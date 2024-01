Boletim de rumores e trocas da NBA (17/01/2024)

Bem-vindo à edição de 17 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Disponível, Clint Capela recebe interesse de quatro times

Já não é segredo para ninguém que Clint Capela está disponível para troca no Atlanta Hawks. Mas, com a proximidade da trade deadline, a novidade é que os interessados começam a aparecer. Por enquanto, aparentemente, o obstáculo não vai ser falta de times de olho na situação. Segundo Brett Siegel, do site Clutch Points, quatro equipes monitoram o pivô suíço com interesse em adquiri-lo.

O jornalista apurou que Houston Rockets, New York Knicks, Sacramento Kings e Los Angeles Lakers querem o experiente pivô. Informações sobre possíveis ofertas ainda não foram reveladas. Não se sabe, além disso, o que os executivos da Geórgia gostariam de receber como retorno na negociação. Vale lembrar que outro time que esteve bem interessado em Capela nos últimos meses foi o Dallas Mavericks.

Knicks ouve ofertas e considera negociar Quentin Grimes

O Knicks é uma das equipes mais ativas no mercado, mas trocas são vias de mão dupla. Ou seja, para que reforços cheguem, alguns jogadores precisam sair. Quem podem ser os atletas que os nova-iorquinos estão dispostos a ceder? De acordo com Fred Katz, do site The Athletic, o time cogita negociar o ala-armador Quentin Grimes nas próximas semanas.

O jovem arremessador já foi considerado intocável dentro do elenco, mas isso mudou. Afinal, ele perdeu muito espaço na rotação do técnico Tom Thibodeau. O atleta foi um titular com quase 30 minutos por partida na temporada passada. E agora, no entanto, Grimes só ficou em quadra por mais de 20 minutos em dois dos últimos 14 jogos.

Dennis Schroder estaria insatisfeito no banco do Raptors

A perspectiva de titularidade pesou para que Dennis Schroder assinasse com o Toronto Raptors antes da temporada. Então, a troca por Immanuel Quickley deve ter deixado o armador insatisfeito, né? Sim, mas o problema já era anterior a isso. Segundo Michael Grange, da rede SportsNet Canada, o jogador já estava infeliz antes da negociação.

“Dennis, em primeiro lugar, havia sido colocado no banco de reservas enquanto a troca com Immanuel estava para acontecer. A negociação, por isso, realmente não foi o que deixou-o insatisfeito. Antes, ele já não estava feliz com a situação”, contou o repórter. Em 40 jogos disputados, Schroder acumula médias de 14,6 pontos e 6,5 assistências.

GM do Warriors não gostaria de trocas de Kuminga e Moody

Parece inevitável que o Golden State Warriors faça mudanças até a trade deadline. O time está na decepcionante 12a posição do Oeste e, com isso, precisa dar uma guinada na campanha. Trocas estão por vir, mas podem não incluir os jogadores em que todos imaginam. De acordo com Sam Vecenie, do portal The Athletic, o gerente-geral Mike Dunleavy não gostaria de negociar os jovens Jonathan Kuminga e Moses Moody.

De acordo com o boletim de rumores da NBA do dia 9 deste mês, o Jumper Brasil informou que o Warriors poderia explorar trocas até por Chris Paul, que possui médias superiores a 17 pontos e 9 assistências na carreira.

“Eu não acho que eles descartem trocar Jonathan e Moses, mas não estão oferecendo ambos por aí. Pessoas nos bastidores da liga garantem que Mike valoriza muito esses dois jovens e, portanto, adoraria mantê-los. No entanto, também entende que enviar um deles seja o preço para facilitar alguma transação. A dupla pode sair, mas ninguém vai correr para isso”, explicou o comentarista.

Kuminga e Moody são prospectos elogiados pela torcida, mas aproveitados de maneira bem instável pelo técnico Steve Kerr. Por isso, especula-se que ambos estejam muito abertos a uma troca nas próximas semanas.

Em transição

– O armador Armoni Brooks, para começar, perdeu a sua vaga no elenco do Brooklyn Nets. No entanto, não está pronto para deixar o radar da NBA. Ele já assinou com uma franquia da G League para o resto da temporada.

– PJ Washington, enquanto isso, saiu do cenário das especulações após renovar com o Charlotte Hornets. Mas o interesse em torno do ala-pivô segue vivo. Uma das equipes que ainda monitoram a situação do jogador seria o Cleveland Cavaliers.

– O Memphis Grizzlies vive uma onda de lesões, então tenta contornar a devastadora condições do seu elenco com a ajuda da NBA. O time protocolou a solicitação de uma exceção de US$12,4 milhões por causa da lesão do astro Ja Morant.

– E, por fim, você lembra de Doron Lamb? Pois o ex-jogador do Orlando Magic está levando os seus talentos para o basquete da Itália. O ala-armador foi confirmado como reforço do UEB Cividale até o fim da temporada.

