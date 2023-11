Boletim de notícias da NBA (24/11/2023)

Bem-vindo à edição de 24 de novembro do boletim de notícias da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre novidades gerais da liga!

Kristaps Porzingis: “Já amo jogar com Jaylen Brown”

O Boston Celtics tomou uma decisão ousada na última offseason ao fechar uma troca para adquirir o ala-pivô Kristaps Porzingis. E, por enquanto, dá para dizer que todos estão satisfeitos com os resultados. A equipe, antes de tudo, tem o melhor recorde da NBA. E, além das boas atuações, o letão não esconde a alegria com o novo time. Em particular, com a chance de jogar com o ala Jaylen Brown.

“Eu não estou aqui há muito tempo, mas já amo jogar com Jaylen. E acho que estamos cada vez mais entrosados. Estou entendendo o seu jogo e, com isso, a nossa sintonia virou algo natural. Ele é tão rápido e explosivo que sinto que tudo fica mais fácil por causa da atenção que atrai. Acho que dá para perceber que eu estou me divertindo atuando ao seu lado”, contou um empolgado Porzingis.

Lesão de Reddish assusta, mas já não preocupa Lakers

Cam Reddish sofreu uma lesão na virilha no início da semana e, por isso, virou desfalque no Los Angeles Lakers. No entanto, dentro da franquia, o clima é de alívio. A situação, afinal, poderia ter sido muito pior. Segundo Dave McMenamin, da ESPN, o time angelino temeu que a distensão fosse mais séria do que o imaginado. Por isso, os resultados dos testes físicos trouxeram alívio internamente.

“Cam sentiu muitas dores, mas eu acho que tivemos sorte. Os seus exames, a princípio, voltaram ‘limpos’. Então, não foi nada tão grave quanto chegamos a imaginar. Ele vai ser reavaliado a cada dia e vamos administrar a situação. Mas, para resumir, não foi nada sério”, comemorou o técnico Darvin Ham.

Mas o Lakers segue ampliando sua lista de jogadores com lesão. Assim como informamos no Boletim de Notícias da NBA do dia 17, Gabe Vincent não joga há 24 dias.

No Magic, Goga Bitadze “celebra” dispensa pelo Pacers

Até poucos meses atrás, a carreira de Goga Bitadze na NBA parecia caminhar para um final melancólico. O georgiano foi dispensado pelo Indiana Pacers no meio da última temporada, após ter sido uma das 20 primeiras escolhas do draft de 2019. O pivô não conseguiu espaço na equipe e, por isso, não existia muita perspectiva. Mas, agora no Orlando Magic, ele vê a rescisão como uma benção.

“Eu não fiquei triste em ser dispensado, pois foi a melhor coisa que poderia ter ocorrido comigo. Fui abençoado, aliás, por tudo o que aconteceu em seguida. Eu tenho ótimos companheiros, em uma ótima situação, em Orlando. Pensando bem, nada disso teria acontecido se o Pacers não tivesse me dispensado”, refletiu Bitadze, que foi titular em dez dos 13 jogos da temporada.

Timberwolves perde Jaden McDaniels por três semanas

O grande início de temporada do Minnesota Timberwolves vai ter uma provação nos próximos dias. Afinal, a equipe perdeu o seu principal defensor por um bom período de jogos. A franquia confirmou que Jaden McDaniels sofreu uma entorse no tornozelo direito e, assim, vai ficar fora de quadra por até três semanas.

Os médicos de Minneapolis pretendem reavaliá-lo dentro de uma semana, mas não há chance de uma recuperação tão rápida. Na verdade, a intenção é monitorar se o problema não seria mais grave. A princípio, ele foi diagnosticado como uma torção de grau um. McDaniels possui média de 9,5 pontos nos primeiros 11 jogos da temporada.

Durant torna-se 11o maior pontuador da história da NBA

Kevin Durant subiu mais um degrau entre os grandes da NBA em todos os tempos nessa semana. O astro do Phoenix Suns superou o lendário Elvin Hayes em pontos totais e, com isso, tornou-se o 11o maior pontuador da história da liga. A nova marca em sua carreira aconteceu no primeiro quarto da vitória do time do Arizona sobre o Portland Trail Blazers, na última terça.

“Estar entre os maiores jogadores da história desse jogo, antes de tudo, é uma honra. Eles abriram caminho para que pudéssemos estar aqui hoje. Isso é muito legal porque sei que foram muitos jogos disputados, arremessos tentados e anos de trabalho. E, ao mesmo tempo, só me dá mais motivação para seguir em frente”, celebrou o craque, após o triunfo.

Durant, aliás, não vai ficar muito tempo nessa posição. Com mais de 47 pontos, ele vai superar Moses Malone para entrar no TOP 10 de pontuação da história da NBA.

