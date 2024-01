Boletim de rumores e trocas da NBA (19/01/2024)

Bem-vindo à edição de 19 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Blazers recusa interessados e deve manter Jerami Grant

Jerami Grant tornou-se um dos candidatos a troca nessa temporada desde que assinou a extensão de contrato com o Portland Trail Blazers. No entanto, aparentemente, isso não deve acontecer agora. Nenhuma das duas partes, por enquanto, estaria interessada em uma mudança de ares. Segundo Jake Fischer, do site Yahoo! Sports, o time rejeita os contatos de outras equipes pelo experiente ala.

Nesse sentido, a franquia do Oregon mantém a mesma postura desde antes do início da temporada. Então, nada de novo aqui. A novidade é que o próprio veterano manifestou não querer forçar a saída do Blazers. “Eu estou bem com o meu papel aqui, pois quero ajudar esses jovens como for possível. A saída, além disso, está fora do meu controle. Assinei um contrato e vou ficar aqui enquanto me quiserem”, afirmou Grant.

Franquias seguem consultas ao Pacers por TJ McConnell

O Indiana Pacers mostrou agressividade no mercado após trazer Pascal Siakam. E, como resultado, isso chamou a atenção de vários times interessados em jogadores do elenco. Há nomes mais conhecidos por lá, mas é um jogador de menor expressão que mais atrai interesse. De acordo com Jake Fischer, do Yahoo! Sports, TJ McConnell é o “campeão” de consultas na equipe.

“Várias franquias vem consultando a disponibilidade de TJ. Isso é compreensível, pois estamos falando de um armador sólido em um ótimo contrato. No entanto, até agora, têm sido enfáticos em recusar todas as investidas dos adversários. Nenhum interesse nele, de fato, avançou”, contou o jornalista, apostando na permanência de McConnell.

De acordo com o boletim de rumores e trocas do Jumper Brasil do dia 15 deste mês, quem pode ter um novo time na NBA é Buddy Hield, que jamais atingiu 19 pontos de média na equipe. No Sacramento Kings, por exemplo, ele superou a marca em duas temporadas.

Disponível, Kevin Huerter seria um dos alvos do Bulls

Não é segredo para ninguém que o Sacramento Kings está aberto a negociar o ala-armador Kevin Huerter. O plano, antes de tudo, seria inclui-lo em um pacote por um astro da NBA. E o Chicago Bulls teria interesse no atleta. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, o time de Illinois fez a sua pesquisa de background sobre o jogador.

O possível interesse do Bulls vem a calhar. Afinal, os dirigentes californianos estariam entre os (poucos) interessados na contratação de Zach LaVine. Mas, obviamente, a negociação vai exigir mais do que só Huerter. O ala-armador registra médias de 9,9 pontos, 3,7 rebotes e 2,5 assistências em 38 partidas disputadas.

Recém-chegado, Bruce Brown pode ser trocado pelo Raptors

Bruce Brown foi um dos jogadores que chegaram ao Raptors na troca do astro Pascal Siakam. A sua passagem pelo Canadá, no entanto, pode ser bem curta. Mas bem curta mesmo. Há quem aposte que, antes da trade deadline, o ala-pivô já vai estar em uma nova equipe. De acordo com Yossi Gozlan, do site HoopsHype, ele é um forte candidato a ser repassado em uma nova negociação em breve.

“Bruce possui uma opção de extensão de US$23 milhões para o time para a temporada que vem. Ou seja, é um potencial contrato expirante. O Raptors teria que rejeitar essa cláusula para ter o máximo espaço na folha salarial para investimentos. Em uma troca, além disso, a outra equipe só precisa enviar US$14,5 milhões em salários para adquiri-lo”, explicou o repórter.

Aliás, já existe informação sobre um interessado em Brown no mercado. O jornalista Ian Begley, da rede SportsNet NY, o New York Knicks deve tentar uma investida pelo atleta se estiver disponível.

Antes de ele assinar com o Indiana Pacers, por exemplo, algumas equipes tinham interesse no jogador. Como no boletim de trocas e rumores da NBA de junho do ano passado, explicamos que o Dallas Mavericks era um dos candidatos e pagaria até US$ 19 milhões. Então, ele fechou por US$ 22 milhões com o Pacers.

Em transição

– O pivô Pete Nance, para começar, é o novo reforço do Cleveland Cavaliers. O time assinou um contrato de dez dias com o atleta nessa quinta-feira. Ele tem sido um dos destaques da equipe afiliada de Ohio na G League.

– Enquanto isso, Christian Koloko não faz mais parte do elenco do Raptors. A franquia dispensou o pivô e, assim, viabilizou o fechamento da troca por Pascal Siakam. Espera-se, no entanto, que ele siga monitorado pelos canadenses na G League.

– Scottie Pippen Jr, por sua vez, está oficialmente de volta à NBA. O armador chegou a um acordo para jogar pelo Memphis Grizzlies com um contrato two-way. O vínculo não garantido, a princípio, vai até o fim da próxima temporada.

– E, por fim, você lembra de Rakeem Christmas? Pois o ex-jogador do Pacers vai levar os seus talentos para o basquete do Uruguai. Ele é o novo reforço do Club Bigua até o término da atual temporada local.

