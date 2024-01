Boletim de rumores e trocas da NBA (25/01/2024)

Bem-vindo à edição de 25 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Contrariando rumores, Pelicans não quer trocar Herb Jones

O New Orleans Pelicans não parece ser um dos times mais ativos no mercado, mas uma especulação repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. Especulou-se sobre o suposto interesse da equipe em trocar Herb Jones. No entanto, tudo não passou de uma informação falsa. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o especialista defensivo não estaria disponível para negociações.

O ala de 25 anos assinou uma extensão de contrato de quatro anos na offseason. E, a princípio, o time da Louisiana segue comprometido com a permanência do marcador. Internamente, ele seria visto como um excelente encaixe ao lado das referências do elenco. Jones foi titular nos 41 jogos disputados na temporada, com médias de 10,9 pontos e 3,7 rebotes. Acerta, além disso, quase 40% dos tiros de longa distância.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Nova regra da NBA “tira” Kyle Lowry de candidatos ao título

Kyle Lowry é o novo jogador do Charlotte Hornets, mas isso não deverá durar muito tempo. Afinal, o veterano quer atuar por um candidato ao título. As opções do armador, no entanto, não devem ser tão vastas quanto se imagina. De acordo com Kurt Helin, da rede NBC Sports, as novas regras da liga impedem que ele vá para vários dos melhores times da NBA.

O novo acordo de trabalho da liga possui uma regra específica que impacta o destino do astro. Um atleta que recebe acima da exceção média, mesmo que seja dispensado, não pode assinar com um time acima do teto salarial. Já se sabe, assim, que Lowry não vai reforçar o Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Denver Nuggets.

Publicidade

Royce O’Neale seria opção do Cavaliers para reforçar alas

Não é segredo para ninguém que o Cleveland Cavaliers está em busca de um reforço para as alas. E, além disso, a primeira alternativa do time seria Dorian Finney-Smith. Mas, se não for ele, quem pode ser? Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, um colega de Finney-Smith no Brooklyn Nets também agrada a equipe: Royce O’Neale.

O’Neale também atende ao perfil de ala alto defensivo que o Cavs busca, mas “custaria” menos em uma troca. Especula-se que os nova-iorquinos vão exigir de interessados até duas escolhas de primeira rodada de draft para liberar Finney-Smith. Outro jogador que agradaria da equipe de Ohio, por exemplo, seria De’Andre Hunter (Atlanta Hawks). Mas ainda existe outra possibilidade. No boletim de rumores e trocas da NBA do dia 17 deste mês, citamos PJ Washington, de 25 anos, como uma opção.

Publicidade

Lakers não estaria tão perto de troca por Dejounte Murray

O armador Dejounte Murray é um dos atletas mais badalados antes da trade deadline. O astro está disponível para negociações no Hawks e há muitos interessados em seus serviços. Não há nada iminente, no entanto, no momento. Especulou-se que o Los Angeles Lakers já teria um acordo em princípio para adquirir o atleta, mas não é bem assim. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o acordo não está encaminhado.

Publicidade

A especulação nos últimos dias é que o Hawks cederia o jogador de 27 anos em troca de D’Angelo Russell. Além disso, os angelinos também enviam uma escolha de primeira rodada de draft e o direito de troca de posição de seleção em outro recrutamento. Essa parte do acerto estaria fechada. O obstáculo, então, seria incluir uma terceira equipe para assumir o contrato de Russell em troca de algum ativo.

Wojnarowski apurou que as conversas existiram, mas não houve nenhum princípio de acordo. Aliás, longe disso. O Hawks quer duas escolhas de primeira rodada de Draft garantidas por Murray, afinal.

Mas o Hawks pode ir atrás de outro jogador. De acordo com o jornalista Ian Begley, da rede SportsNet NY, como citamos no boletim de rumores e trocas da NBA, o time tem interesse em Quentin Grimes, escolha 25 do Draft de 2021. Portanto, a negociação poderia acontecer com o New York Knicks envolvendo outros atletas.

Publicidade

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala Malcolm Hill, para começar, é o novo reforço do Pelicans. O jogador de 28 anos assinou um contrato de dez dias com a franquia, depois de ser o destaque da franquia da Louisiana na G League.

– Enquanto isso, como esperado, KJ Martin está disponível para troca no Philadelphia 76ers. O atleta de 23 anos nunca fez parte da rotação do técnico Nick Nurse na atual temporada. Assim, provavelmente, pode ser adquirido a um baixo valor.

Publicidade

– Hamidou Diallo, por sua vez, está de volta à G League após duas semanas. O vínculo de dez dias do ala com o Washington Wizards terminou e não houve interesse na renovação. Com isso, ele retornou ao Capital City Go-Go.

– E, por fim, você lembra de Chris Singleton? Pois o ex-ala do Wizards está de malas prontas para jogar basquete no Qatar. Ele fechou um contrato até o fim da temporada com o Al Gharafa SC.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Publicidade

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA