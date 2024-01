Boletim de rumores e trocas da NBA (13/01/2024)

Bem-vindo à edição de 13 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Revelação, Vince Williams fecha extensão com o Grizzlies

A temporada do Memphis Grizzlies tem sido uma interminável sucessão de problemas. Mas, ao menos, a equipe conseguiu um achado interessante em seu elenco. E, por isso, trabalhou muito rápido para não correr risco de perdê-lo. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, a franquia fechou uma extensão de três temporadas com Vince Williams Jr. O ala vai receber US$7,9 milhões em salários garantido no período.

O jornalista apurou que, além disso, existe uma cláusula de alongamento para a equipe para uma quarta temporada. Por enquanto, os valores não são conhecidos. “Vince é um menino em que nós acreditamos muito para o futuro. Ele vai integrar o nosso grupo de jogadores em longo prazo. Afinal, o que ele pode fazer em quadra é um complemento sensacional para esse elenco”, elogiou o técnico Taylor Jenkins.

Cavs e Nets teriam interesse mútuo em atletas para troca

O Brooklyn Nets e o Cleveland Cavaliers estiveram em Paris nessa quinta-feira para um jogo especial de temporada regular. Mas a relação entre os dois times pode ir além disso nas próximas semanas. Existe um esboço de troca a ser trabalhado, por exemplo, pelas franquias. De acordo com Chris Fedor, do jornal The Plain Dealer, as equipes teriam interesse mútuo em atletas um do outro.

Os dirigentes de Ohio, em primeiro lugar, estão de olho em Dorian Finney-Smith. Ele seria o ala com perfil “3D” que o time procura desde a última temporada para fechar o elenco. Os nova-iorquinos, por sua vez, teriam interesse na aquisição do ala-pivô Dean Wade. Esperar mais notícias em um futuro boletim de trocas e rumores da NBA!

Magic garante contrato de Jonathan Isaac para temporada

O ala-pivô Jonathan Isaac vai seguir no elenco do Orlando Magic até o fim da atual temporada. A equipe não exerceu o direito de rescindir o contrato até a última quarta-feira e, assim, garantiu o valor integral do seu salário. Com isso, o jogador vai receber US$17,4 milhões na totalidade da campanha 2023-24.

O especialista defensivo, a princípio, só possuía US$7,6 milhões garantidos desse valor. Esse “gatilho” foi incluído no contrato por causa dos constantes problemas de lesão do reserva do Magic. No entanto, nessa campanha, ele já conseguiu atuar em 21 dos 37 jogos da equipe. Isaac registra médias de 6,4 pontos e 4,1 rebotes em 13,6 minutos.

Apesar de má fase, Lakers não quer trocar Austin Reaves

O Los Angeles Lakers vive um momento difícil na temporada e despenca na tabela de classificação. A reação natural dos torcedores, então, é pensar em trocas. Os angelinos até estão ativos no mercado e analisam possibilidades, mas não estão dispostos a fazer qualquer negócio. Segundo Jake Fischer, da rede Yahoo! Sports, a franquia não deseja trocar Austin Reaves em nenhuma circunstância.

“Eu ouço de várias pessoas que, se eles incluírem Austin em ofertas, conseguiriam bem mais interesse. Mas todas as equipes dizem que ele não está disponível para nenhuma conversa. Não querem negociá-lo, em síntese, de jeito nenhum”, contou o repórter. A informação veio à tona enquanto comentavam sobre a possível aquisição de Bogdan Bogdanovic pelos californianos.

De acordo com o boletim de rumores do dia 20 de dezembro, o Lakers poderia ter interesse em John Konchar, do Memphis Grizzlies, como uma das opções de trocas para a trade deadline da NBA. Então, a diretoria busca diversos nomes “menos famosos” que possam ajudar de imediato.

Reaves disputou todos os 39 jogos do Lakers na temporada até agora. Como resultado, ele registra médias de 15,1 pontos, 4,3 rebotes e 5,2 assistências. Acertou, além disso, mais de 48% dos seus arremessos de quadra.

Em transição

– O armador Jason Preston, para começar, é o novo reforço do Utah Jazz para o resto da temporada. A franquia confirmou a dispensa de Josh Christopher e, assim, abriu um contrato two-way para contratar o atleta de 24 anos.

– Bismack Biyombo, por sua vez, não faz mais parte do elenco do Grizzlies. Mas pode não ser um adeus definitivo. O time decidiu abrir mão do jogador por causa das lesões no elenco, mas ainda pensa em trazê-lo de volta em um futuro próximo.

– Enquanto isso, Juan Toscano-Anderson foi dispensado pelo Sacramento Kings. O ala, no entanto, nem teve que fazer as malas. Os californianos ofereceram um vínculo de dez dias, para mantê-lo no elenco, assim que acertou a rescisão.

– E, por fim, você lembra de Vander Blue? Pois o ex-jogador do Lakers está a caminho do basquete mexicano. O ala-armador assinou contrato com o Angeles CDMX até o fim da atual temporada.

