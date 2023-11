Boletim de notícias da NBA (27/11/2023)

Bem-vindo à edição de 27 de novembro do boletim de notícias da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre novidades gerais da liga!

Em polêmica, Giddey recebe vaias da torcida do Thunder

Josh Giddey enfrenta acusações sérias depois da revelação de que teria uma relação com uma menor de idade. A NBA já começou uma investigação sobre o caso, mas o Oklahoma City Thunder decidiu não o afastar. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Afinal, ele recebeu vaias de parte da torcida do próprio time na apresentação dos jogadores antes da derrota para o Philadelphia 76ers.

“Eu não diria que escalar Josh tenha sido uma decisão interna. Essa investigação é uma questão da liga, então não temos nada a ver com isso. Por isso, ele vai seguir jogando até que algo aconteça”, garantiu o treinador Mark Daigneault. Giddey já foi questionado pela imprensa sobre o caso, mas recusou-se a comentar. “Por enquanto, simplesmente não tenho nada a dizer sobre isso”, declarou o australiano.

Jalen Johnson vai desfalcar Hawks por mínimo de um mês

A revelação do começo de temporada do Atlanta Hawks vai ser desfalque por quatro semanas. A franquia confirmou que Jalen Johnson sofreu uma fratura no punho esquerdo e, assim, fica afastado das quadras por um mês. A tendência é que o afastamento seja até um pouco maior, pois esse período indica a próxima reavaliação dos médicos da equipe.

“Infelizmente, com um osso quebrado, Jalen precisa parar. Não há nada que possamos fazer, mas não acho que ele vá perder a confiança. Imagino que possa realizar uns treinos aeróbico-cardíacos. E, enquanto isso, paciência”, afirmou o técnico Quin Snyder. Johnson registra médias de 14,1 pontos e 7,3 rebotes em 15 jogos na campanha.

Técnico do Nuggets recoloca DeAndre Jordan na rotação

O treinador do Denver Nuggets prometeu e realmente cumpriu. Michael Malone fez uma mudança na rotação do seu banco de reservas durante a vitória contra o San Antonio Spurs. No entanto, a alteração não era o que os torcedores esperavam. O técnico voltou a dar minutos para DeAndre Jordan, como o reserva imediato de Nikola Jokic.

O pivô de 35 anos atuou por 12 minutos no triunfo diante dos texanos. Como resultado, ele anotou seis pontos e seis rebotes. Converteu os três arremessos que tentou, mas também errou três lances livres e cometeu três faltas. Vale pontuar que a alteração também pode ter sido motivada pela ausência do ala-pivô Aaron Gordon.

Atropelado, Kelly Oubre retorna aos treinos no Sixers

Kelly Oubre, por fim, está de volta aos treinamentos do Philadelphia 76ers. O treinador Nick Nurse revelou que o ala esteve presente em atividade com o resto do elenco em duas semanas nesse domingo. Ele estava afastado das quadras por causa de um atropelamento que ainda é motivo de investigação pela polícia da cidade.

O técnico confirmou que o reserva fez alguns treinos leves porque ainda trabalha com limitações físicas. Ele não participou, por exemplo, de quaisquer movimentações com contato ainda. Oubre esteve presente em oito jogos da campanha do Sixers e, como resultado, anotou médias de 16,3 pontos, 5,1 rebotes e 1,4 roubo de bola.

Mas o Sixers vem bem sem ele. Joel Embiid, apesar de não gostar de jogar em isolations, conforme o boletim de notícias da NBA do dia 20, o pivô fez 27 pontos ou mais em sete dos últimos oito jogos.

Paul George desabafa e detona arbitragem mais uma vez

As arbitragens da NBA não param de tirar a paciência de Paul George. E ocorreu mais uma vez na sexta-feira passada. O craque ficou revoltado com a atuação dos juízes durante a derrota do Los Angeles Clippers contra o New Orleans Pelicans. Os comentários aconteceram dias depois do veterano já ter sido multado pela NBA por críticas ao trabalho dos árbitros.

“Como um jogador que arremessa e ataca o aro, é frustrante. Não posso dizer o que penso com as palavras exatas, pois seria multado outra vez. Mas todos já sabem. Nada mudou. É uma coisa contínua, então, sinceramente, não sei mais o que posso fazer. Você tenta ser agressivo e fazer jogadas, mas, do jeito como está, precisa ser perfeito”, reclamou o astro.

George foi o cestinha do Clippers na derrota contra o Pelicans, com 34 pontos. Dois deles vieram de lances livres, enquanto converteu 14 de 30 arremessos de quadra. Os angelinos perderam os quatro jogos da temporada em que o ala anotou 30 ou mais pontos.

O boletim de notícias da NBA de hoje (27) fica por aqui, mas tem mais na próxima sexta-feira.

