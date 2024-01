Boletim de rumores e trocas da NBA (23/01/2024)

Bem-vindo à edição de 23 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Nets quer duas escolhas de draft em troca de Finney-Smith

Não é segredo para ninguém que Dorian Finney-Smith está disponível para trocas no Brooklyn Nets. E, como resultado, os interessados no especialista defensivo já estão bem atentos. No entanto, os nova-iorquinos estabeleceram um valor altíssimo para a liberação do jogador. Segundo o site Nets Daily, a franquia deseja duas escolhas de primeira rodada de draft para negociá-lo.

A expectativa nos bastidores é que, a princípio, nenhum dos times com interesse aceite pagar o preço. Afinal, esse é um valor mais adequado a transações por astros da liga. Espera-se, por isso, que a pedida caia antes da trade deadline. Uma das equipes que monitoram a situação é o Cleveland Cavaliers. Finney-Smith registra médias de 9,0 pontos e 4,9 rebotes na atual temporada.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Em busca de pivô, Rockets mira esforços em Daniel Gafford

O Houston Rockets está ativo no mercado em busca de alguns perfis de jogadores. Um deles, por exemplo, é um pivô provado para composição de rotação. Mas quem pode ser alvo dos texanos nessa investida? De acordo com Matt Moore, da rede Action Network, a primeira opção que o time procurou foi Daniel Gafford. Não se sabe, por enquanto, se o Washington Wizards estaria motivado a trocá-lo.

Outra alternativa que o analista apurou estar em consideração no Rockets é o veterano Kelly Olynyk, do Utah Jazz. Chama a atenção, em particular, a diferença entre os dois atletas. Gafford é um especialista defensivo, com uma das maiores médias de todos da liga ano após ano. Olynyk, por outro lado, é totalmente orientado para o ataque.

Publicidade

Chris Boucher seria mais um candidato a troca no Raptors

O ala-pivô Chris Boucher tornou-se o último remanescente do elenco campeão da NBA do Toronto Raptors. No entanto, isso não deve durar muito tempo. A tendência é que seja o próximo atleta a ser negociado pelos canadenses. De acordo com Blake Murphy, do site Raptors Republic, a equipe trabalha para trocá-lo antes da trade deadline.

O time planeja aproveitar-se da situação do mercado, pois existem vários interessados em jogadores de garrafão. O Rockets, por exemplo, que já citamos nesse boletim de trocas e rumores da NBA de 23/01. Outro candidato seria o Boston Celtics. Boucher disputou 40 jogos da campanha do Raptors, com médias de 6,2 pontos e 4,0 rebotes.

Publicidade

Analista projeta Ben Simmons como atleta de contrato mínimo

Ben Simmons iniciou a temporada anunciando o seu retorno triunfante em alto nível. No entanto, os problemas nas costas voltaram a atormentá-lo. O astro não entra em quadra há dois meses e meio por causa de um nervo irritado no local. Desde junho de 2021, para piorar, ele só disputou 48 de 206 jogos possíveis na NBA. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, a sorte do jogador é que ainda tem contrato até 2025.

Publicidade

“Ben receberia um contrato mínimo como agente livre na próxima offseason porque não é um jogador confiável. Essa é a realidade. Qual seria a equipe que arriscaria um salário maior, afinal, a não ser que o vínculo tivesse cláusulas de proteção para lesões no corpo inteiro? Acho que jogou muito bem enquanto esteve em quadra nessa temporada. Mas, desde 2021, quantas partidas foram?”, disparou o comentarista.

A temporada de reabilitação de Simmons, por enquanto, está limitada a seis partidas com o Nets. O armador registrou médias de 6,5 pontos, 10,7 rebotes e 6,7 assistências por noite.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala Taze Moore, para começar, é o mais novo reforço do Portland Trail Blazers. Ele assinou um contrato de dez dias com a equipe, após ser um dos destaques do time afiliado da franquia do Oregon na G League.

Publicidade

– Harrison Barnes, enquanto isso, estaria disponível no Sacramento Kings em uma troca por um astro da liga. Mas mesmo alguns outros times estão de olho no veterano ala. Ele seria mais um dos alvos do Rockets nas próximas semanas.

– Falando em Kings, o contrato de dez dias de Juan Toscano-Anderson com a equipe acabou há dois dias. Os californianos podem renovar o vínculo mais uma vez, mas, até agora, não houve qualquer sinalização de interesse.

Publicidade

– E, por fim, você lembra de Greg Whittington? Pois o ex-jogador do Indiana Pacers está levando os seus talentos para a Letônia. Ele foi anunciado como o novo reforço do VEF Riga até o fim da temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA