Boletim de rumores e trocas da NBA (31/12)

Bem-vindo à edição de 31 de dezembro do boletim de rumores e trocas da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Após Anunoby, Pascal Siakam vira a “bola da vez” em Toronto

A negociação de OG Anunoby para o New York Knicks causou supresa, mas não por acontecer agora. Os rumores de trocas envolvendo Pascal Siakam eram muito mais falados no mercado da NBA e, de acordo com o boletim do dia 24, a ideia era que o camaronês saísse antes. No entanto, a direção de Toronto abriu mão do britânico antes. E isso não quer dizer que Siakam não sairá. Pelo contrário. A tendência é que o Raptors passe por uma profunda reformulação em seu elenco.

Com apenas a décima segunda posição no Leste, o Raptors ainda deve estudar trocas por Gary Trent Jr, além de Siakam. Isso porque os dois possuem contratos expirantes. Então, a ideia da diretoria é deixar a bola nas mãos de Scottie Barnes. Aliás, já era antes de o time assinar com Dennis Schroder na offseason. Acontece que o alemão estava disponível, o preço era razoável para a realidade de Toronto e, por fim, havia o sonho de competir. Então, com a chance de ter um bom defensor como Schroder por um salário baixo, a equipe canadense não pensou duas vezes.

No entanto, o Raptors não “deu liga” e, apesar de tentativas do técnico Darko Rajaković em mudar o quinteto titular, o time não saiu do lugar. Portanto, a reformulação está em andamento, mesmo com atraso.

Wizards deve disponibilizar Tyus Jones no mercado

Apesar de ser um dos rumores de trocas mais antigos da atual temporada, o Washington Wizards está cada vez mais próximo de negociar o armador Tyus Jones. De acordo com o jornalista Sam Amico, a ideia da direção do Wizards é receber escolhas de Draft. Embora não seja um astro, Jones é ótimo organizador e foi peça muito importante no Memphis Grizzlies antes de sair para Washington.

Aliás, em 2021/22, o Grizzlies teve mais vitórias com Jones do que Ja Morant no time titular. Ou seja, talento, o jogador possui.

Seu salário, então, deve ajudar bastante em qualquer tipo de negociação. Jones tem um contrato expirante no valor de US$14 milhões. Portanto, é um valor muito fácil de o mercado da NBA explorar em trocas.

Na atual temporada, ele registra médias de 12.5 pontos, 5.4 assistências, além de um aproveitamento de 42.5% nos arremessos do perímetro.

Tobias Harris ainda pode sair, apesar da troca de Anunoby

Não é segredo algum que o Philadelphia 76ers está procurando melhorar ainda mais seu elenco para competir pelo título de 2023/24. No entanto, uma das ideias era justamente OG Anunoby. De acordo com o jornalista Keith Pompey e noticiado no boletim de rumores da NBA do dia 15 de novembro, Harris era alvo de especulações para trocas. Mas o repórter do do jornal Philadelphia Inquirer afirmou que a direção do Sixers até pensava em uma extensão.

Harris tem contrato expirante, o que facilita em qualquer tipo de negociação. Mas um dos principais alvos era OG Anunoby. Então, segundo Shams Charania, do The Athletic, alguns times estão aguardando uma sinalização do 76ers se o jogador estará disponível ou não.

Uma possibilidade em trocas poderia ser o ala-armador Zach LaVine, mas o mercado da NBA não avaliou bem o cestinha na atual temporada. Apesar de o Chicago Bulls conversar com diversas equipes recentemente, LaVine perdeu valor em 2023/24 e ninguém quer pagar o que o time de Illinois quer.

Portanto, Harris só sai se aparecer uma grande oportunidade até fevereiro, na trade deadline.

“Knicks ainda não parou com as trocas na NBA”, afirma jornalista

De acordo com o repórter Ian Bagley, do SNY, o New York Knicks ainda pensa em realizar trocas na atual temporada. OG Anunoby, Precious Achiuwa e Malachi Flynn chegaram, mas a equipe ainda poderia ir atrás de um reserva de impacto. Hoje, o mercado da NBA tem jogadores como Jordan Clarkson (Utah Jazz) e existem rumores de que o Atlanta Hawks vai negociar Dejounte Murray.

No entanto, Murray não chegaria para a reserva, mas para atuar ao lado de Jalen Brunson. O problema é que, com a negociação de sábado, o time não teria tantos ativos assim. Basicamente, o Knicks pode oferecer jogadores como Evan Fournier (mais para aliviar folha salarial na offseason do que outra coisa), além dos jovens Miles McBride e Quentin Grimes. Ou seja, não teria tanto apelo assim.

Mas para ter Clarkson, por exemplo, já seria algo mais próximo de acontecer. O jogador do Jazz receberá US$23.4 milhões na atual temporada, mas o valor cai para cerca de US$14 milhões nas próximas duas.

Sem Immanuel Quickley, a tendência é que a direção procure um jogador com características ofensivas similares. Quanto ao problema no garrafão, após a lesão de Mitchell Robinson, a presença de Achiuwa deve diminuir a procura por alguém de garrafão.

Goran Dragic anuncia aposentadoria

O agora armador Goran Dragic tinha o sonho de voltar a jogar na NBA pelo Miami Heat, mas sem time, ele anunciou no sábado que vai se aposentar do basquete. All-Star em 2017/18, quando atuava pela equipe da Flórida, o esloveno vai fazer um jogo de despedida das quadras em 2024.

Dragic atuou pelo Chicago Bulls e Milwaukee Bucks na última temporada e teve conversas para retornar ao Heat. No entanto, o negócio não aconteceu e ele ficou sem time.

Em 946 jogos na NBA, Dragic jogou por sete equipes e produziu médias de 13.3 pontos, 4.7 assistências e acertou 36.2% dos arremessos do perímetro.

Celtics só fará troca se tiver grande oportunidade no mercado

Aparentemente, o Boston Celtics deve passar a trade deadline bem quieto. Apesar de ter uma trade exception, no valor de US$6.2 milhões, o time só vai fazer algum movimento se tiver grande oportunidade no mercado. Ou seja, apenas se alguém estiver com o valor bem abaixo e “casar” com as necessidades da equipe.

Até havia uma em relação ao garrafão, mas o português Neemias Queta agradou e é bem provável que nada irá acontecer.

As trocas que o Celtics fez na offseason da NBA foram o suficiente para que a equipe tenha a primeira posição do Leste e a melhor campanha da liga atualmente. Portanto, a não ser que algo muito diferente aconteça em breve, é improvável que Boston faça algo agora.

Pistons deve estar ativo nas trocas, mas Bogdanovic fica

A ideia de o Detroit Pistons envolver o experiente Bojan Bogdanovic em trocas na NBA não existe. Ao menos, por parte da diretoria. A equipe planeja participar de algumas negociações nas próximas semanas, mas sem a presença do cestinha. No entanto, nomes como Marvin Bagley, Joe Harris, Monte Morris, Jaden Ivey e Killian Hayes podem pintar nas principais especulações.

O fato é que o Pistons tem a pior campanha da NBA, então faz sentido que a equipe esteja em diversos rumores. Ou seja, intocáveis ali estão Cade Cunningham, o calouro Marcus Sasser e Bogdanovic. Do resto, qualquer outro pode sair.

Apesar de não existirem muitos rumores na NBA sobre ele, Isaiah Stewart pode sair em trocas, como explicamos no boletim do dia 20 de dezembro. Ao menos duas equipes teriam interesse no pivô: Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder, de acordo com o jornalista James Edwards, do site The Athletic.

