Boletim de rumores e trocas da NBA (27/01/2024)

Bem-vindo à edição de 27 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Mavericks seria mais um interessado em Bruce Brown

O Toronto Raptors até pode decidir manter Bruce Brown no elenco, mas não vai ser por falta de interessados. O ala está na pauta de várias equipes e, assim, as propostas devem chegar em alto volume antes da trade deadline. Há quem já esteja em contato, aliás, com os dirigentes canadenses. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, um desses declarados interessados é o Dallas Mavericks.

Os texanos juntam-se a uma concorrência pesada pelo reforço. O New York Knicks e Los Angeles Lakers, por exemplo, são candidatos diretos pelo atleta. E especula-se, além disso, que um retorno de Brown ao campeão Denver Nuggets seria uma opção também. O ala de 27 anos, certamente, ainda vai ser notícia mais vezes em nosso boletim de trocas e rumores da NBA.

Bucks explora cenários de troca com dois jogadores

O Milwaukee Bucks gastou a maior parte dos seus ativos na troca pelo astro Damian Lillard. Mas, ainda assim, está ativo no mercado em busca de reforços. Afinal, mesmo que não tenha uma proposta das mais interessantes, o time pode tentar negociar. De acordo com Jake Fischer, do portal Yahoo! Sports, a franquia disponibilizou o armador Cameron Payne e o ala Pat Connaughton.

O foco da equipe de Wisconsin, a princípio, seria trazer um especialista defensivo para reforçar o banco de reservas. Afinal, o time acabou de trocar de treinador e tem só a 20a defesa mais eficiente da liga. Connaughton reduziu a sua presença na rotação em relação às últimas temporadas, enquanto Payne perdeu espaço no decorrer do ano.

Suns não considera trocas envolvendo Grayson Allen

Grayson Allen tem sido um dos coadjuvantes mais competentes do elenco do Phoenix Suns. E, como resultado, o ala-armador virou um nome quente antes da trade deadline. Mas, aparentemente, nada vai acontecer com o atleta. Segundo Evan Sidery, da revista Forbes, a franquia já não trabalha com a chance de negociar o especialista defensivo.

A notícia vai ser bem recebida pelo próprio jogador, pois já disse que não quer deixar o time. “O meu nome aparece no twitter de algum jornalista ou aparece em especulações desde que cheguei à liga. Então, nada disso é algo novo. A novidade é que eu amo esse time e, por isso, não quero ser negociado”, cravou um decidido Allen.

Bulls deseja múltiplas escolhas de draft por Caruso

Alex Caruso é o “sonho de consumo” de vários times antes do fechamento da janela de transferências. No entanto, a chance de tirá-lo do Chicago Bulls é quase nula. A equipe não está disposta a liberar o ala-armador, portanto vai exigir uma altíssima valorização para sequer considerar a possibilidade. De acordo com Jake Fischer, do Yahoo! Sports, a equipe está atrás de múltiplas escolhas de primeira rodada de draft pelo atleta.

“Chicago, para começar, precisaria de mais do que uma escolha TOP 30 para considerar abrir mão de Alex. Isso, aliás, se eles mostrarem qualquer tipo de abertura para uma negociação”, contou Fischer. Especula-se que mais de dez times teriam interesse no especialista defensivo, se os dirigentes de Illinois disponibilizá-lo para negócios. Um deles seria o Lakers, por exemplo.

Caruso foi titular em 27 dos 39 jogos disputados com o Bulls na temporada. Registra médias de 10,1 pontos, 3,5 rebotes e 2,7 assistências. Além disso, acerta quase 42% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O Memphis Grizzlies, para começar, recebeu uma exceção salarial especial da NBA no valor de US$12,4 milhões. A garantia do benefício ocorreu por causa da lesão que tirou o astro Ja Morant da temporada.

– Grayson Allen não sai, mas o Suns está em busca de reforços no mercado. E entre os focos da franquia está fortalecer o garrafão. Um dos nomes que, a princípio, agradam o time é o pivô Nick Richards, reserva do Charlotte Hornets.

– Furkan Korkmaz, enquanto isso, não perde a esperança de ser negociado e deixar o Philadelphia 76ers. O ala-armador turco está fora da rotação da equipe e, com isso, segue com o desejo de ser enviado para um outro time.

– E, por fim, você lembra de Justin Patton? Pois o ex-pivô do Houston Rockets está levando os seus talentos para o basquete de Taiwan. Ele assinou contrato com o Taipei Fubon Braves até o fim da temporada.

