Boletim de notícias da NBA (20/11/2023)

Bem-vindo à edição de 20 de novembro do boletim de notícias da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre novidades gerais da liga!

Recuperado, Julius Randle sobe de produção no Knicks

Julius Randle passou por uma cirurgia no tornozelo na offseason, mas os reflexos do problema foram bem duradouros. Tanto que o astro do New York Knicks creditou o seu começo criticado de temporada à recuperação do procedimento. Ele ainda sentia alguns incômodos e limitações, por exemplo, por causa da intervenção. No entanto, garante que isso é coisa do passado.

“Estou melhor nos últimos jogos porque, para começar, sinto-me mais como eu mesmo. Não pude treinar nas férias e, por isso, sempre disse que a minha recuperação seria um processo. É algo que precisava enfrentar dia a dia. Não comecei a temporada bem, mas sinto-me cada vez melhor”, garantiu o ala-pivô. Ele possui médias de 19,4 pontos, 9,7 rebotes e 5,6 assistências nessa temporada.

Jabari Smith relembra treinos com Durant: “Um robô”

A proximidade entre os jogadores da liga aumentou sensivelmente nos últimos anos. O clima de rivalidade já não é tão intenso e, como resultado, ficou comum ver oponentes treinando juntos na offseason. Os jovens talentos, a princípio, são um dos grupos que mais ganham com isso. O ala Jabari Smith, por exemplo, revelou que fez treinos com Kevin Durant nas férias.

“Foi muito bom, antes de tudo, ver a atenção que Kevin presta nos detalhes. Esse cara arremessa sempre da mesma forma, por exemplo. Sempre igual. Os seus movimentos são precisos, como um robô. Tudo é perfeitamente replicado, então isso é algo que eu quero imitar. Foi importante ver o quão duro é preciso trabalhar para ser um dos melhores”, lembrou o atleta do Houston Rockets.

Proteção de aro de Brook Lopez espanta Damian Lillard

Damian Lillard está na melhor situação competitiva da carreira no Milwaukee Bucks. O time claramente joga abaixo do esperado e, ainda assim, ganhou nove dos primeiros 13 jogos disputados. E, entre tantas coisas que o surpreenderam, uma pouco esperada foi o veterano Brook Lopez. O armador está impressionado com a capacidade de proteção de aro do pivô.

“Eu nunca vi um jogador como Brook, para ser sincero. Afinal, todas as vezes que olho para o placar, ele tem uns sete ou oito tocos. Se você me perguntasse, eu diria que a média dele é de uns seis arremessos bloqueados por jogo na temporada. Mas isso é o que ele faz. É uma das forças do seu basquete”, elogiou o novo craque do Bucks.

“Não gosto de jogar em isolations”, afirma Joel Embiid

As mudanças do Philadelphia 76ers sob o comando de Nick Nurse são evidentes e reconhecidas por todos. A mais celebradas delas, a princípio, é a implantação de um sistema ofensivo mais dinâmico. O basquete mais “estático” simbolizado por James Harden deu lugar a mais movimentação de bola. O craque Joel Embiid não julga o trabalho anterior, mas está feliz com a nova forma do time atuar.

“Em primeiro lugar, eu não gosto de jogar em isolations. Não quero ser um atleta desse tipo, pois não acho que seja a forma certa de praticar basquete. Não sinto, além disso, que seja o caminho para vencer. O meu objetivo como jogador, então, é fazer os jogos mais fáceis para todos. Eu só quero envolver os meus companheiros ao máximo”, explicou o atual MVP da liga.

Embiid, aliás, é a prova desse sistema ofensivo muito mais integrado e coletivo. O pivô registra médias de 6,2 assistências na atual temporada, disparada a melhor marca de sua carreira.

