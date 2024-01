Boletim de rumores e trocas da NBA (21/01/2024)

Bem-vindo à edição de 21 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Quatro franquias já teriam interesse em Quentin Grimes

O nosso último boletim de rumores e trocas da NBA informava que o New York Knicks está aberto a negociar Quentin Grimes. Então, se a especulação for realmente legítima, um negócio tem grandes chances de acontecer. Não demoraram a surgir, afinal, alguns interessados no reforço. Segundo Ian Begley, da rede SportsNet NY, quatro equipes já teriam manifestado vontade em adquiri-lo.

O repórter apurou que Atlanta Hawks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies e Utah Jazz informaram que desejam o ala-armador. Mas, antes da trade deadline, espera-se que ainda mais times monitorem a situação do atleta de 23 anos. Grimes foi um titular dos nova-iorquinos na temporada passada, mas perdeu espaço recentemente. Em 39 jogos disputados na atual campanha, ele registra média de 6,9 pontos.

Jordan Clarkson seria mais um armador na mira do Knicks

O Knicks, aliás, está em busca de um armador provado na possível troca de Grimes. Isso não é segredo para ninguém, mas os alvos dos executivos nova-iorquinos seguem como um mistério. Muitas especulações giram em torno de Malcolm Brogdon, mas ele não é o único candidato. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, outro nome em consideração seria o veterano Jordan Clarkson.

O atleta do Jazz é um dos favoritos da torcida local, mas, aparentemente, caminha para ser negociado. Há um consenso interno de que seja um momento favorável de buscar ativos em troca do pontuador reserva. Stein indica que outros dois nomes discutidos pelo Knicks seriam Terry Rozier (Charlotte Hornets) e Alec Burks (Detroit Pistons).

Wizards estabelece valor para ceder Tyus Jones em troca

Tyus Jones, aos poucos, torna-se um dos nomes habituais em nosso boletim de trocas e rumores da NBA. O armador do Washington Wizards está disponível e, a princípio, há vários interessados. Mas a equipe não vai entregá-lo de graça. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, o time quer uma escolha de primeira rodada de draft para cedê-lo.

“Se uma franquia oferecer uma seleção de primeira rodada de 2024, com potencial para estar no TOP 20, acho que a situação avança. Washington, certamente, vai considerar uma proposta desse porte”, apontou o jornalista. Em 40 jogos nessa temporada, Jones acumula médias de 12,5 pontos, 3,0 rebotes e 5,8 assistências.

Chance de troca de Lauri Markkanen no Jazz seria “zero”

Um dos nomes mais importantes envolvidos em rumores nas últimas semanas foi Lauri Markkanen. No entanto, a esperança dos interessados não para de cair. A grande fase do Jazz, em primeiro lugar, não sugere que a equipe parta em uma reconstrução sem o seu astro. E, aparentemente, a ideia nunca existiu de fato. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, a chance de saída do ala-pivô seria nula.

O repórter apurou, aliás, que o pensamento da franquia vai na contramão dos boatos nesse momento. A equipe não só não quer negociá-lo, mas planeja aproveitar a chance de renegociar e estender o seu contrato na offseason. Ou seja, construir o seu elenco em torno do astro finlandês.

Markkanen, de 26 anos, caminha para ser um all-star pelo segundo ano consecutivo. Ele disputou 33 jogos da campanha e, como resultado, anota médias de 24,1 pontos e 8,8 rebotes.

Em transição

– O pivô Trey Jemison, para começar, é o novo reforço do Wizards. O atleta de 24 anos assinou um contrato de dez dias com a equipe e, em seguida, poderá ser renovado uma vez. Ele tinha média de duplo-duplo na G League.

– Bismack Biyombo, enquanto isso, está em busca de um novo time depois de ter sido dispensado pelo Grizzlies. Mas pode não ter que esperar tanto assim. Segundo Kelly Iko, do site The Athletic, várias franquias já estão em contato com o veterano pivô.

– Por sua vez, o ala James Johnson não passou muito tempo como agente livre. Ele foi dispensado pelo Indiana Pacers na troca de Pascal Siakam, mas nem precisou fazer as malas. Já assinou um contrato de dez dias com o time de Indianapolis.

– E, por fim, você lembra de Jordan Crawford? Pois o ex-ala-armador do Wizards está levando os seus talentos para o basquete da Venezuela. Ele vai ser reforço dos Gladiadores de Anzoategui até o fim da temporada.

