Sabe-se que Jarrett Allen era um dos alvos dos dirigentes de Nova Orleans.

Publicidade

Treinador do Warriors rejeita troca de Gary Payton II

O Golden State Warriors vive uma crise técnica antes da trade deadline. Ou seja, as trocas vão ser pauta nos próximos dias. Um dos jogadores que o time pode negociar, por exemplo, é o ala-armador Gary Payton II. Mas, se depender do treinador Steve Kerr, o especialista defensivo não sai. Aliás, transações não estão em seus planos.

“Em primeiro lugar, nós não vamos encontrar jogadores melhores do que Gary em uma troca. É cada vez mais raro, afinal, conseguir achar uma negociação no mercado com atletas desse nível por um upgrade de talento. Por isso, realmente não sei se esse é o caminho”, explicou o veterano técnico, defendendo a manutenção do elenco.

Publicidade

Jalen Green impulsiona rumores de negociação no Rockets

Não há como pegar leve: a temporada de Jalen Green tem sido uma enorme decepção no Houston Rockets. Esperava-se que o ala-armador virasse a referência da equipe, mas, cada vez mais, isso parece improvável. E, com os texanos em busca de reforços imediatos, os rumores aumentam. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, o jovem talento pode ser envolvido em uma transação até quinta-feira.

Publicidade

“Houston possui várias escolhas de primeira rodada de draft à disposição. Além disso, há jovens talentos demais em seu elenco. Está claro que renovar com todos vai ser fora de realidade. E, por fim, a organização quer competir por uma vaga nos playoffs agora. Por isso, o nome de Jalen gera cada vez mais especulações nos bastidores. E assim deverá seguir nos próximos dias”, previu o experiente repórter.

Green foi titular nos 48 jogos do Rockets que disputou até agora. Como resultado, ele registra médias de 18,4 pontos, 4,8 rebotes e 3,3 assistências. Enquanto isso, acerta menos de 42% dos seus arremessos de quadra e 32% das tentativas de três pontos.

Publicidade

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– A passagem de Taze Moore pelo Portland Trail Blazers, para começar, só durou dez dias mesmo. O time decidiu não renovar o contrato do ala e, assim, ele já fechou a volta à G League até o fim da temporada.

– Um desmanche no Chicago Bulls seria improvável, mas Andre Drummond pode ser um caso à parte. O experiente pivô atrai muito interesse no mercado, então a franquia de Illinois ainda considera trocas pelo reserva de Nikola Vucevic.

Publicidade

– O veterano Will Barton, por sua vez, cansou de esperar uma oportunidade na NBA e vai para a Europa. Para um dos grandes clubes europeus, aliás. O ala assinou com o CSKA Moscou, da Rússia, sem detalhes contratuais revelados.

– E, por fim, você lembra de David Stockton? Pois o ex-armador do Utah Jazz está de malas prontas para o basquete de Porto Rico. Ele foi anunciado como reforço dos Capitanes de Arecibo até o meio do ano.

Publicidade

A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira) e então, o Jumper Brasil terá uma live especial em seu canal do Youtube a partir de 15h (horário de Brasília).

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Boletim de rumores e trocas da NBA (04/02/2024)

Boletim de rumores e trocas da NBA (04/02/2024)