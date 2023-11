Boletim de notícias da NBA (17/11/2023)

Bem-vindo à edição de 17 de novembro do boletim de notícias da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre novidades gerais da liga!

Gabe Vincent desfalca Lakers por mais duas semanas

O Los Angeles Lakers ainda não vai ter o retorno de Gabe Vincent nos próximos dias. A equipe anunciou que o armador vai ficar afastado das quadras por mais duas semanas por causa de uma lesão no joelho esquerdo. A reavaliação da junta médica apontou uma melhora no quadro clínico, mas ele ainda não está pronto para voltar a jogar. Ele já não atua desde 30 de outubro.

Não se sabe, a princípio, qual é o exato problema no joelho do atleta recém-contratado. A franquia limitou-se a informar que o local teve um inchaço repentino e, por isso, uma drenagem precisou ser realizada. Além disso, os angelinos fizeram um procedimento de injeção de sangue rico em plaquetas no reserva. Em quatro partidas na temporada, Vincent teve média de 6,0 pontos e 3,0 assistências.

Jabari Smith credita técnico por boa fase do Rockets

O Houston Rockets é uma das surpresas positivas do início da temporada. O time saiu da lanterna do Oeste, afinal, para vencer seis dos primeiros nove jogos da campanha. Apesar das mudanças e reforços, pouca gente esperava uma reviravolta tão rápido. E quem é o principal responsável por isso? O jovem Jabari Smith exalta o impacto do novo treinador.

“Ime Udoka simplesmente não gosta de perder e, mais do que isso, sabe ‘infectar’ o elenco com esse sentimento. Essa é a maior influência do seu trabalho. Ele quer que joguemos para vencer e, acima de tudo, uns pelos outros”, reconheceu o ala. O time texano viaja até Los Angeles para enfrentar o Clippers na noite dessa sexta-feira.

“Kyle Kuzma é um líder incrível”, elogia Tyus Jones

Kyle Kuzma surpreendeu ao renovar o seu contrato com o Washington Wizards. A expectativa é que ele procurasse um cenário mais competitivo, pois existiam diversos interessados em sua contratação. Mas ele preferiu seguir na franquia como uma das referências do elenco. Apesar da desconfiança externa, Tyus Jones garante que o ala virou uma figura central para a equipe.

“Kyle é um líder incrível, antes de tudo. É um jogador que encara a responsabilidade de ser uma referência e voz dentro do elenco com muita seriedade. Fala e orienta todos o tempo inteiro, nos dois lados da quadra, por exemplo. Isso é algo legal de ver, pois eu conheço esse cara desde o basquete colegial. Então, vejo a evolução que deu nesse sentido”, elogiou o armador de 27 anos.

Bucks não vai contar com Jae Crowder por dois meses

Um dos principais reservas do Milwaukee Bucks não vai jogar mais nesse ano. O time confirmou que Jae Crowder sofreu uma ruptura no músculo adutor da coxa esquerda e, assim, vai passar por cirurgia. A expectativa é que, a princípio, ele fique afastado do elenco por oito semanas – ou seja, os próximos dois meses.

“Eu vou enfrentar esse obstáculo com a mesma motivação e dedicação que sempre tive em minha carreira. Mesmo longe de quadra, estou ansioso pela oportunidade de seguir construindo esse time com os meus companheiros. Obrigado por todas as mensagens e desejos de recuperação. Volto logo!”, assegurou o veterano, nas redes sociais.

Damian Lillard mira título da Copa da NBA por colegas

A Copa da NBA mobiliza os jogadores da liga, antes de tudo, por causa da premiação em dinheiro. Meio milhão de dólares para cada campeão, certamente, não é algo para se jogar fora. Mas, para os grandes astros da liga, esse é um valor até baixo comparado a salários e contratos de publicidade. Damian Lillard, no entanto, motiva-se a ganhar o prêmio quando observa o resto do elenco do Milwaukee Bucks.

“A premiação para o campeão é o que todos querem, então essas partidas têm um valor maior do que o normal. Mas, como um líder do elenco, digo que não estou pensando em mim. Vejo os jovens do time e os atletas com vínculos two-way, por exemplo, que lutam para ficar nessa liga. Essa grana pode mudar e garantir a vida da família deles. Isso é importante”, afirmou o novo armador da franquia.

Lillard garante que, em um nível pessoal, isso serve-lhe como motivação especial. “Não queremos que tudo gire em torno de dinheiro, mas isso é algo que podemos fazer para ajudar os nossos colegas. É uma coisa pela qual vale a pena lutar, ainda que não seja em um nível individual”, completou.

