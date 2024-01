Boletim de rumores e trocas da NBA (15/01/2024)

Bem-vindo à edição de 15 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Pacers analisa e constrói possíveis trocas com Buddy Hield

Buddy Hield promete ser um nome constante em nosso boletim de rumores e trocas da NBA antes da trade deadline. Afinal, o Indiana Pacers intensificou esforços de vez para negociar o ala-armador. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o time já avalia e constrói propostas de troca incluindo o arremessador. E crescem, com isso, as chances de uma transação acontecer nas próximas semanas.

O repórter apurou que, a princípio, a equipe objetiva a possibilidade de adquirir grandes nomes do mercado. Para isso, a direção de Indianapolis estaria aberta a “empacotar” o especialista em tiros de longa distância com escolhas de draft. Hield é um atleta muito importante na rotação de Rick Carlisle, mas vai ser agente livre ao fim da temporada. Ele já recusou uma oferta de extensão antes do início da temporada.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Com Bitadze embalado, Magic pode trocar Wendell Carter

O Orlando Magic conseguiu um “achado” no mercado com a contratação do pivô Goga Bitadze. Mas, para que alguém ganhe espaço, outro jogador precisa perder minutos. E, nesse caso, todos os sinais apontam para a saída do ex-titular de garrafão. De acordo com Jake Fischer, do site Yahoo! Sports, a equipe considera trocar Wendell Carter nas próximas semanas.

“Wendell, em primeiro lugar, é um nome que eu sigo ouvindo nos bastidores. Diversos executivos da liga o veem como um candidato a troca em fevereiro. Goga, afinal, tem feito um trabalho extraordinário como titular e não vai perder a posição”, garantiu o jornalista. Carter registra médias de 8,1 pontos e 6,4 rebotes nessa temporada.

Publicidade

Hunter e Capela seguem disponíveis para negócio no Hawks

Quando falamos em Atlanta Hawks no boletim de rumores e trocas da NBA, De’Andre Hunter e Clint Capela são dois nomes bem comuns. E o aumento dos rumores sobre mudanças drásticas na equipe, como resultado, coloca a dupla em evidência. Segundo John Hollinger, do site The Athletic, o time segue atento a oportunidades com ambos.

Capela, a princípio, tem chances maiores de ser negociado do que Hunter. O pivô possui contrato até o fim da próxima temporada, com salário na faixa dos US$20 milhões. Ele já teve interessados no passado, aliás. Hunter, por outro lado, é um caso complicado. O ala tem vencimentos anuais um pouco maiores, com vínculo garantido até 2027.

Publicidade

Nets está pronto para investir em renovação com Claxton

Especulava-se que a extensão com Nicolas Claxton não teria uma resposta automática nos bastidores do Brooklyn Nets. Seria uma questão de muita discussão, para resumir. Mas, no fim das contas, não é bem assim. A questão está bem mais resolvida do que se imaginava. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, os interessados podem perder as esperanças porque o Nets vai renovar com o atleta.

Publicidade

“Nicolas disse em uma entrevista para o nosso site que gostaria de seguir em Brooklyn. E, apesar dos rumores, a franquia dá todos os sinais de que está pronto para pagá-lo. Por enquanto, acho que ele deve receber um salário anual entre US$20-25 milhões”, contou o jornalista. O analista Bobby Marks, da ESPN, concordou com a expectativa financeira que o colega traçou.

Claxton foi titular nos 28 jogos disputados pelo Nets na temporada, com média de 12,2 pontos. Além disso, registra 9,9 rebotes e 2,3 tocos por noite.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala-armador Josh Christopher, para começar, vai jogar na G League à espera de uma nova chance na NBA. Ele foi dispensado pelo Utah Jazz na última semana e, por isso, assinou com o Sioux Falls Skyforce.

Publicidade

– Goran Dragic anunciou a sua aposentadoria, mas, por muito pouco, não estendeu a carreira por mais um ano. O veterano armador esteve em negociações para jogar pelo Miami Heat e quase chegou a um acordo antes do início da temporada.

– O armador Kris Dunn, enquanto isso, é um crescente alvo de rumores entre equipes mais competitivas. Segundo Ben Anderson, da rede KSL Sports, o Jazz deve receber contatos pelo especialista defensivo na trade deadline.

Publicidade

– E, por fim, você lembra de Javonte Smart? Pois o ex-atleta do Philadelphia 76ers está de malas prontas para o basquete da Sérvia. Ele assinou contrato com o Crveda Zvezda até o fim da atual temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA